The Block nomme Steve Chung au poste de CEO afin d'accélérer l'expansion institutionnelle au carrefour des cryptos, de la finance et de l'IA

L'opérateur médias chevronné rejoint l'entreprise à un moment décisif pour la principale plateforme d'information, de recherche, de données et d'éducation sur les actifs numériques ; Larry Cermak reste président et ses travaux se concentreront sur la recherche et les produits

NEW YORK, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- The Block, l'un des principaux fournisseurs d'informations, de recherches et de données sur les cryptos, annonce aujourd'hui la nomination de Steve Chung, vétéran des médias et de la technologie, au poste de CEO. Chung succède à Larry Cermak, qui restera président et supervisera la recherche, les données et les produits.

Chung arrive à un moment crucial pour les actifs numériques, alors que les marchés cryptos convergent de plus en plus avec l'infrastructure financière traditionnelle et que la participation institutionnelle continue de s'intensifier. En parallèle, l'intelligence artificielle redéfinit la manière dont l'information est créée, distribuée et consommée. The Block se positionne comme une plateforme d'information essentielle pour les investisseurs institutionnels, les acteurs du marché et les décideurs politiques opérant dans cet écosystème en pleine évolution.

Chung a commencé sa carrière chez Goldman Sachs à New York et a depuis construit et développé des plateformes médiatiques et technologiques mondiales aux États-Unis et en Asie. Il a précédemment occupé les fonctions de directeur de la croissance chez Fox Corporation, de directeur de la numérisation chez Fox TV Stations et de directeur général de CJ ENM America. Plus récemment, il a été directeur de l'exploitation chez Azuki, un leader dans le secteur des NFT. Son expérience des marchés de capitaux, des médias mondiaux et de la crypto sont des atouts qui lui permettront de diriger la prochaine phase de The Block à mesure que ces secteurs convergent.

« La prochaine génération de leaders du marché des services d'information se définira par la confiance, les données exclusives et les relations directes avec les publics institutionnels », déclare Chung. « The Block a jeté des bases solides dans les trois domaines. Il s'agit maintenant d'en faire une plateforme pertinente à l'échelle mondiale pour les investisseurs et les décideurs en matière d'actifs numériques, tout en appliquant l'IA pour renforcer la profondeur, la rapidité et l'utilité de nos informations. »

« Steve est l'opérateur idéal pour faire passer The Block du statut de leader de sa catégorie à celui de leader du marché mondial », déclare M. Cermak. « Son expérience dans les domaines de la finance, des médias et de la crypto lui permettra de faire évoluer l'entreprise avec la rigueur et l'attention nécessaires pour répondre aux attentes des acteurs institutionnels à l'échelle mondiale. »

« Lorsque nous avons investi dans The Block, nous savions que les actifs numériques nécessiteraient une institution d'enregistrement de confiance et d'envergure mondiale », déclare Zac Tsui, porte-parole de Foresight Ventures. « The Block a posé ces bases. Après une recherche approfondie, nous sommes convaincus que Steve est le dirigeant idéal pour apporter la rigueur opérationnelle et la perspective de marché nécessaires pour faire évoluer The Block vers une plateforme mondiale de définition de catégorie pour les participants institutionnels. »

Depuis son acquisition par Foresight Ventures en 2023, The Block a renforcé son bilan et élargi sa présence institutionnelle. Foresight a récemment engagé un capital de croissance supplémentaire de dix millions de dollars pour soutenir la prochaine phase d'expansion de l'entreprise.

Sous la direction de Chung, The Block se concentrera sur l'élargissement de ses offres de recherche et de données institutionnelles, sur l'expansion de ses activités d'entreprise et sur l'approfondissement de son rôle en tant que fournisseur d'informations et de données essentielles au sein de l'écosystème mondial des actifs numériques.

À propos de The Block

The Block est la principale source d'informations, de recherches, de données et d'éducation sur les cryptos. Son équipe éditoriale produit des rapports fiables et précis, renforcés par une organisation de recherche dirigée par des experts, à laquelle font confiance les plus grandes institutions du secteur des actifs numériques. The Block sert les investisseurs institutionnels, les constructeurs, les professionnels de l'industrie et les particuliers engagés, et, par le biais de sa plateforme Campus, aide les entreprises cryptos à recruter les meilleurs talents et à perfectionner leurs équipes.

À propos de Foresight Ventures

Foresight Ventures est la première et la seule société de capital-risque crypto couvrant le pays d'Est en Ouest. L'entreprise figure dans le top 5 des sociétés de capital-risque crypto les plus actives en 2024. Avec une approche axée sur la recherche et des bureaux aux États-Unis et à Singapour, l'entreprise est un acteur incontournable de l'investissement et de l'incubation dans le domaine des cryptos. Son réseau médias comprend The Block, Foresight News, BlockTempo et Coinness. Ces entreprises investissent de manière agressive dans les innovations les plus audacieuses. Elles s'efforcent de s'associer à des projets visionnaires et à des équipes talentueuses pour les aider à réussir, en remodelant l'avenir de la finance numérique et au-delà.

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