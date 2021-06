The Body Shop s'engage à être certifié 100 % végétalien d'ici 2023 et lance un programme de recharges

The Vegan Society représente la référence mondiale en matière de certification végane et adopte une approche extrêmement approfondie de la certification, en vérifiant chaque fournisseur et fabricant de matières premières. Pour The Body Shop, cela représente plus de 3 700 matières premières. Actuellement, 60 % des produits The Body Shop sont végétaliens.

L'entreprise a également annoncé qu'elle lançait un ambitieux déploiement de stations de recharge dans 500 magasins dans le monde cette année, et dans 300 autres magasins en 2022. The Body Shop va également étendre son programme de recyclage en magasin « Return, Recycle and Repeat » à 800 magasins, sur 14 marchés, d'ici la fin de l'année 2021.

Lionel Thoreau, directeur mondial de la marque, The Body Shop, déclare : « Le fait de devenir 100 % végétalien est une prochaine étape naturelle pour nous et la beauté végétalienne est une prochaine étape essentielle dans nos efforts de durabilité et d'environnement. Ceci, ainsi que nos programmes mondiaux de recharge et de recyclage en magasin, font de The Body Shop une destination pour les clients soucieux de l'éthique. »

Chantelle Adkins, directrice du développement commercial de The Vegan Society, commente : « L'ambition de Body Shop d'obtenir la certification de la marque 100 % végétalienne sur l'ensemble de son important portefeuille de formules démontre son engagement solide à fournir le meilleur des produits efficaces et respectueux de la planète. »

À propos de l'initiative des recharges, Thoreau a ajouté : « Nous voulons que les recharges deviennent courantes, faciles et accessibles à tous. Ce n'est que la première étape d'un plan quinquennal visant à déployer des stations de recharge dans le monde entier ».

* D'ici décembre 2023, nous souhaitons que toutes les formules de nos produits soient certifiées par The Vegan Society. Il est possible que d'anciennes formules qui n'ont pas été certifiées par The Vegan Society soient encore présentes sur le marché à ce moment-là, car ces produits sont vendus jusqu'à épuisement des stocks.

