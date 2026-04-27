The Block benoemt Steve Chung tot CEO om de institutionele expansie op het snijvlak van crypto, financiën en AI te versnellen

Doorwinterde mediaoperator treedt toe tot het bedrijf op een bepalend moment voor het toonaangevende platform voor nieuws, onderzoek, gegevens en onderwijs op het gebied van digitale activa; Larry Cermak blijft president en focust op onderzoek en producten

NEW YORK, 27 april 2026 /PRNewswire/ -- The Block, een toonaangevende aanbieder van cryptonative nieuws, onderzoek en gegevens, heeft vandaag de benoeming aangekondigd van ervaren media- en technologiespecialist Steve Chung als Chief Executive Officer. Chung volgt Larry Cermak op, die president blijft en toezicht houdt op onderzoek, gegevens en producten.

Chung vervoegt het bedrijf op een kritisch keerpunt voor digitale activa, omdat cryptomarkten steeds meer convergeren met traditionele financiële infrastructuur en de institutionele deelname blijft verdiepen. Tegelijkertijd verandert kunstmatige intelligentie de manier waarop informatie wordt gecreëerd, verspreid en geconsumeerd. The Block positioneert zich als een essentieel informatieplatform voor institutionele investeerders, marktdeelnemers en beleidsmakers die actief zijn in dit evoluerende landschap.

Chung begon zijn carrière bij Goldman Sachs in New York en heeft sindsdien wereldwijde media- en technologieplatforms in de VS en Azië opgebouwd en geschaald. Hij was eerder Chief Growth Officer bij Fox Corporation, Chief Digital Officer bij Fox TV Stations en CEO van CJ ENM America. Het meest recent was hij Chief Operating Officer bij Azuki, een toonaangevend NFT-bedrijf. Zijn achtergrond in kapitaalmarkten, wereldwijde media en crypto positioneert hem om de volgende fase van The Block te leiden terwijl deze sectoren convergeren.

"De volgende generatie marktleiders in informatiediensten zal worden gedefinieerd door vertrouwen, eigen gegevens en directe relaties met institutionele doelgroepen", aldus Chung. "The Block heeft een sterke basis opgebouwd voor alle drie. De focus ligt nu op het schalen van dat naar een wereldwijd relevant platform voor investeerders en besluitvormers in digitale activa, terwijl AI wordt toegepast om de diepte, snelheid en bruikbaarheid van onze inzichten te verbeteren."

"Steve is de juiste operator om The Block van categorieleider naar wereldmarktleider te brengen", zei Cermak. "Zijn ervaring op het gebied van financiën, media en crypto stelt hem in staat om het bedrijf te schalen met de nauwkeurigheid en focus die nodig zijn om institutionele doelgroepen op mondiaal niveau te bedienen".

"Toen we in The Block investeerden, waren we ervan overtuigd dat digitale activa een vertrouwde, wereldwijde instelling van record zouden vereisen", zei Zac Tsui, een woordvoerder van Foresight Ventures. "The Block heeft die fundering vastgesteld. Na een uitgebreide wereldwijde zoektocht zijn we ervan overtuigd dat Steve de juiste leider is om de operationele grondigheid en het marktoverschrijdende perspectief te brengen om The Block te schalen tot een categoriedefiniërend, wereldwijd platform voor institutionele deelnemers."

Sinds de overname door Foresight Ventures in 2023 heeft The Block zijn balans versterkt en zijn institutionele voetafdruk uitgebreid. Foresight heeft onlangs tien miljoen dollar aan groeikapitaal toegezegd om de volgende fase van de uitbreiding van het bedrijf te ondersteunen.

Met Chung als CEO zal The Block zich richten op het opschalen van zijn institutionele onderzoeks- en data-aanbod, het uitbreiden van zijn ondernemingsactiviteiten en het verdiepen van zijn rol als kritische informatie- en dataprovider binnen het wereldwijde ecosysteem voor digitale activa.

Over The Block

The Block is de belangrijkste bron van cryptonative nieuws, onderzoek, gegevens en onderwijs. Het redactieteam produceert betrouwbare, nauwkeurige rapportages, versterkt door een door experts geleide onderzoeksorganisatie die wordt vertrouwd door de grootste instellingen in de sector van digitale activa. The Block bedient institutionele investeerders, bouwers, professionals uit de sector en betrokken retaildeelnemers en helpt via het Campus-platform cryptobedrijven toptalent inhuren en hun teams verbeteren.

Over Foresight Ventures

Foresight Ventures is de eerste en enige crypto-VC die oost en west overbrugt en een van de vijf actiefste crypto-VC's in 2024. Met een onderzoeksgerichte benadering en kantoren in de VS en Singapore vormen ze een stuwende kracht achter crypto-investeringen en incubatie. Hun belangrijkste medianetwerk omvat The Block, Foresight News, BlockTempo en Coinness. Ze investeren agressief in de meest gewaagde innovaties. Ze zijn toegewijd aan het samenwerken met visionaire projecten en topteams om hen te helpen slagen en de toekomst van digitale financiën en daarbuiten opnieuw vorm te geven.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1992028/TheBlock_Black_Logo.jpg