The Home Depot amplía oferta de talleres transmitidos en directo por Internet con clase de preparación para huracanes y tormentas a partir del 14 de septiembre

ATLANTA, 10 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la mayor cadena de tiendas mundial especializada en las mejoras del hogar, presenta un taller digital en directo por Internet sobre la preparación para huracanes y tormentas, el cual estará dirigido por asociados expertos y ayudará a los habitantes de regiones proclives a tormentas a prepararse y proteger a sus familias y viviendas ante los huracanes, los tornados y las inundaciones. Puesto que la Administración Nacional para el Estudio de los Océanos y la Atmósfera (National Oceanic and Atmospheric Administration) pronostica una cifra récord de posibles huracanes hasta noviembre, el nuevo taller digital trata los aspectos esenciales para protegerse esta temporada y preparar a la familia y la vivienda de uno, e incluye una lista de verificación de recursos y útiles consejos para reducir al mínimo el daño a la vivienda en los días previos y a continuación de cualquier tormenta.

"Esperamos que esta temporada sea más tranquila de lo esperado, pero no hay ningún momento tan importante para que apoyemos a nuestros clientes y comunidades como durante los desastres naturales, en esta ocasión con consejos mediante nuestras herramientas digitales ampliadas", declaró Héctor Padilla, presidente de la división sur de The Home Depot. "Por medio de estos talleres que se transmiten en directo por Internet, expertos de The Home Depot, quienes han vivido en regiones proclives a los desastres, compartirán consejos de primera mano sobre cómo prepararse para las tormentas y protegerse antes y después de que ocurran los desastres".

El primer taller sobre preparación para huracanes y tormentas se transmitirá en directo por Internet a partir del 14 de septiembre, y se ofrecerá una nueva transmisión cada semana hasta el final de noviembre. Debe inscribirse en www.homedepot.com/workshops. Durante la clase, un asociado de Home Depot les mostrará a los participantes cómo preparar un kit de artículos de emergencia, cómo tomar precauciones de seguridad adecuadas, cómo seguir la trayectoria de las tormentas, cómo reducir al mínimo el daño a la vivienda, cómo utilizar un generador de manera segura y cómo acceder a recursos de organizaciones de ayuda a damnificados; y brindará información sobre posibles reparaciones y la recuperación tras una emergencia.

Este taller digital gratuito en directo forma parte de una nueva iniciativa de The Home Depot para compartir conocimientos con adultos y menores sin que salgan de sus viviendas. En www.homedepot.com/workshops encontrará guías en video a pedido, así como el taller sobre preparación para huracanes y tormentas, a continuación de la transmisión en vivo. Los clientes pueden aprender consejos adicionales sobre la preparación para huracanes y la seguridad en www.homedepot.com/hurricane.

The Home Depot siente pasión por apoyar a las comunidades tanto en la preparación para tormentas como en la recuperación de desastres, y con frecuencia nuestras tiendas se convierten en centros de mando para el personal de primeros auxilios y los organismos de ayuda a damnificados. La Fundación The Home Depot colabora estrechamente con sus socios nacionales sin fines de lucro, como Operation Blessing y Convoy of Hope, para abastecer de suministros de ayuda los almacenes de todo el país antes del comienzo de la temperada de desastres. A continuación de los desastres, la fundación entrega ayuda a corto plazo y aporta a la reconstrucción a largo plazo de las comunidades afectadas con ayuda práctica de Team Depot, la fuerza voluntaria de asociados de The Home Depot, y sus socios sin fines de lucro. En lo que va de 2020, la Fundación The Home Depot ha comprometido $4 millones a la respuesta a los desastres en zonas afectadas por tornados, incendios forestales y huracanes. En fechas más recientes, la fundación comprometió hasta $500,000 en apoyo a las labores de ayuda por el huracán Laura, movilizó más de 1,000 kits de ayuda para desastres a Lake Charles, Luisiana, y ayudó a servir casi 1,300 comidas a habitantes necesitados desde el estacionamiento de la tienda The Home Depot local en alianza con World Central Kitchen.

