THAIGROOVE presenta 50 marcas tailandesas respetuosas con el medio ambiente en el Día Verde

B - Bioeconomía: uso de materiales respetuosos con el medio ambiente y un proceso de producción sostenible.

C - Economía circular: no se generan residuos adicionales, lo que reduce las emisiones de carbono.

G - Economía verde: no hay impacto en el ecosistema, lo que garantiza un medio ambiente limpio.

Los compradores internacionales pueden navegar por las tres categorías del catálogo electrónico de BCG Heroes: muebles y decoración del hogar; tejidos y accesorios de moda; y productos para el bienestar y el estilo de vida cotidiano, y ayudar a cambiar el mundo como parte del impresionante escaparate virtual de marcas de THAIGROOVE.COM.

Los envases de plástico de Tailandia están dominados por sólo dos productos: las bolsas y las botellas de plástico. El país aspira a que todos los residuos de plástico sean reciclados en 2027. Los tailandeses siguen utilizando unos 4.000 millones de botellas de plástico al año, y se están realizando esfuerzos para ampliar las estrategias circulares.

La silla de ratán de HOOG aborda el cambio climático ayudando a reducir los residuos. En el proceso de tostado del café sobra el 1% de la fibra de los granos. Un kilo de esta fibra (de 129 tazas de café expreso) más 39 bolsas de plástico usadas o 18 botellas de agua producen el material de asiento de la silla HOOG. Aunque el diseño es sencillo, las formas y los detalles son inconfundibles.

ARTWORK también aporta su granito de arena con su colección de fieltro, fabricado con franela ecológica a partir de botellas de plástico 100% recicladas. Al elegir la piel de microfibra en lugar de la piel animal, la marca quiere animar a sus usuarios a ayudar a salvar el mundo.

Explore más creaciones e innovaciones ecológicas que están ayudando a hacer este planeta más sostenible de los 50 BCG Heroes de Tailandia que pueden Ser el Cambio para un planeta mejor en el evento del Día Verde el 22 de noviembre, junto con el evento de emparejamiento de empresas en línea de 5 días de THAIGROOVE.

Juntos, podemos marcar la diferencia. La sostenibilidad no es una opción, es esencial para nuestra supervivencia.

Para registrarse, visite http://www.thaitrade.com .

¿Cambiar el mundo? Comienza con nosotros.

#BCG #BetheChanGe #THAIBCGHEROES

Más información en https://www.thaigroove.com/bcgheroes/

https://www.youtube.com/watch?v=FZfwbgV_l-0&list=PL7RJiIY66emruPUWKdoXwy0-JZe2QKSpA&index=1&ab_channel=THAIGROOVE

