THE 8 X JEFF KOONS : l'artiste américain a créé sa voiture de rêve avec BMW

LOS ANGELES et MUNICH, 17 février 2022 /PRNewswire/ -- Dans une édition exclusive de 99 automobiles, un nombre limité de M850i xDrive Gran Coupé ont été créés en étroite collaboration par Jeff Koons et BMW. Avec THE 8 X JEFF KOONS, le véhicule le plus élaboré de toute l'histoire de BMW sera présenté à un public mondial.

Jeff Koons, artiste : « L'édition de la BMW Série 8 est ma voiture de rêve ! J'ai hâte de la conduire, j'ai hâte qu'elle me transporte, et j'espère que les gens apprécieront le Gran Coupé autant que moi. »

Seules quatre voitures seront peintes chaque semaine. L'intérieur est composé de matériaux haut de gamme et de cuir fin. Un couvercle de porte-gobelet est fourni avec un badge indiquant l'édition de la voiture et portant la signature de l'artiste. Les sièges sont en rouge et bleu, des couleurs qui rappellent celles des super-héros de l'univers de la bande dessinée ainsi que celles de BMW M. Les lignes de couleur éclatantes sont un hommage à la voiture 2010 BMW Art Car de l'artiste, tandis que le « POP! » et les images de poussée de vapeur symbolisent la puissance et la vitesse de THE 8 X JEFF KOONS.

THE 8 X JEFF KOONS sera exposé au Rockefeller Plaza de Manhattan avant qu'un véhicule, signé par Jeff Koons, ne soit mis aux enchères le 4 avril chez Christie's, à New York. Le produit de la meilleure offre ira au International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). Depuis plus de deux décennies, Jeff Koons s'investit personnellement dans cette ONG sans but lucratif.

THE 8 X JEFF KOONS : Prix sur demande, disponible chez les concessionnaires BMW. Demandes et informations complémentaires à [email protected] ainsi que dans le BMW PressClub.

