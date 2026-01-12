The Company Store anuncia una colaboración exclusiva con Stoffer Home

La colección combina un diseño eterno con la comodidad cotidiana en ropa de cama, mantelería y ropa de descanso

WEEHAWKEN, Nueva Jersey, 12 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Company Store, marca de confianza en textiles de primera calidad para el hogar por más de 115 años, anuncia su colaboración con Stoffer Home, la marca de diseño liderada por el dúo de madre e hija, Jean Stoffer y Grace Start. La nueva colección de Stoffer Home y The Company Store, disponible a partir del 12 de enero, lleva la estética característica de Jean Stoffer a los textiles, diseñados para mejorar la vida cotidiana con elegancia eterna y comodidad refinada.

Características de la colección

La colección refleja el enfoque de Stoffer Home hacia los interiores, texturas en capas, detalles a medida y una paleta centrada en tonos neutros, traducidos en piezas que se sienten tanto realzadas como acogedoras. Cada artículo está elaborado cuidadosamente mediante materiales de primera calidad para mayor durabilidad y comodidad.

"Esta alianza refleja nuestra dedicación compartida por la confección y estilo perdurables", afirmó Gagan Basin, director general de The Company Store. "La estética clásica moderna de Stoffer Home, refinada, accesible y fácil de vivir hace que nuestros clientes se identifiquen con ella. Juntos, hemos creado una colección diseñada para hacer que cada hogar se sienta hermoso y cómodo a la vez".

"Trabajar con The Company Store ha sido una colaboración increíble", declaró Jean Stoffer. "Su compromiso con la calidad y la comodidad refleja mi propio enfoque respecto al diseño. Esta colección trata acerca de crear espacios que no solo sean hermosos sino verdaderamente habitables".

Preguntas frecuentes/Preguntas y respuestas

¿Qué productos se incluyen en la colección?

Ropa de cama: Percal lavado en prenda, motivos florales dibujados a mano, cuadros a medida y diseños reversibles para crear capas sin esfuerzo.

Percal lavado en prenda, motivos florales dibujados a mano, cuadros a medida y diseños reversibles para crear capas sin esfuerzo. Mantelería: elegantes caminos de mesa bordados, manteles individuales a juego, servilletas y paños de cocina para una mesa con estilo eterno.

elegantes caminos de mesa bordados, manteles individuales a juego, servilletas y paños de cocina para una mesa con estilo eterno. Ropa de descanso: pijamas de popelina de algodón suaves y transpirables en estampados bonitos, cuidadosamente confeccionados para brindar comodidad y estilo.

pijamas de popelina de algodón suaves y transpirables en estampados bonitos, cuidadosamente confeccionados para brindar comodidad y estilo. Papel tapiz: patrones diseñados artísticamente e inspirados en la naturaleza y motivos clásicos, disponibles en una variedad de combinaciones de colores para complementar cualquier espacio.

¿Dónde pueden los clientes comprar la colección?

La colección de Stoffer Home y The Company Store estará disponible exclusivamente en línea en thecompanystore.com a partir del 12 de enero.

¿Qué patrones y tamaños están disponibles?

Percal lavado en prenda de Stoffer Home y The Company Store Juego de funda de edredón Tamaños: Twin/Twin XL ($164), Full/Queen ($254), King/Cal King ($299) Disponible en Garden Patch y Tapestry Floral Juego de edredón Tamaños: Twin/Twin XL ($179), Full/Queen ($279), King/Cal King ($334) Disponible en Garden Patch y Tapestry Floral Juego de sábanas Tamaños: Twin ($134), Full ($184), Queen ($209), King ($239) Disponible en Garden Patch Floral y Tapestry Vine Fundas decorativas para almohada Tamaños: Estándar ($44), King ($49), europeo ($49) Disponible en Garden Patch y Tapestry Floral Fundas para almohada Tamaños: Estándar ($49), King ($54) Disponible en Garden Patch Floral y Tapestry Vine

Percal lavado en prenda a cuadros teñido en hilo de Stoffer Home y The Company Store Juego de funda de edredón Tamaños: Twin/Twin XL ($179), Full/Queen ($274), King/Cal King ($319) Disponible en Ivory Multi Juego de edredón Tamaños: Twin/Twin XL ($209), Full/Queen ($299), King/Cal King ($359) Disponible en Ivory Multi Juego de sábanas Tamaños: Twin ($144), Full ($199), Queen ($219), King ($249) Disponible en Ivory Multi Fundas decorativas reversibles para almohadas Tamaño: europeo ($79) Disponible en Brick, Mineral y Kaki Fundas decorativas para almohada Tamaños: Estándar ($49), King ($54), europeo ($54) Disponible en Ivory Multi Fundas para almohada Tamaños: estándar ($54), King ($59) Disponible en Ivory Multi

