The Home Depot abrirá dos nuevos centros de distribución en el área de Newark

ATLANTA, 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® anunció hoy que abrirá dos nuevos centros de distribución en Perth Amboy, Nueva Jersey, durante los próximos 12 meses para apoyar la creciente demanda de opciones flexibles de entrega a los clientes. Se proyecta que la expansión cree más de 400 empleos en área triestatal, incluyendo puestos de jornada completa y media jornada. Actualmente, la compañía opera seis centros de distribución entre Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut.

"Nuestros clientes tienen necesidades variadas, desde personas que usan el sistema DIY para renovar una habitación en su hogar hasta contratistas profesionales en sitios de trabajo y clientes de negocios institucionales que supervisan operaciones de mantenimiento y reparaciones", señaló Kyle Dennis, vicepresidente de desarrollo de la cadena de abastecimiento. "Las inversiones en curso para nuestra red de cadena de suministros nos ayuda a cumplir con las expectativas cambiantes de nuestros clientes profesionales y amateur".

En 2017, la compañía anunció una inversión de $ 1.2 billones en su cadena de suministros y está en proceso de construcción de su red con alrededor de 150 nuevas instalaciones por toda la nación. Incluyen una variedad de formatos para satisfacer las necesidades únicas de clientes diferentes en este mundo dinámicamente cambiante del comercio minorista.

La instalación más nueva es un centro de entrega tipo plataforma de 333,000 pies cuadrados ubicado en Perth Amboy, la cual ofrecerá entrega de pedidos a granel o de grandes dimensiones a clientes y tiendas en el mercado triestatal. Estas nuevas instalaciones aumentan la capacidad de The Home Depot para servir a sus clientes profesionales y a los de proyectos caseros, lo que permite que la empresa entregue materiales y pedidos grandes y de dimensiones superiores directamente en sus hogares o lugares de trabajo cuándo y dónde lo necesitan.

Además, The Home Depot planea abrir un centro de ejecución de pedidos en Perth Amboy en 2021, el cual ofrecerá entrega en el día o al día siguiente para los clientes profesionales y para los que van por proyectos pequeños.

La empresa también está expandiendo las opciones de entrega de electrodomésticos en Nueva York y, recientemente, abrió nuevas instalaciones de entrega en Cheektowaga y Schenectady. Se planea otra operación de entrega de electrodomésticos para Hicksville, Nueva York en 2021.

La contratación de bodegueros y conductores está en curso, ya que la expansión de la cadena de suministros de la empresa continúa. Los interesados en los puestos de trabajo pueden visitar careers.homedepot.com para realizar una postulación rápida y fácil; o también pueden enviar un mensaje de texto a JOBS al 52270 para obtener un enlace para postular a los puestos locales.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena minorista especializado en reformas para el hogar más grande del mundo, con 2,295 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot registró ventas por $ 110.2 billones y ganancias por $ 11.2 billones. La compañía emplea a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se tranzan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

