The Brattle Group расширяет свое антимонопольное подразделение в Брюсселе за счет четырех новых экономистов

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- The Brattle Group сегодня объявила о том, что представительство компании в Брюсселе пополнилось четырьмя антимонопольными экономистами из бутиковой консалтинговой компании Hexagon Economics. Лоран Эймар (Laurent Eymard) стал главой подразделения, д-р Жан-Габриэль Деспейру (Jean-Gabriel Despeyroux) — старшим партнером, д-р Бернхард Энци (Bernhard Enzi) — партнером, а Дориен Томаэс (Dorien Thomaes) будет работать в качестве аналитика-исследователя.

«Мы очень рады приветствовать этих талантливых экономистов в нашем европейском антимонопольном подразделении», ― заявил руководитель компании Brattle и глава ее представительства в Брюсселе Константин Эбингер (Konstantin Ebinger). — Лоран и его коллеги станут великолепным пополнением для нашей брюссельской команды благодаря их опыту в таких областях как слияния, государственная помощь, гражданское судопроизводство и пр. Их участие в команде расширяет наш перечень услуг для французских клиентов и позволяет нам предоставлять услуги по более широкому спектру европейских вопросов, относящихся к компетенции разных юрисдикций, с одновременным расширением нашей всемирной антимонопольной платформы».

«Команда специалистов Hexagon Economics нашла для себя прекрасный новый дом в лице компании Brattle, ― добавил г-н Эймар. — Всемирная платформа Brattle позволяет нам развивать свои существующие программы обслуживания клиентов по всей Европе, а также расширять географию своей деятельности на новые регионы, включая франко-канадский рынок. Мы рассчитываем на многолетний устойчивый рост и совместный успех».

До создания компании Hexagon в 2019 году г-н Эймар на протяжении двенадцати лет работал в компании MAPP Economics (в том числе два года в качестве партнера). Его деятельность ориентирована главным образом на франкоязычные регионы Европы — преимущественно Францию и Бельгию. Г-н Эймар консультирует клиентов по вопросам уведомления антимонопольных органов о сложных слияниях, особенно в случаях, требующих анализа местных механизмов конкуренции или тендерных данных. Он имеет обширный опыт работы во многих секторах, включая телекоммуникации, воздушный транспорт и товары повседневного спроса. Он имеет опыт работы как с ответчиками, так и с истцами в резонансных судебных разбирательствах, касающихся согласованных действий и сложных вопросов злоупотребления доминирующим положением.

Жан-Габриэль Деспейру специализируется на вопросах слияния, антимонопольного регулирования и оценки ущерба, находящихся на рассмотрении Европейской комиссии, Французского антимонопольного комитета и других юрисдикций. Он работал в самых различных отраслях, включая розничную торговлю, энергетику, Интернет-платформы, телекоммуникации, бытовую химию и средства личного ухода и гигиены, строительство и стройматериалы и фармацевтику.

Опыт работы д-ра Бернхарда Энци в консалтинге охватывает вопросы, связанные с горизонтальными и вертикальными слияниями, государственной помощью и злоупотреблениями доминирующим положением, расследованиями картельных сговоров, а также процессы по делам о последующих убытках в различных национальных судах и антимонопольных органах, в том числе во Франции и Нидерландах.

Дорьен Томаэс работала над различными проектами, касающимися нарушения свободы конкуренции и злоупотребления доминирующим положением. Она оказывает помощь в проведении качественного и количественного анализа в поддержку клиентов с использованием обоснованных экономических аргументов, необходимых для решения антимонопольных проблем, с которыми они сталкиваются, независимо от того, касаются ли они применения антимонопольного права в государственном или частном секторе.

О компании BRATTLE

The Brattle Group занимается решением сложных экономических, финансовых и нормативно-правовых вопросов, возникающих у корпораций, юридических фирм и правительств по всему миру. Мы отличаемся четкостью своих оценок и авторитетом наших экспертов, в число которых входят ведущие деятели науки и отраслевые специалисты. В компании Brattle работают более 400 талантливых профессионалов на трех континентах. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: brattle.com.

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