Colección Petite Tufted de Stoffer Home y The Company Store Acolchados Tamaños: Twin/Twin XL ($244), Full/Queen ($309), King/Cal King ($364) Disponible en Brick, Mineral y Off White Fundas decorativas para almohada Tamaños: Estándar ($74), King ($84), europeo ($84) Disponible en Brick, Mineral y Off White

Fundas decorativos para almohadas de Stoffer Home y The Company Store Medallion Tamaño: 14 pulgadas x 40 pulgadas ($54) Butti Tamaño: 20 pulgadas x 20 pulgadas ($59) Floral Tamaño: 20 pulgadas x 20 pulgadas ($59) Tapestry Floral Tamaño: 20 pulgadas x 20 pulgadas ($59) Floral Border Tamaño: 12 pulgadas x 21 pulgadas ($69) Floral Sprigs Tamaño: 12 pulgadas x 21 pulgadas ($69)

Pijamas de Stoffer Home y The Company Store Juego de pijama de manga larga Tamaños: X-Small, Small, Medium, Large, X-Large, XX-Large ($114) Disponible en Cottage Stripe, Floral Spray y Vintage Floral Juego de pijama de manga corta Tamaños: X-Small, Small, Medium, Large, X-Large, XX-Large ($104) Disponible en Cottage Stripe, Floral Spray y Vintage Floral

Artículos de baño de Stoffer Home y The Company Store Cortina de ducha Tamaño: Único ($94) Disponible en Garden Patch y Tapestry Floral

Artículos de mesa de Stoffer Home y The Company Store Camino de mesa Tamaño: 16 pulgadas x 108 pulgadas ($94) Disponible en Floral Border Manteles individuales Tamaño: 20 pulgadas x 14 pulgadas ($74) Disponible en Floral Border, Floral Stripe, Tapestry Floral y Tapestry Vine Juego de 4 Servilletas Tamaño: 19 pulgadas x 19 pulgadas ($54) Disponible en Floral Border, Floral Stripe, Tapestry Floral y Tapestry Vine Juego de 4 Paños de cocina Tamaño: 30 pulgadas x 20 pulgadas ($49) Disponible en Floral Stripe y Tapestry Floral Juego de 2

Papel tapiz de Stoffer Home y The Company Store Tamaños: Muestra ($10), Panel ($69), Rollo ($179 - $219) Colores: Tapestry Floral, Floral, Floral Medallion, Floral Sprigs, Cottage Stripe, Tapestry Vine, Garden Patch Floral, Brick Plaid, Khaki Plaid y Mineral Plaid Formatos: Tradicional o removible



¿Qué materiales se utilizan en los productos?

Cada pieza en la colección de Stoffer Home y The Company Store está elaborada con materiales de primera calidad elegidos por su comodidad y durabilidad, tales como percal de algodón lavado en prenda para la ropa de cama, popelina de algodón transpirable para la ropa de descanso y una resistente tela rústica de algodón para la mantelería.

¿Cuál es el rango de precios?

Los precios oscilan entre aproximadamente $49 y $94 para la mantelería y entre $44 y $364 para la ropa de cama, lo cual ofrece un lujo accesible con una calidad duradera.

¿Se venden las piezas de ropa de cama individualmente o como juegos completos?

Las piezas de ropa de cama se venden individualmente, lo cual les brinda a los clientes la flexibilidad de crear una apariencia personalizada mediante la combinación de diferentes patrones, texturas y colores.

Acerca de The Company Store

Por más de 115 años, The Company Store (marca de The Home Depot) estableció el estándar para ropa de cama, artículos esenciales de baño y decoración del hogar, todo de primera calidad. Basados en un legado de confección artesanal y los materiales más finos, nuestros productos combinan un diseño eterno con la comodidad cotidiana. Desde sábanas lujosas y edredones acogedores hasta detalles seleccionados para el hogar, cada pieza está elaborada cuidadosamente para crear espacios que se sientan tan bien como se ven y ofrecer una calidad duradera por generaciones. Explore más en thecompanystore.com.

Acerca de Stoffer Home

Stoffer Home es una marca de diseño celebrada por su estética clásica moderna, que combina estilo eterno con elegancia accesible. Fundada por la premiada diseñadora Jean Stoffer, la marca ofrece una colección seleccionada de muebles y decoración para el hogar diseñados para hacer que los espacios sean hermosos y habitables a la vez. El trabajo de Stoffer Home apareció en The Established Home (El hogar establecido) de Magnolia Network. El libro de Jean, Establishing Home (Establecer un hogar), es su memoria que describe su historia y su compromiso con la creación de hogares que se sientan acogedores y perdurables.

