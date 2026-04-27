The Company Store presenta su colección de verano 2026: una nueva visión de estampados, texturas y vida veraniega

Con estampados audaces y telas transpirables en ropa de cama, baño, mantelería y ropa de descanso, para hogares que transmiten una sensación de profundidad, personalidad y calidez.

WEEHAWKEN, Nueva Jersey, 27 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, The Company Store, la marca de referencia en textiles para el hogar de alta gama desde hace más de 115 años, presentó su colección de verano de 2026: una audaz renovación de temporada inspirada en la tendencia hacia espacios más personales, con múltiples capas y que transmiten calidez.

A medida que los hogares siguen transformándose en espacios dedicados tanto al descanso como a la expresión personal, el equipo de diseño de The Company Store creó una colección que reflejara cómo vive realmente la gente en la actualidad. El resultado es una cuidada combinación de colores, estampados y texturas, diseñada para aportar profundidad y personalidad a los espacios cotidianos sin renunciar a la comodidad.

"Nuestra colección de verano de 2026 es una invitación a jugar con los estampados", declaró Melanie Kaplan, responsable de Desarrollo de Productos y Creatividad de The Company Store. "Al combinar los clásicos estampados de cuadros y rayas con motivos florales artísticos, facilitamos la creación de un espacio que se perciba personal, con profundidad y perfectamente imperfecto, tal y como son los hogares en los que realmente vivimos".

Donde comienza la inspiración

La colección de verano de 2026 se inspiró en la idea de que los hogares más acogedores son aquellos que van cobrando forma con el paso del tiempo y no los que están perfectamente coordinados. Los diseñadores se inspiraron en paisajes bañados por el sol, paletas de colores costeros, telas vintage y motivos dibujados a mano para confeccionar prendas que transmiten una sensación de superposición, naturalidad y expresividad.

Cada estampado y combinación de colores se ha diseñado para que se destaque por sí solo, pero también para que todo combine a la perfección, lo que facilita mezclar estampados y crear un espacio que se sienta como algo único y personal.

Prendas confeccionadas con esmero

Desde la fase inicial de diseño, la selección de materiales jugó un papel fundamental. La colección apuesta por telas livianas y transpirables, como el percal de tacto fresco y el lino ligero, que mantienen una sensación de frescura durante los meses más cálidos.

Los detalles son importantes en cada paso del proceso. Desde la caída perfecta de una funda nórdica hasta la capacidad de un tejido para conservar su intenso color con el paso del tiempo, cada decisión se toma teniendo en cuenta tanto el rendimiento como la durabilidad. El objetivo: productos que no solo sean bonitos durante una temporada, sino que sigan siendo excepcionales lavado tras lavado.

Innovación en el día a día

Aunque se basa en la confección tradicional, la colección se caracteriza igualmente por su carácter innovador. Las telas son fabricadas para ofrecer comodidad moderna, diseñadas para mantener la frescura, conservar su forma y facilitar el cuidado sin renunciar a la comodidad. La versatilidad sigue siendo un aspecto fundamental, con prendas diseñadas para que se integren con naturalidad en cualquier rincón del hogar, lo que facilita renovar un dormitorio o incorporar nuevas texturas a la sala de estar a medida que cambian las estaciones.

"Esta colección se basa en la idea de que un buen diseño debe resultar tan agradable al tacto como a la vista", agregó Kaplan. "Al crear prendas que se adaptan al estilo de vida real de las personas, celebramos una forma más relajada y personal de disfrutar del verano".

La colección de verano 2026 de The Company Store está disponible en exclusiva en thecompanystore.com, y puede encontrar el catálogo de temporada aquí.

Acerca de The Company Store

Durante más de 115 años, The Company Store (marca de The Home Depot) ha marcado la pauta en ropa de cama de alta calidad, artículos de baño y decoración para el hogar. Basados en una larga tradición artesanal y en los mejores materiales, nuestros productos combinan un diseño atemporal con la comodidad de lo cotidiano. Desde lujosas sábanas y cálidos edredones hasta cuidados complementos para el hogar, cada pieza está cuidadosamente confeccionada para crear espacios que sean tan agradables al tacto como a la vista y que ofrezcan una calidad duradera para las generaciones venideras. Descubra más en thecompanystore.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1880401/5936696/TCS_Logo_One_Line_Logo.jpg

FUENTE The Company Store