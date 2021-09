The Glen Grant® anuncia o lançamento da edição envelhecida 60 anos do 60º aniversário de Dennis Malcolm

Um líquido extremamente raro e precioso, a edição do 60 º aniversário de Dennis Malcolm é uma bebida luxuosa, mostrando uma elegância que só pode ser alcançada com tempo e dedicação. Aproveitando a longa e rica história da The Glen Grant e a experiência de Dennis Malcolm, esta edição marca um novo capítulo empolgante para The Glen Grant, exibindo a incrível carreira de seis décadas do destilador mestre na cena mundial.

Cada um com um número personalizado, cada um dos 360 decantadores foi feito a partir de vidro de cristal soprado à mão, projetado pelo mundialmente renomado Glencairn Studio, e são baseados no design dos exclusivos e altos alambiques da destilaria. Protegido por um estojo de elegante apresentação, elaborado com nogueira sustentável, a criação do decantador em si levou mais de 15 horas de habilidade artesanal especializada, com detalhes intricados que simbolizam os aromas únicos do The Glen Grant. Cada estojo de apresentação tem a assinatura do mestre destilador gravada em seu interior e inclui um Certificado de Autenticidade, assinado pessoalmente por Dennis Malcolm.

A Edição do 60º aniversário de Dennis Malcolm, do The Glen Grant, envelhecida 60 anos, está engarrafada a 52,8% ABV e é filtrada sem resfriamento para manter o sabor e o aroma ideais. Com uma cor castanha intensa, o aroma começa com tons vibrantes de laranja de Sevilha que dão lugar a um desabrochar de deliciosas frutas e castanhas, damasco, pêssegos, passas, nozes Pecan e um toque de fumaça de charuto. Rico e frutado no sabor com um belo equilíbrio de chocolate amargo em camadas com melaço de caramelo, o sabor tem elementos de um bolo de frutas líquidas, finalizado com sabores mais persistentes de figos, tâmara, alcaçuz e um leve toque de fumaça.

Originário da destilaria The Glen Grant em 1946, poucos do setor mundial de destilados compartilham a linhagem do setor de uísque de Dennis Malcolm. Seguindo os passos de seu pai e avô antes dele, começou aos 15 anos como aprendiz tanoeiro e mais tarde, tornou-se o gerente de supervisão de nove destilarias da empresa em crescimento. Em sua função atual como mestre destilador, Dennis participa integralmente da criação da marca e parte de sua história, mantendo o caráter distinto do malte, ao mesmo tempo em que inova e aumenta a gama de variações premiadas, incluindo a recentemente introduzida Arboralis e as variações centrais envelhecidas por 10, 12, 15 e 18 anos. Refletindo sobre seu aniversário de diamante, Malcom comentou: "Nunca foi como um emprego para mim, tem sido como um modo de vida. Não gosto do meu aniversário. Isso me faz um ano mais velho. Mas aprecio as minhas conquistas na Glen Grant porque é mais um ano aqui. Eu posso continuar fazendo o que estava destinado a fazer."

O artesanato cuidadoso de Malcolm e a atenção aos detalhes na elaboração dos uísques escoceses single malt do The Glen Grant receberam aclamação mundial, incluindo reconhecimento por seu serviço à sua Majestade, a Rainha Elizabeth II em 2016, quando foi nomeado como um oficial da Excelentíssima Ordem do Império Britânico. Dennis foi integrado ao Hall of Fame da Whisky Magazine em 2014 e, em 2015, ele recebeu o primeiro prêmio Spirit of Speyside por suas conquistas no setor. Dennis também recebeu o prêmioWhisky Advocate Lifetime Achievement 2015 e foi homenageado com o Outstanding Achievement in the Scotch Whisky Industry Awarddo International Wine and Spirits Competition no mesmo ano.

"Com o lançamento do The Glen Grant® da Edição de 60º aniversário de Dennis Malcolm, celebramos e homenageamos a carreira de um verdadeiro cavalheiro escocês e com reconhecimento internacional como artesão de uísque escocês. Dennis não só criou alguns dos puros maltes mais premiados do mundo, mas também atua como um defensor incondicional do setor. Sua paixão incansável por qualidade consistente em tudo o que cria é reverenciada no cenário mundial por conhecedores, colecionadores e aficionados. Dennis ainda encheu esses decantadores manualmente!" comenta Bob Kunze-Concewitz, CEO do Grupo Campari. "Estamos honrados por trabalhar junto com esta lenda. Este líquido refinado e notável é uma homenagem luxuosa a uma vida passada fazendo o que ele mais ama."

