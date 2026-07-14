The Bloc renforce son leadership créatif en Europe pour stimuler l'ambition et l'impact sur les marchés mondiaux

LONDRES, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le réseau indépendant primé The Bloc poursuit son expansion stratégique en Europe avec la nomination de Jon Chapman au poste de directeur créatif exécutif en Europe. Cette nomination témoigne une nouvelle fois de la volonté de The Bloc de développer des compétences créatives de haut niveau au sein de son réseau en pleine expansion, qui comprend des bureaux à Londres, Milan, Bâle et Munich, ainsi que ses équipes aux États-Unis et en Asie.

Jon Chapman

Jon est un créatif plusieurs fois primé qui a occupé des postes de direction créative chez Havas Lynx, BBDO et BBH. Il rejoint The Bloc à un moment décisif pour le secteur, qui connaît une évolution rapide, des défis mondiaux et des opportunités exceptionnelles en matière de communication dans le domaine de la santé, capable d'engendrer une réelle différence tant pour les clients que pour les patients.

Stephanie Berman, directrice créative mondiale, a déclaré : « Jon incarne parfaitement le type de dirigeant créatif pour lequel The Bloc a été conçu : audacieux, tourné vers la collaboration et animé par la conviction qu'un travail d'exception peut avoir un impact positif concret. Sa nomination indique clairement la direction que nous souhaitons prendre sur le plan créatif en tant qu'entreprise et je suis vraiment ravie de participer à ce nouveau chapitre à ses côtés. »

Jon travaillera aux côtés de Stéphanie Berman, directrice de la création mondiale, et d'Adam Hessel, directeur de la création à New York, formant ainsi un formidable trio de direction créative au cœur de l'offre mondiale de l'agence. En étroite collaboration avec l'équipe de direction européenne de The Bloc, notamment James March, directeur général à Londres, et Alessandro Seveso, PDG à Milan et Bâle, Jon aura la responsabilité de faire progresser les ambitions créatives de l'entreprise, en accompagnant les clients du secteur de la santé et les patients de manière pertinente, stimulante et efficace.

« Le Bloc donne vraiment l'impression d'être différent », a déclaré Jon Chapman. « Indépendant, à l'écoute des autres et absolument convaincu que la créativité permet de résoudre n'importe quel problème. Le talent présent dans tous ses bureaux, les distinctions remportées et son approche fondée sur les sciences du comportement : c'est une entreprise qui se développe en s'appuyant sur une vision éclairée et la volonté de faire le bien. Je n'ai pas hésité à saisir cette opportunité de participer à ce projet et de repousser encore plus loin les limites de la créativité. »

Cette nomination s'ajoute à deux autres nouvelles embauches qui viennent renforcer l'équipe de Londres. Ruarí Burgham rejoint l'agence en tant que directeur de la stratégie d'engagement, tandis qu'Ellen Bunker occupe le poste de directrice de compte, renforçant ainsi les effectifs et les compétences des opérations croissantes de l'agence à Londres.

À propos de The Bloc

Récemment élue « Réseau indépendant de l'année » aux Sannis Awards et « Agence indépendante de l'année » au Festival international de la santé de Lisbonne, The Bloc est la seule agence mondiale spécialisée dans le domaine de la santé qui favorise un véritable changement de comportement dans la vie quotidienne pour un impact durable. Inspirés par notre mission, « Be Great to Do Good », nous créons des marques et des expériences exceptionnelles au service d'une bonne santé. Notre système d'exploitation exclusif BE-COMMS (Behaviorally Enriched Communications), associé à une créativité primée, à une solide expertise scientifique et à une connaissance approfondie des marchés locaux, nous permet d'assurer à nos clients du monde entier des communications marketing et médicales efficaces, à une échelle adaptable à leurs besoins. Après 26 ans d'activité, nous sommes toujours fiers de notre indépendance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur thebloc.com.

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