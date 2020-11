THE DAY I RAN CHINA II: Explorando o desenvolvimento de um novo campo socialista para o mundo

Visitando Hunan, Zhejiang, Sichuan, Guizhou, Guangxi, Yunnan, Ningxia e o interior da Mongólia, eles fizeram uma longa jornada pelo litoral, interior, planaltos, bacias, montanhas e pastagens. Essas nove áreas especiais de redução da pobreza passaram a ser o campo de treinamento prático desses jovens. "RAN" é a palavra-chave nesta temporada. O reality show mostrou bem os frutos da vitalização rural ao adotar medidas de acordo com as condições locais e formular políticas adequadas para o combate à pobreza, ampliando suas vantagens e evitando as desvantagens. O retrato da redução da pobreza na China está sendo lentamente revelado com a apresentação dessas nove áreas.

No condado de Zhangyi, na província de Hunan, os jovens estrangeiros experimentaram a vida de "fazendeiro celebridade na Internet". Os celulares passaram a ser suas novas ferramentas agrícolas e a transmissão passou a ser novo trabalho agrícola. No terraço Hani, na província de Yunnan, eles descobriram o modelo de turismo para redução da pobreza com características locais e testemunharam como o patrimônio agrícola se transformou. Na área montanhosa ao sul da província de Ningxia, eles aprenderam por que é chamada de "A terra dos vegetais frios da China Ocidental".

Ao longo dos anos, os agricultores chineses sempre trabalharam diligentemente e com os pés no chão para terem um futuro melhor. O THE DAY I RAN CHINA II apresentou os ricos frutos da "redução da pobreza direcionada" pela perspectiva dos jovens estrangeiros e deu uma visão vívida da próspera sociedade chinesa. O programa ajudará o mundo inteiro a ver e sentir mais as características extraordinárias e o poder da China.

