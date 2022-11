Thanksgiving 2022 : LILYSILK exprime sa gratitude en ne cessant jamais de donner en retour et en inspirant la société à vivre de façon spectaculaire

NEW YORK, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, exprime sa gratitude, en ce jour de Thanksgiving 2022, en donnant en retour à la société, et en particulier aux femmes et aux enfants. L'énergie positive qui émane de ce cercle vertueux a permis à l'icône mondiale de la soie d'exprimer sa gratitude en donnant continuellement en retour, et ainsi de s'améliorer à chaque étape de son parcours depuis son lancement il y a un plus plus d'une décennie, en 2010.

LILYSILK Support in the Fight Against Breast Cancer LILYSILK x Oscar’s Kids Pajama Party

Soutien à la lutte contre le cancer du sein

En octobre de cette année, LILYSILK était fier d'annoncer son partenariat et son don de 5 000 $ à la National Breast Cancer Foundation, Inc.® (NBCF) pour promouvoir le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Ce don vient soutenir la NBCF et sa campagne Helping Women Now® en offrant des services de dépistage précoce, d'éducation et de soutien aux personnes touchées par le cancer du sein.

Faites-vous plaisir et vivez de façon spectaculaire

LILYSILK a célébré le fait de prendre soin de soi à l'occasion de la « Galentine's Day » 2022 avec une campagne « Treat Yourself » qui encourageait les femmes à prendre soin d'elles-mêmes et de leurs amies. Dans le cadre de la campagne spéciale, LILYSLK s'est associé à la marque de cosmétique populaire Benefit Cosmetics pour offrir un cadeau commun sur Instagram.

Victory Outreach Women's Recovery Home

Depuis 2018, LILYSILK a fait don de divers produits à l'association Victory Outreach Women's Christian Recovery Home, située à Pomona, en Californie, notamment des édredons en soie, des oreillers et des couvertures, afin d'offrir de meilleures conditions de vie aux personnes qui reprennent une nouvelle vie.

LILYSILK x Oscar Kids

En novembre 2021, LILYSILK a collaboré à titre de sponsor officiel à la toute première Pyjama Party avec Melissa Rauch organisée par l'association #OscarsKids. Oscar Kids, une organisation caritative de lutte contre le cancer pédiatrique qui soutient les enfants et leurs familles, a été fondée en l'honneur d'Oscar Keogh, décédé tragiquement à l'âge de 5 ans. Melissa a été si inspirée par sa vie qu'elle a créé l'organisation caritative avec les parents d'Oscar.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est une marque de soie luxueuse dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et un mode de vie plus durable. Notre souci des uns et des autres et de la planète est ce qui nous motive. Toutes les soies ne se valent pas : nous fabriquons nos produits à partir des fibres naturelles les plus fines, nous nous engageons à ne pas produire de déchets et à fournir un service exceptionnel. Nous voulons vous apporter le meilleur confort possible à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Notre objectif est de vous faire vivre de façon spectaculaire et de faire de la planète un monde meilleur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1953128/LILYSILK_Support_Fight_Against_Breast_Cancer.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1953129/LILYSILK_x_Oscar_s_Kids_Pajama_Party.jpg

SOURCE LILYSILK