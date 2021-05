The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. comemora seu 100º aniversário

Em 10 de maio de 1921, aos 23 anos de idade, John Dickinson Schneider fundou a JDS Inc. montando uma gráfica no porão da casa de seus pais em Chicago. Nas décadas seguintes, ele dirigiu a empresa com base nos princípios inflexíveis de dignidade da pessoa, serviço e qualidade, ao mesmo tempo que a adaptou e expandiu para sua presença global atual no setor de produtos e serviços médicos. No final da carreira, em um ato de grande generosidade, ele cedeu sua empresa aos funcionários na condição de administradores e, ao fazer isso, deixou um legado – um legado não confinado a documentos sem vida, estruturas legalistas ou histórias petrificadas. O Sr. Schneider e sua esposa, Minnie Schneider, deixaram um legado que cada colaborador continua a viver todos os dias.

"Hoje é um momento especial – um momento que afetou nossas vidas e as vidas de milhões de pessoas em todo o mundo que dependem de nossos produtos e serviços para viver suas vidas com dignidade", disse V. George Maliekel, presidente e CEO, JDS Inc. "Nossa cultura corporativa é a expressão viva do Legado dos Schneiders. Nossa cultura define o caráter de nossa empresa. Ela nos orienta nas decisões que tomamos, no trabalho que fazemos, nas maneiras como interagimos uns com os outros e como servimos nossos clientes e a comunidade global".

A JDS Inc. e as empresas operacionais da Hollister Incorporated e KMT Medical continuarão a comemorar o aniversário do centenário ao longo de 2021 com atividades globais para inspirar e conectar colaboradores e clientes ao Legado dos Schneiders.

Sobre a Hollister Incorporated

A Hollister Incorporated é uma empresa independente pertencente aos funcionários que desenvolve, fabrica e comercializa produtos de saúde no mundo inteiro. A empresa desenvolve e fabrica produtos para cuidados com ostomia, cuidados com continência e cuidados críticos, além de desenvolver materiais de apoio educacional para pacientes e profissionais de saúde. Com sede em Libertyville, Illinois, EUA, a empresa possui centros de fabricação e distribuição em três continentes e vende em quase 80 países. A Hollister é uma subsidiária integralmente pertencente à The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.), uma empresa com 100 anos de idade. A Hollister é guiada pela missão compartilhada da JDS Inc. de tornar a vida mais recompensadora e digna para as pessoas que usam seus produtos e serviços. www.Hollister.com .

Sobre a KMT Medical Incorporated

A KMT Medical é um grupo de empresas que prestam serviços de saúde domiciliar aos consumidores. Trabalhando com médicos, as empresas dedicam-se a respeitar as decisões clínicas e, ao mesmo tempo, fornecer produtos de alta qualidade, experiência incomparável e serviços personalizados. Anunciada em 2017, a KMT Medical é uma subsidiária integralmente pertencente à The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). As empresas da KMT Medical são guiadas por políticas operacionais consistentes com a missão e visão de sua empresa-mãe, The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. www.kmtmedical.com.