A edição da Glen Grant do 60º aniversário de Dennis Malcolm, envelhecido 60 anos, custa 25.000,00 Euros e, a partir de outubro de 2021, estará disponível em lojas selecionadas nos mercados globais.

Sobre The Glen Grant

A história do The Glen Grant começou em 1840, em Rothes, Speyside, a principal região da Escócia para a produção de uísque, pelos irmãos John e James Grant. Ainda produzido em Rothes atualmente, The Glen Grant detém uma variedade de prêmios de prestígio do setor e é mundialmente conhecido por sua qualidade consistente em todas as suas variantes envelhecidas. O sabor elegante e sedutoramente suave que faz a fama do The Glen Grant é o resultado dos inovadores alambiques altos e de purificadores revolucionários que James 'The Major' Grant, filho do fundador James Grant, foi um dos primeiros a introduzir há mais de um século. Atualmente, o alambique ainda está em uso, esse legado duradouro continua a distinguir a marca.

Hoje, Dennis Malcolm, vencedor de vários prêmios do The Glen Grant Master Distiller, dirige e preside a gestão do líquido âmbar. Nascido na área da destilaria The Glen Grant em 1946, ele trabalhou para a The Glen Grant por mais de cinco décadas, com uma paixão incomum e um conhecimento incomparável do setor. A experiência incomparável de uísque escocês de Dennis garante que todas as variações na linha da The Glen Grant asseguram absolutamente o melhor da complexa alquimia de destilado, madeira e tempo.

A linha atual inclui: The Glen Grant Major's Reserve, Arboralis, envelhecidos 10 anos, 12 anos, 15 anos , 18 anos (mercados selecionados), garrafas de edição limitada e uma seleção de ofertas exclusivas do varejo de viagens, incluindo 12 Years Old Non-chill Filtered e Cask Haven. The Glen Grant tornou-se parte do portfólio do Grupo Campari em 2006. O teor alcoólico de cada um dos uísques escoceses The Glen Grant puro malte difere em cada variante e os consumidores são incentivados a sempre beber com responsabilidade.

A PREMIADA LINHA DA THE GLEN GRANT

Glen Grant 12 Anos (2021)

89 pontos; Ouro - Ascot

93 pontos, Grande Valor – USC

91 pontos, medalha de ouro, excepcional* - BTI

Glen Grant 15 anos

94 pontos; Platina - Ascot (2021)

OURO DUPLO – SFWSC (2019, 2021)

92 pontos – USC (2021)

93 pontos, medalha de ouro, excepcional* - BTI (2021)

Medalha de ouro: "Single Malt Scotch of the Year" - Competição Internacional de Destilados de Nova York (2020)

Glen Grant 18 anos (2021)

100 pontos; Platina Dupla - Ascot Awards

OURO DUPLO – Competição mundial de destilados de São Francisco

95 pontos, finalista – USC

93 pontos, medalha de ouro, excepcional* - BTI

Sobre o Grupo Campari

O Grupo Campari é um importante participante no setor global de bebidas, negociando em mais de 190 países em todo o mundo com posições de liderança na Europa e nas Américas. O Grupo Campari foi fundado em 1860 e hoje é o sexto maior grupo de destilados premium do mundo. O portfólio do Grupo Campari, com mais de 50 marcas, abrange destilados (o negócio principal), vinhos e refrescos. Suas marcas de renome internacional incluem Aperol®, Appleton Estate®, Campari®, SKYY®, Wild Turquia® e Grand Marnier®. Com sede em Sesto San Giovanni, na Itália, o Campari Group tem 22 fábricas em todo o mundo e tem sua própria rede de distribuição em 22 países. O Campari Group emprega aproximadamente quatro mil pessoas. As ações da matriz Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) estão listadas na bolsa de valores italiana desde 2001. Para mais informações: www.camparigroup.com. Aprecie nossas marcas de forma responsável.

