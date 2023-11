Eine neue Ära für Uhren- und Schmuckliebhaber: The 1916 Company startet als führende neue Destination für Sammler

Im Jahr 2017 hatten Danny Govberg, Justin Reis und Tay Liam Wee das Portal WatchBox gegründet, um mithilfe digitaler Technologien außergewöhnliche Erlebnisse für Kunden zu ermöglichen, die Uhren sammeln, verkaufen und tauschen, ihr Wissen vertiefen und sich zugleich mit anderen Uhrenliebhabern austauschen möchten. The 1916 Company führt diese Mission jetzt auf die nächste Stufe. Als vertrauenswürdiger, sympathischer globaler Partner für Sammler bietet das Unternehmen sowohl neue als auch hochwertige gebrauchte Uhren und edlen Schmuck. Präsentiert wird das Sortiment auf einer dynamischen Medienplattform, ergänzt durch ein globales Netz von Collector's Lounges und Boutiquen sowie ein Team engagierter Kundenberater.

„Uhren haben die Macht, Menschen zusammenzubringen", so Justin Reis, Global CEO, The 1916 Company. „Im Lauf der Jahre haben wir gesehen, dass sich unsere Sammler nicht nur digitale Vernetzung wünschen, sondern auch die vielfältigen Erlebnisse, die durch persönliche Begegnungen möglich werden. Die Sammler schätzen die Bande, die sie mit unseren engagierten Kundenberatern geknüpft haben, und die Freundschaften mit anderen Sammlern in unserer Community. Die Weiterentwicklung zu The 1916 Company ist für uns ein logischer Schritt, der sich an den Rückmeldungen und Bedürfnissen unserer Kunden orientiert. Mit The 1916 Company stärken wir das Gemeinschaftsgefühl, das in unseren bestehenden Beziehungen verankert ist, und nutzen zugleich die Gelegenheit, neue Beziehungen zu knüpfen. Im Mittelpunkt unserer Vision steht dabei immer unser Kunde."

The 1916 Company vereint die Erfolgsgeschichte der größten Plattform für Pre-owned-Uhren mit dem Renommee dreier unabhängiger Juweliere. Dies macht The 1916 Company zu einem der weltweit führenden Händler für Luxusuhren und edlen Schmuck. Ein ansprechendes, einladendes Ambiente, die Erfahrung mehrerer Generationen und langjährige Partnerschaften mit hoch angesehenen Luxusuhrenmarken wie Rolex und Patek Philippe bilden den Rahmen für dieses nächste Kapitel. Zum Unternehmen gehören acht Mehrmarken-Salons und fünf Monomarken-Boutiquen in Philadelphia und Ardmore, PA; Baltimore und Towson, MD; Newark, DE; Denver, CO; Newport Beach, CA; und Scottsdale, AZ. John Shmerler und Damon Gross von Radcliffe Jewelers bzw. Hyde Park Jewelers werden das Netz autorisierter Händler von The 1916 Company leiten.

Neben diesen Standorten unterhält The 1916 Company auch Lounges in der Schweiz, in Hongkong, Singapur, Shanghai und Dubai sowie in New York, Los Angeles, Miami und Boca Raton. Die Uhren aus dem Pre-owned-Sortiment des Unternehmens, die einen Gesamtwert von mehr als 200 Millionen US-Dollar haben, können sowohl online als auch in allen Filialen erworben werden. Der Schwerpunkt dieser Bestände liegt auf besonders seltenen Uhren in Sammlerqualität sowie Zeitmessern renommierter unabhängiger Uhrenhersteller.

„The 1916 Company bietet ein einzigartig persönliches Kundenerlebnis und außergewöhnliche Uhren- und Schmucksortimente. Damit verbinden wir den Wunsch, dass uns Sammler und Enthusiasten in allen Teilen der Welt gerne besuchen und sich unserer erweiterten Familie und unserem Sammlerkreis zugehörig fühlen", so John Shmerler.

Mit dem Namen The 1916 Company würdigt das zukunftsorientierte Unternehmen das Erbe von Albert Govberg, der 1916 in Philadelphia die Firma Govberg Jewelers gründete. Dazu Danny Govberg, Mitgründer und Executive Chairman von The 1916 Company und Enkel von Albert Govberg: „Mit der Gründung von The 1916 Company unterstreichen wir unsere Identität als 107 Jahre altes Start-up-Unternehmen. Unsere Geschäftsgrundsätze wurzeln in dauerhaften Beziehungen, während unsere Innovationsfreudigkeit und unser Engagement für tiefgreifende Veränderungen uns dazu motivieren, die sich wandelnden Bedürfnisse anspruchsvoller Uhrensammler stets vorausblickend zu erkennen."

In einer separaten Mitteilung wird The 1916 Company ihren Beitritt zum Netzwerk Offizieller Rolex Fachhändler bekannt geben, die berechtigt sind, Rolex Certified Pre-Owned Armbanduhren zu verkaufen. Ab heute werden Rolex Certified Pre-Owned Uhren sowohl online (www.govbergwatches.com und www.radcliffejewelers.com) zum Verkauf angeboten als auch in exklusiven Rolex CPO Showrooms der Offiziellen Rolex Fachhändler, die zum Unternehmen gehören. Auf www.thewatchbox.com werden keine Rolex Pre-Owned Uhren mehr präsentiert.

In den kommenden sechs Monaten werden die neuen und bestehenden Kunden von WatchBox, Govberg, Radcliffe und Hyde Park Jewelers mit The 1916 Company bekannt gemacht. Weitere Informationen finden Sie auf www.the1916company.com.

ÜBER THE 1916 COMPANY

The 1916 Company ist die weltweit führende Destination und globale Community für Luxusuhren in Sammlerqualität und edlen Schmuck. Mit mehr als 20 Boutiquen und Collector's Lounges in wichtigen Uhrenmärkten weltweit vereint The 1916 Company die Traditionen und Erfolgsgeschichten von WatchBox, Govberg Jewelers, Radcliffe Jewelers und Hyde Park Jewelers. Das Unternehmen bietet ein fachkundig zusammengestelltes Sortiment an neuen und gebrauchten Zeitmessern der angesehensten Uhrenmarken, eine dynamische Medienplattform und Unterstützung durch vertrauenswürdige Kundenberater. Die aktive Community von The 1916 Company verbindet Mitglieder aus allen Teilen der USA und weltweit. Erfahren Sie mehr unter www.the1916company.com.

