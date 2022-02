The French Tech kehrt mit 56 Ausstellern zum Mobile World Congress zurück - 28. Februar bis 3. März 2022

PARIS, 18. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Der Mobile World Congress wird vom 28. Februar bis 3. März 2022 in Barcelona stattfinden. Mehr als 70 französische Unternehmen werden als Aussteller teilnehmen, davon 56 im Pavillon French Tech. Die französischen Unternehmen, die in den Bereichen 5G, KI, Cloud, Fintech und Internet der Dinge sehr innovativ sind, wollen sich wieder mit Interessenten, Investoren und Partnern treffen, die auf der Suche nach den neuesten Trends auf den Telekommunikations- und Internetmärkten sind.

„Frankreich ist auch in diesem Jahr wieder stark vertreten und behauptet seine Position als einer der größten nationalen Pavillons in den Bereichen Telekommunikationsinfrastruktur und IoT, mobile Anwendungen und Dienste, künstliche Intelligenz, Hardware und Software. Das Jahr 2022 markiert die große Rückkehr des French Tech Pavillons, der dieses Jahr sein 13-jähriges Bestehen auf dem Mobile World Congress feiert. Mit dem Aufstieg von 5G wird der MWC immer mehr zu einem unumgänglichen Ereignis, was die Konnektivität betrifft. Dank der Unterstützung der Handelskammer von Guadeloupe, des SCS-Wettbewerbsclusters und der Region Süd sowie von Bretagne Commerce International wird Business France an dieser wichtigen Veranstaltung des Telekommunikationssektors teilnehmen", so Etienne Savin, Leiter der MWC-Veranstaltung bei Business France.

Maßgeschneiderte Unterstützung für französische Unternehmen

Der von Business France organisierte Pavillon La French Tech wird in Halle 5 an den Ständen 5B41 und 5B61 eine Fläche von 344 m² einnehmen. Diese Unterstützung ist Teil der französischen Exportentwicklungsstrategie, die darauf abzielt, die Sichtbarkeit französischer Produkte und Dienstleistungen bei internationalen Entscheidungsträgern zu erhöhen. Während der 4 Tage der Veranstaltung werden den Besuchern neue Produkte und Dienstleistungen vorgestellt. Die Teams von Business France in den Ländern Europas, Afrikas und des Nahen Ostens haben auf der Messe eine Reihe von Treffen organisiert, um die Gespräche zwischen französischen Ausstellern und ausländischen Fachleuten zu fördern. Die Zusammenarbeit zwischen nationalen Pavillons wie Belgien, den Niederlanden und der Schweiz wird auch speziell organisierte Treffen zwischen französischen und internationalen Unternehmen ermöglichen.

Ein Besuchsprogramm französischer Beamter im French Tech Pavillon ist ebenfalls vorgesehen: Christophe Lecourtier, Geschäftsführer von Business France, wird am 28. Februar und Laure de la Raudière, Präsidentin von ARCEP, am 2. März eintreffen.

Wichtige innovative Startups

In der französischen Delegation sind wichtige innovative Start-ups vertreten. IPM FRANCE wird seine interaktiven Terminals vorstellen, die für die Digitalisierung der 24/7-Selbstbedienung von Telekommunikationsagenturen entwickelt wurden. PONANT TECHNOLOGIE wird eine benutzerfreundliche Roboterlösung, eTASQ Motion, vorstellen, die die Qualität von Produkten garantiert, indem sie diese unter realen Bedingungen testet.

