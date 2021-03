The Home Depot amplía línea de equipos eléctricos para exteriores amigables con el ambiente

ATLANTA, 9 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, está lanzando un nuevo conjunto de equipos eléctricos sin cable para trabajos en exteriores que les ofrecen a los clientes "hágalo usted mismo" y a los profesionales la facilidad de uso y las ventajas ambientales de las máquinas que funcionan a batería, con la potencia y autonomía de los equipos a gasolina.

Los equipos de la línea ampliada de las marcas Ryobi, DeWalt, Makita y Milwaukee son de fácil encendido, significativamente más silenciosos, no generan emisiones de carbono y eliminan la necesidad de almacenar o mezclar gasolina y aceite. Asimismo, las baterías de las herramientas para exteriores de estas marcas, tales como podadoras y sopladores de hojas, se pueden intercambiar con otras herramientas eléctricas de las mismas marcas como taladros, atornilladores de impacto y muchas más.

Por ejemplo, las baterías del Ryobi ONE+ compradas anteriormente por los clientes con otros equipos para sus hogares o lugares de trabajo, también pueden usarse en más de 175 herramientas de las líneas de productos Ryobi ONE+ y ONE+ HP.

"Los avances modernos en tecnología de baterías abren oportunidades para que estas marcas, líderes en la industria, ofrezcan a nuestros clientes equipos eléctricos sin cable, para exteriores, con un nivel de potencia sorprendente y más valor que nunca", expresó Jeff Kinnaird, vicepresidente ejecutivo de Comercialización de The Home Depot. "Los productos a batería son más fáciles de usar, más amigables con el ambiente y tienen la misma potencia y autonomía de los equipos a gasolina para ayudar a nuestros clientes a realizar sus proyectos al aire libre".

Entre el surtido de productos eléctricos sin cable para exteriores destacados para la primavera de 2021 se encuentran los siguientes:

Cortadora autopropulsada para corte cruzado RYOBI 40V HP ($599) : Tras arrancarla con solo presionar un botón, la cortadora autopropulsada con hojas múltiples y sin cable, la RYOBI 40V HP de 21 pulgadas tiene más potencia, mayor autonomía y un motor con más duración, para ofrecer una calidad de corte superior con la comodidad de no requerir cable.

: Tras arrancarla con solo presionar un botón, la cortadora autopropulsada con hojas múltiples y sin cable, la RYOBI 40V HP de 21 pulgadas tiene más potencia, mayor autonomía y un motor con más duración, para ofrecer una calidad de corte superior con la comodidad de no requerir cable. Podadora de césped DeWalt 20V MAX ($399) : Los clientes pueden triturar, entrecortar o ensacar con la cortacésped DeWalt 20V MAX sin cable. Cuenta con dos baterías MAX de 20 voltios y 10 Ah para suministrar 40 voltios de potencia y 400 vatios hora. Está equipada con una plataforma completamente en acero, seis alturas de corte y tecnología con sensores automáticos.

: Los clientes pueden triturar, entrecortar o ensacar con la cortacésped DeWalt 20V MAX sin cable. Cuenta con dos baterías 20 voltios y 10 Ah para suministrar 40 voltios de potencia y 400 vatios hora. Está equipada con una plataforma completamente en acero, seis alturas de corte y tecnología con sensores automáticos. Juego de desbrozadora de cordel Makita 18V LXT ($199) : Con cero emisiones, menos ruido y considerablemente menos mantenimiento, la desbrozadora de cordel inalámbrica LXT de 18V sin escobillas es ideal para podas de precisión y bordeados. El eficiente motor Makita BL sin escobillas entrega hasta 6,000 RPM para cortes más rápidos. La herramienta tiene mayor autonomía, más potencia y velocidad, y una vida útil más prolongada.

: Con cero emisiones, menos ruido y considerablemente menos mantenimiento, la desbrozadora de cordel inalámbrica LXT de 18V sin escobillas es ideal para podas de precisión y bordeados. El eficiente motor Makita BL sin escobillas entrega hasta 6,000 RPM para cortes más rápidos. La herramienta tiene mayor autonomía, más potencia y velocidad, y una vida útil más prolongada. Sierra para podar Milwaukee 12V M12 FUEL HATCHET ($249) : Diseñada para satisfacer las necesidades en ergonomía, desempeño y durabilidad para los profesionales en mantenimiento paisajístico, el juego con sierra para podar Milwaukee M12 FUEL HATCHET de 6 pulgadas proporciona un nivel de control y acceso sin precedentes, con suficiente potencia para cortar maderas de tres pulgadas y producir hasta 120 cortes por carga.

: Diseñada para satisfacer las necesidades en ergonomía, desempeño y durabilidad para los profesionales en mantenimiento paisajístico, el juego con sierra para podar M12 FUEL HATCHET de 6 pulgadas proporciona un nivel de control y acceso sin precedentes, con suficiente potencia para cortar maderas de tres pulgadas y producir hasta 120 cortes por carga. Limpiador eléctrico RYOBI ONE+ 18V ( $79.97 solo la herramienta): El limpiador eléctrico RYOBI es cómodo y portátil, y permite la limpieza fácil de muebles para exteriores, ventanas, botes, vehículos de camping y muchas otras superficies, tomando agua dulce de cualquier fuente al conectarlo a una manguera estándar de jardín o sifón.

( solo la herramienta): El limpiador eléctrico RYOBI es cómodo y portátil, y permite la limpieza fácil de muebles para exteriores, ventanas, botes, vehículos de camping y muchas otras superficies, tomando agua dulce de cualquier fuente al conectarlo a una manguera estándar de jardín o sifón. Soplador de hojas Toro 60V Max ($216.99) : Diseñado para reducir la fatiga del brazo durante la limpieza del jardín, el soplador sin cable y sin escobillas Max, con batería de iones de litio, tiene más potencia, tiempo de operación y vida útil gracias a su motor sin escobillas. Su botón turbo y el manillar ergonómico ponen la potencia del alto desempeño en las manos del usuario.

Consejo para el consumidor: Para comprender la potencia total y el desempeño de un producto que funciona con baterías, identifique el voltaje del producto y el amperaje de la batería, y multiplique estas dos cifras para conocer la potencia de salida completa.

(Voltios x Amperios = TotalVatios)

Para obtener información adicional o para comprar estos productos, visite www.homedepot.com.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. La Compañía opera un total de 2,297 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a 500,000 asociados aproximadamente. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

