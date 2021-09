The Glen Grant® annonce la sortie de l'édition The Dennis Malcolm 60th Anniversary, 60 ans d'âge

Un liquide extrêmement rare et précieux, The Dennis Malcolm 60 th Anniversary Edition, est un spiritueux luxueux, affichant une élégance qui ne peut être atteinte qu'avec le temps et le dévouement. Exploitant la longue et riche histoire de The Glen Grant et l'expertise de Dennis Malcolm, cette expression marque un nouveau chapitre passionnant pour The Glen Grant, mettant en valeur l'incroyable carrière de six décennies du maître distillateur sur la scène mondiale.

Marquées chacune d'un numéro personnalisé, les 360 carafes ont été fabriquées en verre de cristal soufflé à la main, conçues par le studio de renommée mondiale Glencairn, et sont basées sur le design des alambics élancés de la distillerie. Nichée dans un élégant coffret de présentation fabriqué en noyer durable, la carafe elle-même nécessite plus de 15 heures de travail d'expert pour chaque création, englobant des détails complexes qui symbolisent les arômes uniques de The Glen Grant. La signature du maître-distillateur est gravée dans chaque coffret de présentation, qui comprend également un certificat d'authenticité signé personnellement par Dennis Malcolm.

The Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition, 60 ans d'âge, est embouteillé à 52,8 % TAV et n'est pas filtré à froid pour conserver une saveur et un arôme optimaux. D'une couleur châtaigne profonde, l'arôme commence par des notes d'orange de Séville vibrante qui laissent place à un enchevêtrement de fruits riches et de noix ; abricot, pêches, raisons, noix de pécan, et un soupçon de fumée de cigare. Riche et fruité, avec un bel équilibre entre le chocolat noir et le caramel à la mélasse, le goût ressemble à un gâteau aux fruits liquide, avec des saveurs longues et persistantes de figues, de dattes, de réglisse et un léger soupçon de fumée.

Né à la distillerie The Glen Grant en 1946, peu de personnes dans l'industrie mondiale des spiritueux partagent la lignée de l'industrie du whisky de Dennis Malcolm. Suivant les traces de son père et de son grand-père avant lui, il a fait ses débuts à l'âge de 15 ans en tant qu'apprenti tonnelier, puis en tant que directeur supervisant les neuf distilleries de la société en pleine croissance. Dans son rôle actuel de maître-distillateur, Dennis fait partie intégrante de la marque et de son histoire, en conservant le caractère distinctif du malt, tout en innovant et en développant la gamme d'expressions primées, notamment le nouveau Arboralis et les expressions de base âgées de 10, 12, 15 et 18 ans. À propos de son anniversaire de diamant, Malcom remarque : « Pour moi, cela n'a jamais été un travail, c'est un mode de vie. Je n'aime pas mon anniversaire, cela me fait vieillir d'un an. Mais j'aime mes anniversaires avec Glen Grant parce que cela fait un an de plus que je suis là. Je peux continuer à faire ce à quoi j'étais destiné. »

Le savoir-faire minutieux de Malcolm et l'attention qu'il porte aux détails dans l'élaboration des whiskies scotch single malt The Glen Grant ont été salués dans le monde entier, y compris la reconnaissance de ses services par Sa Majesté la reine Elizabeth II en 2016, lorsqu'il a été nommé officier de l'Ordre le plus excellent de l'Empire britannique. Dennis a été intronisé au Whisky Magazine Hall of Fame en 2014 et, en 2015, il a reçu le tout premier prix Spirit of Speyside pour ses réalisations dans l'industrie. Dennis a également reçu le Whisky Advocate Lifetime Achievement Award en 2015 et a été honoré par l'International Wine and Spirits Competition's Outstanding Achievement in the Scotch Whisky Industry Award la même année.

« Avec le lancement de l'édition anniversaire The Glen Grant® Dennis Malcolm 60th, nous célébrons et rendons hommage à la carrière d'un véritable gentleman écossais et artisan du whisky écossais mondialement reconnu. Dennis n'a pas seulement créé certains des single malts les plus primés au monde, mais il est aussi un champion inébranlable de l'industrie. Sa passion implacable pour une qualité constante dans tout ce qu'il crée est vénérée sur la scène mondiale par les connaisseurs, les collectionneurs et les aficionados. Dennis a même embouteillé ces carafes à la main », remarque Bob Kunze-Concewitz, PDG du groupe Campari. « Nous sommes honorés de travailler aux côtés d'une telle légende. Ce liquide raffiné et remarquable est un hommage luxueux à une vie passée à faire ce qu'il aime le plus. »

The Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition 60 ans d'âge est vendu au prix de 25 000,00 € et sera disponible chez certains détaillants sur les marchés mondiaux à partir d'octobre 2021.

À propos de The Glen Grant

L'histoire de The Glen Grant a commencé en 1840, à Rothes, dans le Speyside, la première région d'Écosse pour la production de whisky, avec les frères John et James Grant. Toujours produit à Rothes aujourd'hui, The Glen Grant détient une série de récompenses prestigieuses de l'industrie et est mondialement connu pour sa qualité constante dans toutes ses variantes de vieillissement. Le goût élégant et séduisant pour lequel The Glen Grant est célèbre est le résultat de l'utilisation d'alambics hauts et minces et de purificateurs révolutionnaires que James « The Major » Grant, fils du fondateur James Grant, a été l'un des premiers à introduire il y a plus d'un siècle. Toujours utilisé à ce jour, cet héritage durable continue de distinguer la marque.

Aujourd'hui, c'est Dennis Malcolm, le maître-distillateur de The Glen Grant, plusieurs fois récompensé, qui dirige et préside aux destinées du liquide ambré. Né dans l'enceinte de la distillerie Glen Grant en 1946, il travaille pour The Glen Grant depuis plus de cinq décennies, avec une passion hors du commun et une connaissance inégalée de l'industrie. L'expérience inégalée de Dennis en matière de whisky écossais garantit que chaque expression de la gamme The Glen Grant tire le meilleur parti de l'alchimie complexe de l'alcool, du bois et du temps.

La gamme actuelle comprend : The Glen Grant Major's Reserve, Arboralis, 10 ans d'âge, 12 ans d'âge, 15 ans d'âge, 18 ans d'âge (sur certains marchés), des bouteilles en édition limitée et une sélection d'offres exclusives pour la vente au détail, dont un 12 ans d'âge non filtré à froid et Cask Haven. The Glen Grant fait partie du portefeuille du groupe Campari depuis 2006. La teneur en alcool de chaque whisky écossais single malt The Glen Grant diffère d'une expression à l'autre et les consommateurs sont invités à toujours boire de manière responsable.

LA GAMME DES THE GLEN GRANT PRIMÉS

Glen Grant 12 ans d'âge (2021)

89 points, Or - Ascot

93 points, Grande valeur – USC

91 points, Médaille d'or, Exceptionnel* - BTI

Glen Grant 15 ans d'âge

94 points; Platine - Ascot (2021)

DOUBLE OR – SFWSC (2019, 2021)

92 points – USC (2021)

(2021) 93 points, Médaille d'or, Exceptionnel* - BTI (2021)

Médaille d'or : "Single Malt Scotch of the Year" -New York International Spirits Competition (2020)

Glen Grant 18 ans d'âge (2021)

100 points, Double platine - Ascot Awards

DOUBLE OR – San Francisco World Spirits Competition

95 points, Finaliste – USC

93 points, Médaille d'or, Exceptionnel* - BTI

À propos du groupe Campari

groupe Campari est un acteur majeur du secteur mondial des boissons, présent dans plus de 190 pays, avec des positions de premier plan en Europe et sur le continent américain. Le groupe a été fondé en 1860 et est aujourd'hui le sixième acteur mondial de l'industrie des spiritueux premium. Le portefeuille du groupe Campari, qui compte plus de 50 marques, comprend des spiritueux (son activité principale), des vins et des boissons non alcoolisées. Ses marques de renommée internationale comprennent Aperol®, Appleton Estate®, Campari®, SKYY®, Wild Turkey® et Grand Marnier®. Le Groupe Campari, dont le siège social est situé à Sesto San Giovanni, en Italie, possède 22 usines dans le monde et dispose de son propre réseau de distribution dans 22 pays. Le groupe Campari emploie environ 4 000 personnes. Les actions de la société mère Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sont cotées à la Bourse italienne depuis 2001. Pour plus d'informations : www.camparigroup.com. Veuillez profiter de nos marques de manière responsable.

