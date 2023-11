The 1916 Company lance une destination de premier choix pour les collectionneurs : le début d'une nouvelle ère pour les aficionados de montres et de bijoux

WatchBox a été créée en 2017 par Danny Govberg, Justin Reis et Tay Liam Wee afin d'améliorer l'expérience numérique des clients lorsqu'ils achètent, vendent, échangent et s'informent sur les montres – tout en côtoyant d'autres aficionados animés par la même passion. The 1916 Company poursuit cette mission en offrant aux collectionneurs un partenaire mondial passionné et digne de confiance, spécialisé dans les montres de collection neuves comme d'occasion, ainsi que dans la haute joaillerie. L'entreprise dispose également d'une plateforme médiatique dynamique et d'un réseau international de salons et de boutiques destinés aux collectionneurs, grâce à la collaboration d'une équipe dévouée de conseillers.

« Les montres ont le pouvoir de rassembler les gens », souligne Justin Reis, Global CEO de The 1916 Company. « Au fil des ans, nous avons constaté que nos collectionneurs n'aspiraient pas seulement à la connectivité numérique, ils recherchaient également l'interaction physique en tant qu'expérience enrichissante. Ils apprécient les liens tissés avec nos conseillers à la clientèle dévoués et les amitiés qu'ils ont nouées au sein de notre communauté. The 1916 Company incarne à nos yeux une évolution naturelle, qui a été façonnée par les desiderata et les besoins de nos clients. Cette nouvelle entreprise renforce ce sens de la communauté qui est profondément enraciné dans nos relations clients actuelles et nous profiterons de chaque opportunité pour créer de nouveaux liens. Notre vision débute et se termine avec notre client. »

En réunissant les forces et l'héritage de la plus grande plateforme de montres d'occasion et de trois joailliers indépendants, The 1916 Company s'impose aujourd'hui comme l'un des premiers détaillants de bijoux et de montres de luxe au monde. L'accueil, la passion, l'expérience multigénérationnelle et des partenariats de longue date avec les marques horlogères de luxe les plus respectées, dont Rolex et Patek Philippe, donnent le ton de ce nouveau chapitre. L'entreprise est présente dans huit salons multimarques et cinq boutiques monomarques situés à Philadelphie et Ardmore (Pennsylvanie), Baltimore et Towson (Maryland), Newark (Delaware), Denver (Colorado), Newport Beach (Californie) et Scottsdale (Arizona). John Shmerler et Damon Gross, qui travaillent respectivement chez Radcliffe et Hyde Park Jewelers, dirigeront le réseau de détaillants agréés de The 1916 Company.

Ces différents sites sont également complétés par des salons en Suisse, à Hong Kong, Singapour, Shanghai, Dubaï, ainsi qu'à New York, Los Angeles, Miami et Boca Raton. La collection de pièces d'occasion de The 1916 Company, estimée à plus de 200 millions de dollars, est accessible en ligne et dans tous les points de vente physiques. L'accent est mis sur les pièces de collection ultra-rares et les créations issues de l'horlogerie artisanale indépendante.

« Nous désirons que les collectionneurs et les amateurs prennent plaisir à nous rendre visite depuis le monde entier. Nous voulons qu'ils rejoignent notre grande famille et notre Cercle de Collectionneurs en découvrant notre approche personnalisée unique et nos collections extraordinaires de montres et de bijoux », explique John Shmerler.

The 1916 Company est une entreprise tournée vers l'avenir dont le nom rend hommage à l'héritage d'Albert Govberg qui a fondé Govberg Jewelers à Philadelphie en 1916. « En créant The 1916 Company, nous assumons pleinement notre identité de start-up de 107 ans », précise Danny Govberg, cofondateur, directeur exécutif et petit-fils d'Albert. « Les principes de notre activité sont ancrés dans des relations durables, tandis que notre engagement pour l'innovation et un changement profond nous pousse à anticiper les besoins en constante évolution des collectionneurs de montres exigeants d'aujourd'hui et de demain ».

Dans un communiqué séparé, The 1916 Company annoncera qu'elle a rejoint le réseau officiel habilité à vendre des montres Rolex de seconde main certifiées par la marque (« Rolex Certified Pre-Owned »). À compter de ce jour, des montres Rolex Certified Pre-Owned seront disponibles à la vente en ligne (www.govbergwatches.com et www.radcliffejewelers.com) ainsi que dans des environnements dédiés à la vente de modèles Rolex d'occasion certifiés dans les bijouteries officielles Rolex de l'entreprise. Les montres Rolex de seconde main ne seront plus proposées sur le site www.thewatchbox.com.

Les clients actuels et futurs de WatchBox, Govberg, Radcliffe et Hyde Park Jewelers découvriront The 1916 Company au cours des six prochains mois. Pour en savoir plus, visitez www.the1916company.com.

À PROPOS DE THE 1916 COMPANY

The 1916 Company est la première destination et la plus grande communauté au monde pour la haute joaillerie et les montres de luxe de collection. Avec une vingtaine de boutiques et salons de collectionneurs sur les principaux marchés horlogers mondiaux, The 1916 Company fructifie l'héritage de WatchBox, Govberg Jewelers, Radcliffe Jewelers et Hyde Park Jewelers pour offrir une sélection soignée de garde-temps – neufs et d'occasion – des marques horlogères les plus respectées, ainsi qu'une plateforme médiatique dynamique et l'assistance de conseillers à la clientèle dévoués. La communauté active de The 1916 Company est présente de chaque côté de l'Atlantique et dans le monde entier. Pour en savoir plus : www.the1916company.com.

