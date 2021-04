The Big Find, la búsqueda internacional de productos de QVC y HSN regresa por tercer año

"The Big Find se ha convertido en nuestro programa insignia para descubrir productos, y nos permite evaluar a miles de emprendedores de todo el mundo e introducir cada año docenas de marcas nuevas y productos innovadores", afirmó Mary Campbell, directora de comercialización de Qurate Retail Group y directora comercial de QVC Estados Unidos. "Nuestra experiencia comercial por video en múltiples plataformas les brinda a los emprendedores la oportunidad única de compartir sus historias personales con millones de clientes y empezar a convertir sus negocios en marcas apreciadas a nivel nacional. Hemos sido profundamente inspirados por las marcas Big Find que hemos lanzado hasta ahora y esperamos encontrar aún más productos que enamoren a nuestros clientes".

Como parte del compromiso de Qurate Retail Group de cultivar y promover entornos diversos e inclusivos, QVC y HSN están trabajando para duplicar la presencia de las empresas poco representadas elegidas a través de The Big Find. En 2020, 64 de las 102 marcas seleccionadas a través de la búsqueda The Big Find se autodefinen como negocios de propiedad de una mujer o una minoría.

The Big Find se lanzó en 2019 con paneles presenciales en cuatro ciudades del país. En 2020, el programa se hizo virtual y recibió un interés sin precedentes, con más de 2.400 postulaciones de más de 60 países. Durante los últimos dos años se han elegido más de 160 marcas para ser lanzadas en QVC o HSN a través de The Big Find, incluyendo marcas como Mented Cosmetics (belleza), Sassy Jones (accesorios), Modzori (calzado) y Truth & Style (prendas de vestir). Resultado de la búsqueda de productos The Big Find 2020, durante el 2021 se están lanzando más de 90 marcas. Marcas como Bellasonic (belleza), Chunk Nibbles (gastronomía), Poppy + Sage (accesorios) y Bare Pits (belleza) ya han tenido éxito en su debut en QVC y HSN.

"Las plataformas QVC y HSN nos han permitido dar vida a nuestra marca de una manera que nunca pensamos posible ya que hemos podido hablarle directamente al cliente sobre cómo el cuidado de las axilas es tan importante como el cuidado de la piel, y compartirle lo que hace que nuestros productos sean tan únicos y especiales", expresó Mila Shmurak, fundadora y creadora de Bare Pits, una marca HSN Clean Beauty y ganadora de The Big Find en 2020. "Estamos muy agradecidos porque nuestros sueños se han hecho realidad al poder participar de esta experiencia y formar ahora parte de la comunidad de proveedores de QVC y HSN. Estamos muy entusiasmados por hacer crecer nuestra empresa juntos".

QVC y HSN conforman una de las plataformas de comercio en video más grandes del mundo, llegando a más de 90 millones de hogares en los Estados Unidos (218 millones en todo el mundo) a través de canales de transmisión y millones más a través de dispositivos y servicios de alto nivel, aplicaciones de compras, redes sociales, redes digitales al aire, aplicaciones móviles y sitios web.

Para obtener más información acerca de The Big Find, busque "The Big Find" en QVC.com y HSN.com.

Acerca de QVC® y HSN®

QVC inspira el placer del descubrimiento a través del poder de las relaciones. Todos los días, QVC conduce a millones de compradores en un viaje de descubrimiento a través de una colección siempre cambiante de marcas familiares y productos nuevos y frescos, desde hogar y moda hasta belleza, productos electrónicos y joyería. En ese camino, QVC conecta a los compradores con personalidades interesantes, historias apasionantes y un servicio al cliente ganador. Con sede en West Chester, Pensilvania, y fundada en 1986, QVC tiene operaciones comerciales en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón, Italia y a través de una empresa conjunta en China. En todo el mundo, QVC conecta a millones de compradores a través de 12 redes de transmisión y múltiples servicios de transmisión en línea, sitios web, aplicaciones móviles y redes sociales. Para conocer más, visite corporate.qvc.com, siga a @QVC en Facebook, Instagram o Twitter, o siga a QVC en Pinterest, YouTube o LinkedIn.

HSN aviva la emoción del descubrimiento inspirando las pasiones del cliente. HSN es un minorista interactivo líder de estilo de vida que ofrece a sus clientes una selección de productos exclusivos y marcas de alto nivel. HSN incorpora entretenimiento, personalidades y expertos de la industria para ofrecer una experiencia de compra totalmente única. En HSN, los clientes encuentran selecciones excepcionales en salud y belleza, joyería, hogar, estilo de vida, moda, accesorios y productos electrónicos. HSN conecta a millones de clientes en los Estados Unidos a través de dos redes de transmisión, un sitio web y múltiples servicios de transmisión en línea, aplicaciones móviles y redes sociales. HSN fue fundada hace más de 40 años como la primera red de compras, y tiene su sede en St. Petersburg, Florida. Para conocer más, visite corporate.hsn.com, siga a @HSN en Facebook, Instagram o Twitter, o siga a HSN en Pinterest, YouTube o LinkedIn.

Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB, QRTEP) incluye a QVC, HSN, Zulily® y las marcas Cornerstone (en conjunto, "Qurate Retail GroupSM"). Igualmente cuenta con otras participaciones minoritarias e inversiones en energía ecológica. Qurate Retail Group cree en una Third Way to Shop® (Tercera Forma de Comprar), más allá del comercio electrónico transaccional o las tradicionales tiendas físicas. Además de ser líder mundial en comercio por video, Qurate Retail Group se encuentra entre los 10 minoristas de comercio electrónico más importantes de Norteamérica (según Digital Commerce 360) y es líder en comercio móvil y comercio social. Para obtener más información, visite www.qurateretailgroup.com, siga a @quyourretailgrp enFacebook, Instagram o Twitter, o siga a Qurate Retail Group en YouTube o LinkedIn. QVC y Q son marcas registradas de servicios de ER Marks, Inc.

