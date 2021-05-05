The Adecco Group назначает Джона Моргана президентом LHH

Нынешний президент LHH Ранджит де Суса в конце июня уходит в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания LHH назначила своим президентом Джона Моргана (John Morgan), который вступит в должность 1 июля. Г-н Морган, работающий в настоящее время в качестве главного операционного директора и руководителя подразделения, специализирующегося на организованных рынках, отвечает за всю международную деятельность по всему спектру услуг LHH и руководит взаимодействием с рядом крупнейших клиентов компании в течение последних 16 лет.

Нынешний президент LHH Ранджит де Суса принял решение уйти в отставку со своей должности в конце июня. В 2018 году г-н де Суса был назначен на пост президента LHH после работы на некоторых других руководящих должностях в этой организации с 2005 года. За время его пребывания на этом посту компания LHH добилась лучших темпов роста в своей отрасли за счет разработки принципиально новых решений для компаний и физических лиц, включая запуск в 2019 году мобильного приложения для коучинга под названием Ezra, обеспечивающего бесперебойную связь между сотрудниками и профессиональными инструкторами LHH по всему миру, а также за счет формирования лучших кадров по всей организации.

«Я рад, что Джон Морган согласился занять должность президента LHH, — заявил г-н де Суса. — Мы с Джоном тесно взаимодействовали на протяжении многих лет в целях обеспечения выгод для наших клиентов, а также формирования и поддержания плодотворной культуры в нашем коллективе. Он воплощает в себе наши цели и задачи: изменить жизнь к лучшему и предоставить сотрудникам возможности для преуспевания на рабочем месте и выполнения будущей работы на благо всех. Благодаря дальновидному руководству Джона и его непревзойденным результатам, обеспечившим укрепление позиций бизнеса на американских континентах и по всему миру, он имеет возможность вывести компанию LHH на новый уровень».

Г-н Морган сыграл важную роль в осуществлении цифровой трансформации компании и формировании культуры новаторства, обеспечивая возможность для ее масштабного роста в будущем. Вместе с г-ном де Сусой он помог преобразовать LHH в самую успешную дочернюю организацию The Adecco Group с лучшими в истории показателями, достигнутыми за последние два года, демонстрирующую устойчивый рост двузначного порядка.

«На протяжении последних 16 лет Джон обеспечивал стратегическое и дальновидное руководство, при котором в центре внимания всегда находился клиент. Будучи одним из лидеров, он стимулировал новаторскую деятельность, достигал и превышал целевые показатели рентабельности и содействовал созданию лучшей в своем классе транснациональной службы доставки, которая сегодня меняет к лучшему жизнь более чем полумиллиона кандидатов ежегодно, — заявил руководитель международного подразделения Adecco Group по работе с перспективными кадрами Сержио Пикарелли (Sergio Picarelli). — Мы также хотим поблагодарить Ранджита за создание эффективной руководящей команды, изменение позиционирования LHH в соответствии с тенденциями развития рынка и стимулирование новаторства и роста, показатели которого являются лучшими на рынке. Пользуясь знаниями и опытом Джона, мы будем и впредь основываться на достижениях LHH и преобразовывать профессиональную деятельность с использованием наших комплексных решений».

Г-н Морган, являющийся управленческим консультантом экспертного уровня с более чем 20-летним опытом в сфере профессиональных услуг, имеет степень бакалавра психологии и магистра индустриальной/организационной психологии, полученные в Государственном университете Монклера, а также сертификат MBA для руководителей из бизнес-школы INSEAD. Он проживает в городе Норт-Колдуэлле (шт. Нью-Джерси) со своей женой и двумя детьми.

Информация о компании LHH

В условиях современного рынка организации оказываются перед необходимостью направлять свое внимание внутрь себя для нахождения будущих специалистов. LHH помогает компаниям выявлять возможности у своих сотрудников. С помощью оценок, коучинга, повышения квалификации и обеспечения качественных переходов компании могут реализовывать неиспользованный потенциал своих собственных кадров, что в результате приведет к повышению производительности, морального духа и привлекательности бренда. 4000 инструкторов и сотрудников компании LHH, являющейся структурным подразделением The Adecco Group — ведущей в мире консультационной компании и поставщика комплексных решений по кадровым вопросам — обслуживают свыше 12 тысяч организаций более чем в 60 странах по всему миру. Мы улучшаем жизнь каждого, с кем работаем, и делаем это в мировом масштабе. Мы знаем местную специфику, а также располагаем всемирной инфраструктурой и ведущими в отрасли технологиями, что позволяет нам справляться со сложными задачами по обеспечению критически важных кадров и проблемами, связанными с трансформацией. Именно поэтому 60% компаний из списка Fortune 500 предпочитают работать с нами. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.lhh.com

Информация о компании The Adecco Group

The Adecco Group — ведущая компания мира в сферах консультирования по кадровым вопросам и разработки комплексных решений. Мы руководствуемся перспективной целью — обеспечить в будущем работу для всех, а также более 3,5 миллионов вакансий ежедневно. Мы квалифицируем, развиваем и нанимаем специалистов в 57 странах, что позволяет сотрудникам и организациям по достоинству оценивать перспективы труда. Наша компания, входящая в список Fortune Global 500, служит образцом для подражания, создавая общие ценности, способствующие развитию экономик и построению более прогрессивных обществ. Наша культура расширяет возможности 30 тысяч наших сотрудников, и мы гордимся тем, что мы неизменно входим в число «лучших в мире мест для работы».

Компания Adecco Group AG, штаб-квартира которой находится в Цюрихе (Швейцария) (ISIN: CH0012138605), зарегистрирована на швейцарской бирже (ADEN) и осуществляет свою деятельность на базе трех международных структурных подразделений: Adecco, Talent Solutions и Modis.

За дополнительной информацией обращайтесь к:

Liliana Chacon-Menay (Лилиане Чакон-Менай)

Старший вице-президент по связям с общественностью

LHH

+1 703.220.6868

[email protected]

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