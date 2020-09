The Adecco Group anuncia a Jordan Topoleski, de 20 años, originario de Estados Unidos como el "CEO por un mes" 2020

ZÚRICH, 4 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ --

Jordan Topoleski , de 20 años, originario de los Estados Unidos, fue nombrado el CEO Global por un mes para trabajar junto a Alain Dehaze, CEO de The Adecco Group.

La pandemia ha exigido un nuevo conjunto de competencias de liderazgo necesarias y estas expectativas acelerarán la reinvención del líder actual.

Jordan Topoleski, de 20 años, originario de los Estados Unidos, fue nombrado hoy CEO global por un mes 2020 de The Adecco Group. Por primera vez, el programa se ha realizado completamente en línea. El programa de CEO por un mes está diseñado para desarrollar la siguiente generación de líderes, y se basa en la investigación de The Adecco Group, que revela el surgimiento de un nuevo perfil de habilidades y cualidades necesarias para los futuros líderes en un mundo cada vez más incierto.

Tras un proceso de selección de ocho meses entre más de 200.000 solicitudes de 34 países, Jordan fue elegido para pasar un mes trabajando al lado del CEO de The Adecco Group, Alain Dehaze. Jordan contribuirá a la gestión cotidiana de la empresa líder en soluciones de recursos humanos del mundo y ayudará a moldear el futuro mundo laboral.

A comienzos de febrero, el proceso de selección de CEO por un mes se adaptó rápidamente a los requerimientos de la COVID-19 y utilizó la situación para ayudar a los jóvenes a reflexionar sobre lo que significa liderar en tiempos de desafíos. El proceso comenzó cuando 34 talentosos jóvenes líderes del mañana fueron elegidos como portavoces de los CEO de The Adecco Group de su respectivo país. Diez finalistas fueron elegidos para participar en el "entrenamiento virtual global" esta semana, en el que realizaron una serie de evaluaciones y ejercicios para poner a prueba sus habilidades y desarrollar su potencial de liderazgo. Al finalizar el entrenamiento, Jordan fue elegido como el CEO global por un mes.

El programa de este año se lleva a cabo en un momento en el que están ocurriendo cambios dramáticos en el lugar de trabajo dentro de un mundo laboral posterior a la pandemia, especialmente en función de lo que se espera de un líder y lo que se necesita para tener éxito.

El enfoque de dirección y control del pasado rápidamente está cambiando a una tendencia cada vez más frecuente de modelos de liderazgo distribuido. Ser un "líder con un CI alto" es crucial, con empatía, confianza y un enfoque en el bienestar y desarrollo cultural como habilidades esenciales. Un estudio de The Adecco Group revela que la pandemia ha exigido un nuevo conjunto de competencias de liderazgo y estas expectativas acelerarán la reinvención del líder actual.

74% de los empleados desean que sus gerentes muestren un estilo de liderazgo enfocado en la empatía y una actitud solidaria

70% de los empleados dicen que el apoyo a su bienestar mental será importante para ellos después de la pandemia.

Un nuevo estudio encargado por The Adecco Group que evaluó a los líderes del mañana que pertenecen a la "Generación Z" reveló que muchos jóvenes ya poseen varias de las características necesarias para tener éxito. El informe reveló que, en muchas áreas, incluyendo el razonamiento deductivo y cómo se procesa y aplica la visión del mundo a un problema estratégico, el grupo de la "Generación Z" mostró características de liderazgo más sólidas que muchos de los líderes empresariales actuales.

Al comentar sobre el anuncio de hoy, Alain Dehaze, CEO de The Adecco Group CEO, expresó:

"Es para mi un gran placer darle la bienvenida a Jordan a The Adecco Group y estoy ansioso de trabajar con él y conocer sus puntos de vista sobre el futuro del trabajo y del liderazgo". El anuncio del CEO por un mes de este año llega en un momento crucial, ya que el mundo laboral probablemente nunca regresará a la "normalidad" que conocíamos antes de la pandemia. En particular, el repentino y dramático cambio en el escenario del mundo laboral ha acelerado la demanda de un nuevo perfil de liderazgo. Los líderes de hoy necesitarán reinventarse y enfocarse en la inteligencia emocional. El desarrollo de las habilidades interpersonales será sumamente importante. En su décima edición, el programa CEO por un mes es una excelente oportunidad para identificar, desarrollar y aprender de los líderes del mañana, mientras se preparan para dirigir en un futuro incierto".

Jordan Topoleski, el CEO global por un mes 2020, comentó:

"Me siento más que feliz de ser el siguiente CEO por un mes, especialmente, en una empresa que está a la vanguardia de los cambios actuales que están ocurriendo en el mundo laboral. Es un momento histórico y profundamente desafiante para ser un líder, y realmente estoy ansioso por perfeccionar mis propias habilidades y ayudar a modelar el futuro del trabajo".

Sobre CEO por un mes

El programa CEO por un mes comenzó como una iniciativa local en Noruega en 2011 y comenzó a implementarse a nivel global en 2014. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una iniciativa emblemática de The Adecco Group. Sostiene que los jóvenes de alto potencial aumentan sus posibilidades de empleo y perspectivas profesionales a través de aprendizaje altamente efectivo basado en el trabajo. Opera bajo la dirección de The Adecco Group Foundation, cuyo objetivo es mejorar la disposición laboral de los jóvenes y otras poblaciones marginadas. Las solicitudes para el programa 2020 superaron las 200.000.

Sobre The Adecco Group

The Adecco Group es la empresa líder mundial en soluciones de recursos humanos. Nuestra misión es lograr un trabajo futuro para todos, y cada día hacer posible más de 3,5 millones de empleos. Capacitamos, desarrollamos y contratamos talento en 60 países, lo que permite a las empresas comprender el futuro del trabajo. Como una empresa incluida en la lista Fortune Global 500, lideramos con el ejemplo y creamos un valor compartido que alimenta las economías y crea mejores sociedades. Nuestra cultura de inclusión, espíritu empresarial y trabajo en equipo empodera a nuestros 35.000 empleados. Nos enorgullece ser constantemente calificados como uno de los "Mejores lugares para trabajar del mundo" por Great Place to Work®.

The Adecco Group AG tiene su sede en Zúrich, Suiza (ISIN: CH0012138605), cotiza en la bolsa de valores SIX Swiss Exchange (ADEN) y es impulsado por nueve marcas globales: Adecco, Adia, Badenoch + Clark, General Assembly, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon, Spring Professional y Vettery.

