The Home Depot anuncia a los ganadores de los Premios a la Innovación 2019

ATLANTA, 23 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los vendedores y proveedores de The Home Depot® trabajan arduamente para llevar las más recientes innovaciones a los anaqueles de las tiendas y los carritos digitales de todo el país. Cada año, The Home Depot rinde homenaje a sus mejores socios proveedores por introducir nuevos productos que mejoran la eficiencia y el ahorro, beneficiando así tanto a profesionales como a aficionados del sector.

Este año, The Home Depot premia a finalistas en diversas categorías de mejoras para el hogar, incluidos los equipos de electricidad al aire libre, baños e iluminación. Los principales ganadores son:

Ganador general:

La podadora más rápida con cero vueltas: El ajuste ergonómico y la capacidad de corte de alta precisión del producto comercializado como Cub Cadet ULTIMA Series ZT1 50 FAB Zero-Turn Riding Mowerby MTD redefine la durabilidad sin sacrificar la comodidad del operador. La "capacidad de rodada con cero vueltas" permite un podado más rápido. Las luces delanteras duales LED brindan iluminación más intensa, amplia y duradera para trabajar antes del amanecer o después del atardecer. La podadora cuenta con una plataforma para uso rudo de 50 pulgadas con sistema reforzado de corte tipo AeroForce a fin de proporcionar cortes más parejos y con menos matas rezagadas.

Primer finalista:

Puertas y cajones intercambiables en un mueble de baño con bisagra amortiguada: Las puertas y los cajones reversibles del producto comercializado como Home Decorators Collection 30-in. