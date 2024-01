The Body Shop se torna a primeira marca global com formulações de produtos 100% veganos certificadas pela The Vegan Society

A campanha "Yes! Another vegan" (Não, Sim! Outro produto vegano) reconhece e se apropria da reação estereotipada a um anúncio vegano, a famosa revirada de olho

LONDRES, 3 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- Milhões de olhos devem revirar hoje no mundo inteiro enquanto a The Body Shop anuncia que se tornou a primeira marca* global de beleza do mundo a conseguir formulações de produtos 100% veganos em todas as linhas, incluindo cuidados com a pele, cuidados com o corpo, maquiagem e fragrâncias. O portfólio completo de formulações de produtos foi certificado pela Vegan Society.** A varejista de beleza pioneira atingiu a meta ambiciosa que estabeleceu em 2021, quando 60% de seus produtos já carregavam a marca registrada da Vegan Society.

A The Body Shop também foi a primeira varejista de beleza a realizar uma campanha contra o teste em animais na indústria de cosméticos em 1989, com a crença fundamental de que os animais não podem ser prejudicados na busca pela beleza. Enquanto a luta por uma proibição mundial de testes com animais para produtos de cosmética continua, para a The Body Shop, uma linha de produtos totalmente vegana é o próximo marco em beleza cruelty-free (livre de crueldade).

Estima-se que a indústria de cosméticos veganos cresça a uma taxa composta de crescimento anual de 6,31% entre 2023 e 2028 e chegue a US$ 24 bilhões até 2028[1]. Com mais de um em cada dez jovens dizendo que o "veganismo" é um fator importante em suas decisões de compra quando se trata de saúde e beleza[2], esta jogada da The Body Shop também atende às crescentes demandas dos clientes.

A The Vegan Society representa o padrão de excelência global em certificação de produtos veganos em vários setores, concedendo uma marca registrada confiável aos produtos da The Body Shop. O processo de certificação é extremamente rigoroso, com uma avaliação meticulosa de cada fornecedor e fabricante de matérias-primas no catálogo de produtos. Para a The Body Shop, isso significa que mais de 4.000 ingredientes tinham que ser validados para que mais de 1.000 produtos levassem o selo.

Ian Bickley, diretor executivo da The Body Shop, disse: "Conseguimos! Cada fórmula de produto da The Body Shop agora é certificada pela The Vegan Society. Sabemos que a beleza vegana é importante para milhões de pessoas do mundo inteiro e trabalhamos incessantemente para atingir este marco. Fomos a primeira empresa de produtos de beleza a lutar contra o teste em animais para produtos de cosmética. Fomos a primeira grande marca de beleza a usar almíscar cruelty-free em nossas fragrâncias. Conquistamos agora outro primeiro marco global."

A diretora de Desenvolvimento de Negócios da The Vegan Society, Chantelle Adkins, comentou: "Hoje estendemos um enorme parabéns à The Body Shop pela conquista de formulações de produtos 100% veganos e certificadas com o selo de marca registrada vegana da The Vegan Society. Esse foi um projeto massivo para eles e demonstra o seu compromisso e dedicação com a beleza vegana. Esperamos que esta etapa significativa estabeleça um padrão global para outras marcas de produtos de beleza seguirem e inspire mais mudanças para reduzir o uso e exploração de animais na indústria".

A campanha de marketing se inclina ludicamente para uma reação comum quando alguém menciona a palavra vegano: a revirada de olho.

*Em dezembro de 2023, a The Vegan Society nomeou a The Body Shop como a primeira marca global de beleza a alcançar formulações de produtos 100% veganos, certificadas pela The Vegan Society.

**Em dezembro de 2023, todas as fórmulas de produtos atuais da The Body Shop foram certificadas pela The Vegan Society. É possível que formulações antigas e descontinuadas, que não foram certificadas pela The Vegan Society, ainda estejam disponíveis no mercado, já que estão sendo vendidas.

