THC BioMed lance les bonbons THC Kiss sur les marchés du cannabis à usage récréatif et médical

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 décembre 2020 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd. (« THC BioMed » ou la « société ») est heureuse d'annoncer l'expédition des bonbons THC Kiss sur les marchés canadiens du cannabis à usage récréatif et médical. La province de Saskatchewan sera la première à être approvisionnées, puis d'autres provinces le seront par la suite.

« Nous sommes fiers d'introduire sur le marché notre deuxième produit comestible à base de cannabis sous la marque Kiss et avons hâte de présenter plusieurs autres produits au cours des prochains mois », a déclaré John Miller, président directeur général de THC BioMed.

Les bonbons THC Kiss sont infusés selon des méthodes d'extraction exclusives mises au point par THC BioMed.

Les sachets de bonbons THC Kiss sont composés de 4 bonbons, chacun contenant 2,5 mg de THC.

THC BioMed est un producteur autorisé de cannabis médical et récréatif en vertu de la loi sur le cannabis. THC BioMed est autorisée à cultiver et à vendre du cannabis séché, extrait, comestible et topique. La société est à la pointe de la recherche scientifique et du développement de produits et de services liés à l'industrie du cannabis médical. La direction est convaincue que THC BioMed est bien placée pour être à l'avant-garde de cette industrie en pleine expansion.

Informations prospectives :

Ce communiqué de presse peut inclure des informations prospectives au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, concernant les activités de THC BioMed. Les informations prospectives sont fondées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la direction de BioMed THC. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par la présence de certains mots : verbes au futur, utilisation de temps marquant les divers degrés de possibilité/probabilité, verbes ou mots tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « vraisemblablement », et les variations de ces termes ou expressions similaires, ou la forme négative de ces termes ou expressions similaires. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué sont émises à la date du présent communiqué et incluent les points suivants : (a) les bonbons THC Kiss seront d'abord envoyés dans la province de Saskatchewan avant que d'autres provinces ne soient approvisionnées; et (b) THC BioMed sera à l'avant-garde de cette industrie en pleine croissance. Bien que THC BioMed estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, car THC BioMed ne peut donner aucune assurance qu'elles s'avéreront exactes. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou d'autres éléments, autrement que conformément aux lois applicables relatives aux valeurs mobilières.

La Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE) n'a pas révisé le contenu de ce communiqué et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la pertinence de cette publication.

Président-directeur général : John Miller, THC Biomed Intl Ltd., Tél. : 1-844-THCMEDS, ADRESSE E-MAIL : [email protected]

