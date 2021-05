Spoločnosť Adecco Group vymenovala Johna Morgana za prezidenta LHH

Súčasný prezident LHH Ranjit de Sousa odstúpi koncom júna

NEW YORK, 5. mája 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť LHH vymenovala Johna Morgana za prezidenta s účinnosťou od 1. júla. Pán Morgan, ktorý v súčasnosti pracuje ako prevádzkový riaditeľ a vedúci zavedených trhov, je zodpovedný za všetky globálne operácie v portfóliu LHH a viedol niektoré z najväčších zákazníckych aktivít spoločnosti za posledných 16 rokov.

Súčasný prezident Ranjit de Sousa sa rozhodol odstúpiť zo svojej funkcie na konci júna. Pán de Sousa bol povýšený na prezidenta LHH v roku 2018, potom ako v iných vedúcich pozíciách v organizácii pôsobil od roku 2005. Počas jeho pôsobenia dosiahla spoločnosť LHH špičkový rast v odbore vyvíjaním nových inovatívnych riešení pre spoločnosti a jednotlivcov vrátane spustenia mobilnej koučovacej aplikácie Ezra v roku 2019, ktorá spája zamestnancov s profesionálnymi trénermi LHH po celom svete. Stál aj za rozvíjaním špičkových talentov v celej organizácii.

„Som rád, že John Morgan súhlasil s prevzatím funkcie prezidenta spoločnosti LHH," uviedol de Sousa. „John a ja sme v priebehu rokov úzko spolupracovali, aby sme poskytli hodnotu našim klientom a vybudovali a udržali našu kultúru pôsobivých zamestnancov. Stelesňuje naše poslanie a účel: robiť zmeny a poskytovať ľuďom príležitosti, aby sa im na pracovisku darilo a aby bola vytovorená budúca práca pre každého. Vďaka svojmu vizionárskemu vedeniu a bezkonkurenčnému výkonu, ktorým posilnil podniky v Amerike a v globálnych prevádzkach, je John pripravený posunúť LHH na ďalšiu úroveň."

Pán Morgan pomáhal pri vedení digitálnej transformácie spoločnosti a vytváraní kultúry inovácií a zároveň pomáhal umožňovať budúci rast vo veľkom rozsahu. S pánom de Sousa pomohol transformovať LHH na najvýkonnejšiu dcérsku spoločnosť skupiny Adecco Group, pričom posledné dva roky boli najlepšími v histórii spoločnosti a zaznamenali trvalý dvojciferný rast.

„Za posledných 16 rokov poskytoval John strategické a vizionárske vedenie vždy so zákazníkom v centre pozornosti. Ako líder riadil inovácie, plnil a prekračoval ciele ziskovosti a pomáhal založiť najlepšiu globálnu organizáciu dodávok LHH vo svojej triede, ktorá dnes každý rok zmení život viac ako pol milióna kandidátov," uviedol Sergio Picarelli, prezident globálnej obchodnej jednotky Talent Solutions skupiny Adecco. „Chceme sa tiež poďakovať Ranjitovi za vybudovanie silného vodcovského tímu, zmenu polohy LHH v súlade s vývojom trhu a podporu inovácií a rastu na čele trhu. S Johnovými odbornými znalosťami budeme aj naďalej stavať na úspechoch LHH a transformovať kariéru až do konca."

Pán Morgan, odborný konzultant v oblasti riadenia s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v profesionálnych službách, je držiteľom titulu B.A. v psychológii a získal magisterský titul v odbore priemyselná / organizačná psychológia na Montclairskej štátnej univerzite a certifikát Executive MBA od spoločnosti INSEAD. Žije v North Caldwell v New Jersey so svojou manželkou a dvoma deťmi.

O spoločnosti LHH

Na dnešnom trhu organizácie objavujú potrebu obrátiť svoju pozornosť dovnútra, aby našli svoje budúce talenty. V LHH pomáhame spoločnostiam vidieť možnosti vo vlastných ľuďoch. Prostredníctvom hodnotení, koučingu, zvyšovania kvalifikácie a transformácie môžu spoločnosti realizovať nevyužitý potenciál v rámci svojich vlastných pracovných síl, čo vedie k zvýšeniu produktivity, morálky a spriaznenosti so značkou. Divízia The Adecco Group - popredná svetová spoločnosť v oblasti poradenstva a riešení v oblasti talentov - 4 000 koučov a kolegov spoločnosti LHH spolupracuje s viac ako 12 000 organizáciami vo viac ako 60 krajinách sveta. Robíme zmeny pre všetkých, s ktorými pracujeme, a robíme to v globálnom meradle. Máme lokálne znalosti, globálnu infraštruktúru a špičkové technológie na riadenie zložitosti iniciatív rozhodujúcich pracovných síl a výziev transformácie. Preto sa 60% spoločností z rebríčka Fortune 500 rozhodlo s nami spolupracovať. Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.lhh.com

O spoločnosti the Adecco Group

Skupina Adecco je popredná svetová spoločnosť v oblasti poradenstva a riešení v oblasti talentov. Vedie nás silný cieľ - zaistiť, aby budúcnosť fungovala pre všetkých - a každý deň poskytnúť viac ako 3,5 milióna pracovných príležitostí. Rozširujeme schopnosti, rozvíjame a získavame talenty v 57 krajinách, čo jednotlivcom a organizáciám umožňuje posilniť budúcnosť práce. Ako spoločnosť v rebrčíku Fortune Global 500 ideme príkladom, keď vytvárame zdieľanú hodnotu, ktorá poháňa ekonomiku a buduje lepšie spoločnosti. Naša kultúra dáva našim 30 000 zamestnancom silu a sme hrdí na to, že sme sa neustále umiestňovali v rebríčku 'najlepších svetových pracovísk'.

Spoločnosť Adecco Group AG má sídlo v švajčiarskom Zürichu (ISIN: CH0012138605) a je kótovaná na burze SIX Swiss Exchange (ADEN) a je založená na troch globálnych obchodných jednotkách: Adecco, Talent Solutions a Modis.

