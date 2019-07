The Bad Seed Book, creado por Adam Kidron, una exitosa sátira en línea sobre la presidencia de Trump, lanza un nuevo video musical "Patriotism: The First Refuge of Fascists", para conmemorar el Día de la Independencia.

BRONX, Nueva York, 4 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Bad Seed Book, una exitosa sátira en línea sobre la presidencia de Trump, que ya ha publicado 37 capítulos ilustrados a una audiencia de más de cinco millones de personas, lanzó un nuevo video musical en línea, "Patriotism – The First Refuge of Fascists" (El patriotismo – el primer refugio de los fascistas) esta mañana para protestar la militarización del Presidente Trump de las celebraciones en el Día de la Independencia en Washington DC.

The Bad Seed considera que el propósito del Presidente es querer construir una nación fascista en los Estados Unidos

El video, con una interpretación desagradable y estridente por Kronos Quartet de la Star-Spangled Banner (inspirada en Jimi Hendrix), y presentando extraordinarias ilustraciones neo-noir por el artista catalán Ivan Cuadros, se puede ver aquí.

En The Bad Seed Book, Elia Degas, un abogado del Bronx inteligente pero desilusionado, que ha sido repudiado y desheredado por su medio hermano, el presidente, y está decidido a abatirlo, explica los cinco pasos hacia el poder absoluto, como estos.

Crear un némesis, como un senador muerto, o inmigrantes desesperados de México y Latinoamérica que no pueden defenderse. Instigar una crisis como una invasión en la frontera o una guerra con Irán donde ninguna existe. Difundir el miedo y obstaculizar a las organizaciones noticiosas, que puede exponer el plan miserable del presidente. Propagar la generosidad a los cercanos para que significan aún más para usted. Ir a Washington, DC en un M1A3 Abrams Main Battle Tank para salvar el día y suspender nuestras libertades para nuestra protección. O ahorre el costo de la gasolina y simplemente tuitéelo como lo hace nuestro presidente.

The Bad Seed Book ahora busca inspirar la resistencia en toda la nación, un cambio de paradigma que seguramente irritará al presidente y seguirá atizando la oposición a la presidencia de Trump llena de caos, reduciendo las esperanzas de Trump de ser reelegido.

Para conocer lo que sucede después, haga clic aquí y visite el sitio de The Bad Seed Book .

Vea "Patriotism: The First Refuge of Fascists" ahora

VEA EL VIDEO AQUÍ

Acerca de The Bad Seed Book

Elia Degas, un abogado del Bronx audaz pero desilusionado que busca una distracción de una carrera que no progresa y un montón de facturas que no puede pagar, experimenta un vuelco total de su vida cuando Monica Rivera, una periodista peligrosamente adicta, le da una historia lo suficientemente grande para cambiar el mundo.

Degas es el hermanastro de James Alexander Kunt, cuya victoria improbable en las elecciones presidenciales el día anterior había abierto las compuertas de la intolerancia.

Antes de las elecciones, Kunt, un manipulador experto de la opinión pública, había sido comprado y vendido. Cuando Degas descubre que Kunt lo había desheredado mediante el fraude, se compromete a abatirlo sin importar las consecuencias, sin importar el costo, y, juntos, Degas y Monica, se enfrentan a Kunt, a los dueños del poder y la conspiración que nunca deberíamos haber visto.

The Bad Seed Book se publica semanalmente en BadSeedBook.com.

Acerca de Adam Kidron

Adam Kidron, un productor discográfico responsable de muchos discos y bandas sonoras seminales, así como el escritor y productor de series televisas como CATWALK (el programa culto que le dio una oportunidad a Neve Campbell) y muchos videos musicales, animaciones y cortos visuales, fundó y dirigió Yonder Music, y su predecesor Beyond Oblivion, que formaron parte de los primeros servicios musicales digitales agrupados. Adam, que vive en Nueva York, pero viaja por el mundo, escribe The Bad Seed, una exitosa sátira sobre la administración de Trump, publicada semanalmente en línea.

