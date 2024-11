The Adecco Group: Q3 2024 ERGEBNISSE

Robuste Leistung in schwierigen Märkten; Volumen stabilisiert sich

Umsatzerlöse -5 % im Jahresvergleich organisch TDA, -3 % im Jahresvergleich organisch, ein solides Ergebnis angesichts der Marktbedingungen, hohe Vergleichsbasis; Volumen stabilisieren sich

Nach GBU: Adecco -5%, mit guten Ergebnissen in Asien, Iberia, EEMENA, LatAm, die durch schwierige Märkte, insbesondere in Frankreich und den USA , aufgewogen wurden; Akkodis -5%, mit Consulting +2%; LHH -7%, mit Recruitment Solutions stabil zum Vorquartal

, aufgewogen wurden; Akkodis -5%, mit Consulting +2%; LHH -7%, mit Recruitment Solutions stabil zum Vorquartal Robuste Bruttomarge von 19,4 %, im Vergleich zum Vorquartal unverändert, spiegelt geringere Volumina, den aktuellen Geschäftsmix und feste Preise wider

SG&A-Aufwendungen verbesserten sich auf 925 Mio. EUR, -5 % im Jahresvergleich, mit G&A -10 % im Jahresvergleich und 3,2 % der Einnahmen

Robuste EBITA-Marge von 3,3 %, die starke Einsparungen bei den Gemeinkosten, den selektiven Schutz von Verkäufen und Lieferkapazitäten widerspiegelt

Betriebsergebnis 162 Mio. EUR; Nettoergebnis 99 Mio. EUR; Unverwässertes EPS 0,59 EUR ; Bereinigtes EPS 0,68 EUR .

; Bereinigtes EPS . Operativer Cashflow +121 Mio. EUR, belastet durch zeitliche Differenzen; Free Cashflow +117 Mio. EUR im letzten Jahr, höher als im Vorjahr

Fortgesetzte Umsetzung der Agenda Simplify-Execute-Grow>

Run-Rate für G&A-Einsparungen Ende 2024 auf 171 Mio. EUR erhöht

Neuausrichtung des IT-/Digitalplans: Beschleunigung der Einführung von KI, Ausweitung der globalen Auslieferung zur Verbesserung der Auslastungsraten und der Time-to-fill

Starke Erfolgsbilanz bei Marktanteilsgewinnen; relatives Umsatzwachstum, ausgewiesen, +850 Basispunkte seit Einführung von Simplify-Execute-Grow (Q3 2022) und +290 Basispunkte im Jahresverlauf

Denis Machuel, CEO der Adecco Group, kommentierte:

„Wir setzen die erfolgreiche Umsetzung unseres Plans „Simplify, Execute, Grow" fort und haben im dritten Quartal eine solide Leistung erzielt, die sich mit einer hohen Vergleichsbasis messen kann Das makroökonomische Umfeld ist nach wie vor schwierig, aber es ist ermutigend zu sehen, dass sich die Volumentrends stabilisiert haben.

Wir haben im Quartal weitere Einsparungen bei den Verwaltungskosten vorgenommen und konnten so die Run-Rate zum Jahresende erhöhen. Wir haben unsere IT/Digital-Pläne neu priorisiert, um die Einführung von KI zu beschleunigen und die globale Lieferung an unsere 25 wichtigsten Kunden auszuweiten. Dies steigert die Produktivität der Personalbeschaffer und verbessert die Besetzungsquoten und die Zeit bis zur Besetzung, was das profitable Wachstum unterstützt. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Eroberung von Marktanteilen, aufbauend auf den starken Fortschritten der letzten zwei Jahre, und haben unsere Ressourcen so positioniert, dass wir Wachstumschancen nutzen können, wenn sich der Markt erholt."

