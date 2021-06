The Body Shop anuncia o compromisso de ser 100% vegano certificado até 2023 e lança o esquema de refil

The Vegan Society representa o padrão ouro global em certificação vegana e adota uma abordagem extremamente minuciosa para dar a certificação, verificando todos os fornecedores e fabricantes de matérias-primas. No caso da The Body Shop, são mais de 3.700 matérias-primas. Atualmente, 60% dos produtos da The Body Shop são veganos.

A empresa também anunciou que está lançando uma implementação ambiciosa de estações de refil em 500 lojas em todo o mundo este ano, e outras 300 lojas em 2022. A The Body Shop também ampliará seu esquema de reciclagem na loja, Retornar, Reciclar e Repetir, em 800 lojas, em 14 mercados, até o final de 2021.

Lionel Thoreau, diretor global de marca da The Body Shop diz: "Ser 100% vegano é um próximo passo natural para nós e a beleza vegana é a próxima fase essencial em nossos empreendimentos ambientais e de sustentabilidade. Isso, juntamente com nossos programas globais de refil e reciclagem na loja, faz da The Body Shop seja um destino para clientes com filosofia ética."

Chantelle Adkins, diretora de desenvolvimento de negócios da The Vegan Society comenta: "A ambição da Body Shop de obter 100% de certificação de marca comercial vegana em seu portfólio substancial de fórmulas demonstra seu sólido compromisso de oferecer o melhor em produtos eficazes e que respeitam o planeta."

Ao comentar sobre a iniciativa de refil, Thoreau acrescentou: "Queremos que os refis se tornem convencionais - fáceis e acessíveis a todos. Este é apenas o nosso primeiro passo em um plano de cinco anos para implementar estações de refil em todo o mundo".

* Até dezembro de 2023, nosso objetivo é ter todas as nossas fórmulas de produtos certificadas pela The Vegan Society. É possível que antigas fórmulas que não tenham sido certificadas pela The Vegan Society ainda estejam presentes no mercado nesse momento, pois esses produtos já tinham sido vendidos.

