Thanksgiving-Tag 2022: LILYSILK bedankt sich, indem es kontinuierlich etwas zurückgibt und die Gesellschaft zu einem spektakulären Leben inspiriert

NEW YORK, 23. November 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen dazu zu inspirieren, ein spektakuläres, nachhaltiges Leben zu führen, dankt an diesem Thanksgiving-Tag 2022, indem sie der Gesellschaft, insbesondere Frauen und Kindern, etwas zurückgibt. Die gute Energie, die sich aus diesem positiven Kreislauf ergibt, hat die globale Seidenikone dazu befähigt, immer wieder Danke zu sagen, indem sie kontinuierlich etwas zurückgibt und sich so seit ihrer Gründung vor über zehn Jahren im Jahr 2010 Schritt für Schritt verbessert.

LILYSILK Support in the Fight Against Breast Cancer LILYSILK x Oscar’s Kids Pajama Party

Unterstützung im Kampf gegen Brustkrebs

Im Oktober dieses Jahres kündigte LILYSILK stolz eine Partnerschaft mit der National Breast Cancer Foundation, Inc.® (NBCF) an und spendete 5.000 USD zur Unterstützung des Monats des Brustkrebsbewusstseins. Die Spende unterstützt NBCF und Women Now® durch die Bereitstellung von Früherkennungs-, Informations- und Unterstützungsdiensten für die von Brustkrebs Betroffenen.

Lassen Sie sich verwöhnen und führen sie ein spektakuläres Leben

LILYSILK feierte die Selbstpflege zu seinem 2022 „Galentine's Day" mit einer „Verwöhne-dich-Kampagne", die Frauen dazu ermutigte, sich und ihre Freund:innen mit mehr Sorgfalt und Annehmlichkeiten zu behandeln. Im Rahmen der Sonderkampagne ging LILYSLK eine Partnerschaft mit der beliebten Kosmetikmarke Benefit Cosmetics ein, um ein gemeinsames Geschenk auf Instagram zu vergeben.

Victory Outreach Women's Recovery Home

Seit 2018 spendet LILYSILK dem Victory Outreach Women's Christian Recovery Home (Erholungsheim), Pomona, Kalifornien, verschiedene Produkte, einschließlich Seidendecken, Kissen und Decken, um bessere Lebensbedingungen für diejenigen zu bieten, die wieder ein neues Leben anfangen.

LILYSILK x Oscar's Kids

Im November 2021 arbeitete LILYSILK als ein offizieller Sponsor für die erste #OscarsKids Pajama Party mit Melissa Rauch zusammen. Oscar's Kids, eine internationale Kinderkrebs-Wohltätigkeitsorganisation, die Kinder und ihre Familien unterstützt, wurde zu Ehren von Oscar Keogh gegründet, der tragischerweise im Alter von 5 Jahren an DIPG (Diffuses intrinsisches pontines Gliom) verstarb. Melissa war von seinem Leben so inspiriert, dass sie die Wohltätigkeitsorganisation gemeinsam mit Oscars Eltern gründete.

INFORMATIONEN ZU LILYSILK

LILYSILK ist eine luxuriöse Seidenmarke mit der Mission, Menschen dazu zu inspirieren, ein besseres Leben und eine nachhaltigere Lebensweise zu führen. Wir kümmern uns umeinander und um den Planeten, und das ist, was uns antreibt. Nicht alle Seide ist gleich: Wir fertigen unsere Produkte aus den feinsten Naturfasern, engagieren uns für null Abfall und bieten einen außergewöhnlichen Service. Wir möchten Ihnen in jedem Augenblick, jeden Tag und für immer ultimativen Komfort bieten. Es ist unser Ziel, Sie zu einem spektakulären Leben zu inspirieren und den Planeten zu einem besseren Ort zu machen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1953128/LILYSILK_Support_Fight_Against_Breast_Cancer.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1953129/LILYSILK_x_Oscar_s_Kids_Pajama_Party.jpg

