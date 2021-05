Grupa Adecco mianuje Johna Morgana na stanowisko prezesa LHH

Obecny prezes LHH Ranjit de Sousa ustąpi ze stanowiska z końcem czerwca.

NOWY JORK, 5 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka LHH powołała na stanowisko prezesa Johna Morgana, który obejmie funkcję z dniem 1 lipca. Morgan obecnie pełni funkcję dyrektora operacyjnego i kierownika Działu Ugruntowanych Rynków. Był on odpowiedzialny za wszystkie globalne operacje w ramach oferty LHH i kierował największymi projektami klientów firmy w ciągu ostatnich 16 lat.

Obecny prezes Ranjit de Sousa postanowił ustąpić ze stanowiska z końcem czerwca. Na stanowisko prezesa LHH został awansowany w 2018 roku, a wcześniej (od 2005 roku) pełnił inne funkcje kierownicze w spółce. Podczas jego kadencji LHH osiągnęło wiodący w branży wzrost poprzez opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań dla firm i osób prywatnych, w tym uruchomienie w 2019 roku Ezra ‒ mobilnej aplikacji coachingowej, która bezproblemowo łączy pracowników ze światowej klasy profesjonalnymi trenerami LHH na całym świecie, a także poprzez rozwój największych talentów w obrębie całej organizacji.

„Cieszę się, że John Morgan zgodził się objąć stanowisko prezesa LHH ‒ powiedział de Sousa. - John i ja przez lata ściśle współpracowaliśmy, aby dostarczać wartość naszym klientom oraz budować i utrzymywać kulturę pracowniczą. John uosabia naszą misję i cel: wprowadzać zmiany i stwarzać ludziom możliwości rozwoju w miejscu pracy, a także sprawić, aby przyszłość była pomyślna dla wszystkich. Dzięki wizjonerskiemu przywództwu Johna i jego niezrównanym osiągnięciom, które wzmocniły działalność spółki w obu Amerykach i na całym świecie, jest on gotowy, aby wprowadzić LHH na kolejny poziom".

Morgan odegrał kluczową rolę w realizacji procesu cyfrowej transformacji firmy i tworzeniu kultury innowacji, pomagając jednocześnie zapewnić przyszły wzrost na skalę globalną. Wraz z Ranjitem de Sousą, pomógł również przekształcić LHH w najlepiej prosperujący oddział Grupy Adecco, a ostatnie dwa lata były najlepsze w historii firmy, co znalazło odzwierciedlenie w ciągłym dwucyfrowym wzroście.

„Przez ostatnie 16 lat John zapewniał strategiczne i wizjonerskie przywództwo, zawsze stawiając klienta w centrum uwagi. Jako lider, wprowadzał on innowacje, realizował, niekiedy z nawiązką, cele w zakresie rentowności i pomógł stworzyć najlepszą w swojej klasie, globalną organizację LHH, która każdego roku zmienia życie ponad pół miliona kandydatów - powiedział Sergio Picarelli, prezes Globalnej Jednostki Biznesowej Talent Solutions w Grupie Adecco. - Chcemy również podziękować Ranjitowi za zbudowanie silnego zespołu przywódczego, repozycjonowanie LHH zgodnie z ewolucją rynku, a także stymulowanie innowacji i wiodącego na rynku wzrostu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu Johna będziemy nadal rozwijać osiągnięcia LHH i kształtować kariery zawodowe z wykorzystaniem naszych kompleksowych rozwiązań".

John Morgan, konsultant ds. zarządzania z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży usług profesjonalnych, posiada tytuł licencjata psychologii i magistra psychologii przemysłowej/organizacyjnej uzyskany na Uniwersytecie Stanowym Montclair oraz certyfikat Executive MBA uzyskany na INSEAD. Obecnie mieszka w North Caldwell, N.J. z żoną i dwójką dzieci.

LHH

Działające na rynku podmioty są coraz bardziej świadome konieczności skupienia się na kwestiach wewnętrznych i wyszukiwania przyszłych talentów. W LHH pomagamy firmom dostrzec możliwości drzemiące w ich zasobach ludzkich. Poprzez ocenę, coaching, podnoszenie kwalifikacji i zmiany, firmy mogą lepiej wykorzystać potencjał drzemiący w ich własnych pracownikach, co skutkuje zwiększoną produktywnością, lepszą atmosferą i przywiązaniem do marki. LHH jest oddziałem Grupy Adecco ‒ wiodącej na świecie firmy zajmującej się doradztwem i rozwiązaniami z zakresu wyszukiwania talentów. 4000 trenerów i pracowników LHH współpracuje z ponad 12000 organizacji w ponad 60 krajach na całym świecie. Pozwalamy wprowadzać zmiany w życie każdemu, z kim pracujemy i robimy to na skalę globalną. Dysponujemy lokalną wiedzą, globalną infrastrukturą i wiodącą w branży technologią, która pozwala nam zarządzać złożonością kluczowych inicjatyw dotyczących pracowników oraz wyzwaniami związanymi z transformacją. To dlatego aż 60% firm z listy Fortune 500 decyduje się na współpracę z nami. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.lhh.com

Grupa Adecco

Grupa Adecco jest wiodącą na świecie firmą zajmującą się doradztwem i rozwiązaniami z zakresu wyszukiwania talentów. Mamy ambitny cel: sprawić, aby przyszłość była pomyślna dla wszystkich. Każdego dnia ponad 3,5 miliona osób rozpoczyna z nami karierę zawodową. Kształcimy, rozwijamy i zatrudniamy utalentowanych pracowników w 57 krajach, umożliwiając jednostkom i organizacjom kształtowanie pracy przyszłości. Jako firma z listy Fortune Global 500 dajemy przykład, jak tworzyć wspólną wartość, która napędza gospodarki i buduje lepsze społeczeństwa. Nasza kultura działania obejmuje 30000 pracowników i jesteśmy dumni, że po raz kolejny uznano nas za jedno z „Najlepszych miejsc pracy na świecie".

Adecco Group AG ma siedzibę główną w Zurychu, Szwajcaria (ISIN: CH0012138605). Spółka jest notowana na Szwajcarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ‒ SIX Swiss Exchange (ADEN). Tworzą ją trzy globalne jednostki biznesowe: Adecco, Talent Solutions i Modis.

KONTAKT:

Liliana Chacon-Menay

SVP, Communications

LHH

tel. +1 703.220.6868

e-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/511728/Lee_Hecht_Harrison_Logo.jpg

Related Links

http://www.lhh.com



SOURCE LHH