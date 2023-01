The Home Depot agrega nuevas mejoras a su programa de lealtad Pro Xtra

El programa escalonado ampliado ofrece más beneficios a los profesionales de la construcción

ATLANTA, 5 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Desde hoy, The Home Depot ha ampliado su programa de lealtad Pro Xtra, y ha anunciado nuevos niveles de membresía y nuevos beneficios para contratistas y constructores profesionales. Con tres nuevos niveles, Miembro, Élite y VIP, los profesionales disfrutarán, como nunca antes, de más beneficios que los mantendrán construyendo mientras gastan.

Cuando los clientes se inscriben en Pro Xtra, obtienen acceso a beneficios especializados, herramientas comerciales para gestionar mejor y hacer crecer sus negocios, ventas exclusivas y eventos en tiendas y en línea, recompensas de pintura y más.

Cada dólar gastado cuenta para obtener recompensas que también permiten a los miembros desbloquear el siguiente nivel de beneficios Pro Xtra. A medida que se desbloquean los nuevos niveles, los profesionales acceden a beneficios adicionales como una nueva línea de apoyo de élite (Elite Support Line) para atención prioritaria, asistencia exclusiva para las necesidades comerciales, experiencias VIP, servicios de gestión de cuentas con soporte de compra personalizado de expertos de The Home Depot y precios preferenciales. A lo largo del año se darán a conocer beneficios adicionales para los miembros de todos los niveles.

"Los profesionales representan alrededor del 10 % de la base de clientes de The Home Depot y aproximadamente la mitad de nuestras ventas", señaló Hector Padilla, vicepresidente ejecutivo de Ventas y Servicios Externos de The Home Depot. "Para atender al profesional, tenemos que eliminar la fricción a través de una variedad de productos y capacidades, ya sea que visiten una tienda de The Home Depot para una necesidad de último momento en el camino a un trabajo o planifiquen una compra mayor con anticipación para ser entregada al lugar de trabajo. Nos enfocamos en atender al profesional sin importar dónde, cuándo y cómo decidan comprar con The Home Depot".

Los profesionales representan un mercado de $ 450,000 millones, y The Home Depot está construyendo un ecosistema profesional único e interconectado para ayudarlos a desarrollar sus negocios. La compañía ha introducido nuevas ofertas de productos y beneficios para profesionales, como compras por lotes de la variedad correcta de marcas, herramientas digitales y experiencias personalizadas, una serie de opciones de cumplimiento con entregas confiables y priorización para profesionales, y otras ofertas de valor agregado como crédito, alquiler de herramientas, centro de cotizaciones, entre otras.

"Siempre estamos buscando formas de mejorar Pro Xtra para apoyar mejor a los profesionales a medida que sus necesidades crecen y evolucionan, junto con sus negocios", señaló Molly Battin, vicepresidenta sénior y directora de Marketing. "Este sistema de lealtad escalonado desbloquea una nueva experiencia de recompensas y ahorros para nuestros clientes profesionales con más beneficios que nunca, justo a su alcance".

Desde el lanzamiento de Pro Xtra en 2012, el programa ha seguido ampliando sus beneficios y recompensas con más formas de apoyar a los profesionales. Para obtener más información, visite www.homedepot.com/ProXtra o visite el mostrador para profesionales (Pro Desk) de su tienda local de The Home Depot.

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del tercer trimestre del año fiscal 2022, la compañía operaba un total de 2,319 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se ubicó en la posición n.° 17 en la lista Fortune 500 2022.

