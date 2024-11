The Adecco Group : RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2024

Performances solides sur des marchés difficiles ; stabilisation des volumes

ZURICH, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ --

• Chiffre d'affaires -5 % en glissement annuel organique TDA, -3% en glissement annuel organique, un résultat solide compte tenu des conditions du marché et d'une référence comparative élevée ; les volumes se stabilisent

• Par GBU, Adecco -5 %, avec de bons résultats en Asie, en Ibérie, dans la région EEMENA et en Amérique latine, compensés par des marchés difficiles, en particulier en France et aux États-Unis ; Akkodis -5 %, avec +2 % pour le conseil ; LHH -7 %, avec des solutions de recrutement stables par rapport au trimestre précédent.

• Marge brute résistante de 19,4 %, stable par rapport au trimestre précédent, reflétant la baisse des volumes, le mix d'activités actuel et la fermeté des prix

• Les frais de vente et d'administration se sont améliorés pour atteindre 925 millions EUR, soit -5 % en glissement annuel, avec des frais généraux et administratifs à -10 % en glissement annuel et représentant 3,2 % du chiffre d'affaires.

• Marge BAIIA robuste de 3,3 %, reflétant d'importantes économies sur les frais généraux et administratifs, une protection sélective des ventes et de la capacité de livraison

• Résultat d'exploitation : 162 millions EUR ; résultat net : 99 millions EUR ; Bénéfice par action de base : 0,59 EUR ; bénéfice par action ajusté : 0,68 EUR

• Flux de trésorerie d'exploitation +121 millions EUR, pondérés par des différences temporelles ; flux de trésorerie disponible +117 millions EUR depuis le début de l'année, en hausse en glissement annuel.

• Poursuite du déploiement de l'agenda Simplify-Execute-Grow :

• Le taux d'exécution des économies sur les frais généraux à la fin de l'année 24 est porté à 171 millions EUR

• Redéfinition des priorités du plan informatique/numérique : l'accélération de l'adoption de l'IA, l'expansion de la livraison mondiale pour améliorer les taux de remplissage, le temps de remplissage

• Un solide historique de gains de parts de marché ; croissance relative du chiffre d'affaires, déclaré, +850 points de base depuis le lancement de Simplify-Execute-Grow (Q3 22), et +290 points de base depuis le début de l'année

Denis Machuel, CEO, Adecco Group, déclare :

« Nous continuons à mettre en œuvre avec succès notre plan Simplify, Execute, Grow et les résultats du troisième trimestre ont été solides, par rapport à une référence comparative élevée. L'environnement macroéconomique reste difficile, mais je suis encouragé de constater que les tendances en matière de volume se sont stabilisées.

Nous avons réalisé de nouvelles économies sur les frais généraux et administratifs au cours du trimestre, ce qui nous a permis de relever le taux d'exécution en fin d'année. Nous avons redéfini les priorités de nos plans informatiques/digitaux afin d'accélérer l'adoption de l'IA et d'étendre la livraison mondiale à nos 25 premiers clients. Cela stimulera la productivité des recruteurs et améliorera les taux de remplissage et les délais d'exécution, ce qui favorisera une croissance rentable. Nous restons concentrés sur la conquête de parts de marché, en nous appuyant sur les progrès importants réalisés au cours des deux dernières années, et nous avons positionné nos ressources de manière à saisir les opportunités de croissance à mesure que le marché se rétablit ».

Communiqué de presse complet

Informations relatives à la webdiffusion | Investisseurs et analystes

Relations avec les investisseurs

[email protected]

+41 (0)44 878 88 88

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2350635/The_Adecco_Group_Logo.jpg