Skupina Brattle Group zaměstnala v Bruselu 4 nové ekonomy a rozšiřuje tak nabídku svých služeb

BRUSEL, 17. listopadu 2020 /PRNewswire/ -- Skupina Brattle Group dnes oznámila, že do její bruselské kanceláře nastoupili 4 ekonomové z konkurenční poradenské firmy Hexagon Economics. Laurent Eymard nastoupil na pozici ředitele, Jean-Gabriel Despeyroux nastoupil jako hlavní partner, Dr. Bernhard Enzi bude zastávat funkci partnera a Dorien Thomaes bude vykonávat funkci analytičky.

„S potěšením vítáme tyto talentované ekonomy v našem evropském týmu," řekl Konstantin Ebinger, generální ředitel skupiny Brattle a ředitel bruselské kanceláře firmy Brattle. "Laurent a jeho kolegové jsou pro naší bruselskou skupinu skvělou posilou a mají obrovské zkušenosti, mimo jiné s fúzemi firem, státní pomocí nebo občanským soudním řádem. Díky tomu, že jsme je získali do našeho týmu, můžeme rozšířit nabídku našich služeb pro francouzské zákazníky a navíc budeme schopni poskytovat naše služby v širším spektru oblastí a v různých evropských právních systémech. To je přesně v souladu s naší pokračující růstovou strategií."

„Tým ekonomů z firmy Hexagon našel ve firmě Brattle úžasný nový domov," řekl Laurent Eymard. „Globální platforma firmy Brattle nám umožní, jak uspokojovat potřeby stávajících zákazníků po celé Evropě, tak rozšířit naši nabídku do nových oblastí, jako je například francouzsky mluvící část Kanady. Těšíme se na mnoho dalších let společného úspěšného růstu".

Předtím, než v roce 2018 založil firmu Hexagon, pracoval Laurent Eymard dvanáct let ve firmě MAPP Economics (včetně dvou let, kdy ve firmě působil jako partner). Zaměřuje se hlavně na francouzsky mluvící trhy v Evropě, zejména na Francii a Belgii. Pan Eymard radí klientům zejména při složitých fúzích a specializuje se zejména na případy, které vyžadují důkladnou analýzu konkurence a výběrových řízení. Má zkušenosti z řady oborů včetně telekomunikací, letecké přepravy a rychle se měnícího sektoru spotřebního zboží. Své služby poskytuje jak žalovaným, tak žalujícím stranám, a to zejména ve složitých právních bitvách, týkajících se hlavně zneužívání dominantního postavení na trhu a dalších nekalých praktik.

Jean-Gabriel Despeyroux se specializuje na fúze a záležitosti týkající se škodních žalob a antimonopolních zákonů a své klienty zastupuje zejména před Evropskou komisí, francouzským Úřadem pro konkurenci (French Autorité de la Concurrence) a před dalšími orgány. Specializuje se na různé průmyslové obory včetně maloobchodu, energetiky, online platforem, telekomunikací, domácích a hygienických potřeb, stavebnictví a stavebních materiálů a léčiv.

Dr. Bernhard Enzi má velké zkušenosti s fúzemi velkého i malého rozsahu a zabývá se případy státní pomoci, zneužívání dominantního postavení na trhu, vyšetřováním kartelů a také následnými škodními spory před národními soudy i úřady pro dohled nad fungováním trhů, a to zejména ve Francii a v Nizozemsku.

Dorien Thomaes pracovala na různých projektech, které se týkaly zneužívání dominantního postavení na trhu a uplatňování restriktivních opatření. Pro klienty připravuje kvalitativní i kvantitativní analýzy tak, aby měli k dispozici pádné ekonomické argumenty v soudních sporech zabývajících se bojem proti trustům, a to jak v soukromém, tak veřejnoprávním sektoru.

O SKUPINĚ BRATTLE

Skupina Brattle Group poskytuje poradenské služby a analýzy v oblasti ekonomiky a financí firmám, právním kancelářím a státním orgánům na celém světě. Nabízíme srozumitelná řešení a naši odborníci, mezi které patří přední světoví akademičtí pracovníci a specialisté v řadě průmyslových oborů, se těší velké důvěryhodnosti. Skupina Brattle zaměstnává více než 400 talentovaných profesionálů na 3 kontinentech. Více informací najdete na webových stránkách brattle.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpg

Related Links

http://www.brattle.com



SOURCE The Brattle Group