THAIGROOVE présente 50 marques thaïlandaises respectueuses de l'environnement lors de la Journée verte pour aider à changer le monde

Le gouvernement thaïlandais promeut le « Bio-Circular-Green » (BCG), un nouveau modèle de croissance inclusive et durable qui tire parti des diverses forces du pays et des technologies innovantes pour passer à une économie fondée sur la valeur. Le Département de la promotion du commerce international, sous l'égide du Ministère du commerce, prend l'initiative de collaborer avec de grandes marques thaïlandaises afin de promouvoir le modèle BCG dans la conception des produits et les processus de production. Parmi les produits présentés à la Journée verte qui intègrent l'approche BCG, citons les produits suivants :

B – Pour « Bio-economy », soit bio-économie : utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et d'un processus de production durable.

C – Pour « Circular economy », soit économie circulaire : aucun déchet supplémentaire n'est généré, ce qui réduit les émissions de carbone.

G – Pour « Green economy », soit économie verte : aucun impact sur l'écosystème, ce qui garantit un environnement propre.

Les acheteurs internationaux peuvent parcourir les trois catégories du catalogue électronique BCG Heroes, meubles et décoration d'intérieur, tissus et accessoires de mode, produits de bien-être et quotidiens, et contribuer à changer le monde dans le cadre de l'impressionnante vitrine virtuelle des marques de THAIGROOVE.COM.

En Thaïlande, les emballages plastiques se retrouvent principalement sur les deux mêmes produits : les sacs et les bouteilles en plastique. Le pays a pour objectif de recycler tous les déchets plastiques d'ici 2027. Les Thaïlandais continuent d'utiliser environ quatre milliards de bouteilles en plastique par an, mais des efforts sont en cours pour développer des stratégies circulaires.

La chaise en rotin de HOOG lutte contre le changement climatique en contribuant à réduire les déchets. Lors du processus de torréfaction du café, il reste 1 % des fibres des grains. Un kilogramme de cette fibre (provenant de 129 tasses d'espresso) plus 39 sacs en plastique usagés ou 18 bouteilles d'eau produisent le matériau d'assise de la chaise HOOG. Si le design est simple, les formes et les détails sont originaux.

ARTWORK fait également sa part avec sa collection de feutre composée d'éco-flanelle fabriquée à partir de bouteilles en plastique 100 % recyclées. En choisissant le cuir microfibre plutôt que la peau animale, la marque veut encourager ses utilisateurs à contribuer à sauver le monde.

Découvrez d'autres créations et innovations vertes qui contribuent à rendre notre planète plus durable grâce aux 50 héros BCG de Thaïlande qui peuvent représenter le changement pour une meilleure planète lors de la Journée verte du 22 novembre, parallèlement à l'événement de jumelage d'entreprises en ligne de 5 jours de THAIGROOVE.

Ensemble, nous pouvons vraiment faire la différence. La durabilité n'est pas une option, elle est essentielle à notre survie.

