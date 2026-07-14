The Bloc refuerza el liderazgo creativo europeo para impulsar la ambición y el impacto en mercados globales

LONDRES, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La galardonada red independiente The Bloc continúa su expansión estratégica en Europa con el nombramiento de Jon Chapman como director creativo ejecutivo para Europa. Esta contratación sirve para reafirmar el compromiso de The Bloc de cara al desarrollo de capacidades creativas de primer nivel en su creciente red de oficinas en Londres, Milán, Basilea y Múnich, así como en sus equipos en Estados Unidos y Asia.

Jon Chapman

Jon es un creativo galardonado con múltiples premios que ha ocupado puestos de alta dirección creativa en Havas Lynx, BBDO y BBH. Se une a The Bloc en un momento crucial para el sector, marcado por una rápida evolución, desafíos globales y una extraordinaria oportunidad para que la comunicación en el ámbito de la salud marque una diferencia real tanto para los clientes como para los pacientes.

Stephanie Berman, directora creativa global, comentó: "Jon es justo el tipo de líder creativo para el que se creó The Bloc: audaz, colaborativo y motivado por la convicción de que un gran trabajo puede generar un impacto positivo. Su nombramiento es una clara muestra de hacia dónde nos dirigimos creativamente como empresa, y me entusiasma enormemente construir este nuevo capítulo junto a él".

Jon trabajará junto a Stephanie Berman, directora creativa global, y Adam Hessel, director creativo de Nueva York, conformando un formidable triunvirato de liderazgo creativo en el corazón de la oferta global de la agencia. En estrecha colaboración con el equipo directivo europeo de The Bloc, que incluye a James March, director general de Londres, y Alessandro Seveso, consejero delegado de Milán y Basilea, Jon será responsable de impulsar las ambiciones creativas de la empresa, proporcionando apoyo a clientes y pacientes del sector sanitario de forma significativa, atractiva y eficaz.

"The Bloc se siente realmente diferente", destacó Jon Chapman. "Es independiente, se preocupa por las personas y cree firmemente que la creatividad puede resolver cualquier problema. El talento en todas las oficinas, los premios recibidos y su enfoque basado en la ciencia del comportamiento: es una empresa que crece con comprensión y la intención de hacer el bien. He aprovechado la oportunidad de formar parte de ella y llevar la ambición creativa aún más lejos".

Este nombramiento se ve reforzado por dos nuevas contrataciones que consolidan el equipo de Londres. Ruarí Burgham se incorpora como director de Estrategia de Engagement y Ellen Bunker como directora de Cuentas, aportando así mayor experiencia y capacidad a la creciente oficina de la agencia en Londres.

Acerca de The Bloc

Recientemente galardonada como Red Independiente del Año en los Premios Sannis y Agencia Independiente del Año en el Festival Internacional de Salud de Lisboa, The Bloc es la única agencia global especializada en salud que consolida cambios de comportamiento reales para lograr un impacto duradero. Inspirados por nuestra misión, "Ser excelentes para hacer el bien", creamos marcas y experiencias excepcionales al servicio de la buena salud. Nuestro sistema operativo propio BE-COMMS (Comunicaciones Enriquecidas con el Comportamiento), junto con una creatividad premiada, una sólida experiencia científica y un profundo conocimiento del mercado local, impulsa el marketing y las comunicaciones médicas efectivas a una escala flexible para nuestros clientes en todo el mundo. Celebrando 26 años de trayectoria, seguimos orgullosos de nuestra independencia. Más información en thebloc.com.

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