The Cayman Islands Investment Group Ltd. anuncia la disponibilidad de Cryptocay.ky

GEORGE TOWN, Islas Caimán, 5 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy, The Cayman Islands Investment Group Ltd. anunció la disponibilidad inmediata de Cryptocay.ky, que permite a los operadores de todos los niveles de conocimientos especializados registrarse y usar la plataforma en comercio de activos digitales.

"Realmente estamos muy entusiasmados por haber lanzado esta plataforma al mundo", expresó Malcolm Hurlston, Director de Mercadeo de The Cayman Islands Investment Group Ltd.

Muchos países, un objetivo

Muchos consumidores interesados en el mundo de las criptomonedas han demostrado particular entusiasmo por la última plataforma en llegar a las costas de las Islas Caimán. Estudios recientes han demostrado que, a medida que los medios generales se vuelven más conscientes del negocio de las criptomonedas, el Caribe le ha estado dando una mirada más de cerca a las posibilidades del Criptocomercio.

"Cryptocay.ky es apenas el comienzo de la adaptación en el Caribe", continuó el Sr. Hurlston. "Queremos convertirnos en el centro de todo lo relacionado con lo cripto en el Caribe. En CIIG estamos dedicados a crear productos nuevos que beneficien a los inversores y a los emprendedores del futuro, ¡incluido un sistema de transferencia de dinero basado en ERC-20!"

Disponibilidad de Cryptocay.ky

¡Cryptocay.ky ya está disponible para suscribirse hoy mismo! Visite www.cryptocay.ky. Para obtener más información sobre Cayman Islands Investment Group Ltd., las empresas y los consumidores pueden visitar www.ciig.ky

Fundada en 2018, The Cayman Islands Investment Group es una empresa registrada en las Islas Caimán. La empresa ofrece una amplia variedad de productos y servicios diseñados para desarrollar la economía emprendedora de las Islas Caimán y más allá.

The Cayman Islands Investment Group Ltd. y Cryptocay.ky son marcas de comercio registradas de The Cayman Islands Investment Group Ltd. en las Islas Caimán y/o en otros países.

Las designaciones de empresas y productos efectivos mencionados en el presente pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

