THE 8 X JEFF KOONS: o artista dos EUA criou seu carro dos sonhos com a BMW

LOS ANGELES e MUNIQUE, 17 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Em uma edição exclusiva de 99 automóveis, um número limitado do M850i xDrive Gran Coupé foi criado em estreita colaboração por Jeff Koons e BMW. Com o modelo THE 8 X JEFF KOONS, o veículo de design mais elaborado em toda a história da BMW será apresentado a um público global.

O artista Jeff Koons afirmou: "Minha edição do BMW Série 8 é o meu carro dos sonhos! Mal posso esperar para dirigir e andar nele e espero que as pessoas gostem do Gran Coupé tanto quanto eu."

Apenas quatro carros serão pintados por semana. O interior é composto por materiais de alta qualidade, couro refinado e a tampa do suporte de copos tem um emblema da edição e a assinatura do artista. Os assentos são confeccionados em vermelho e azul que refletem as cores dos super-heróis do universo dos quadrinhos, bem como as do BMW M. As linhas de cor explosivas são uma homenagem ao carro artístico da BMW de 2010, uma criação de Jeff, enquanto o "POP!" e a imagem de impulso de vapor simbolizam o poder e a velocidade do THE 8 X JEFF KOONS.

O modelo THE 8 X JEFF KOONS estará exposto no Rockefeller Plaza de Manhattan antes de um veículo, assinado por Jeff Koons, ser leiloado na Christie's em Nova York em 4 de abril. Todos os lucros do maior lance serão destinados ao International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). Jeff Koons está pessoalmente envolvido com esta ONG sem fins lucrativos há mais de duas décadas.

THE 8 X JEFF KOONS : Preço mediante solicitação, disponível nas concessionárias BMW. Solicitações e mais informações em [email protected] , bem como no BMW PressClub .

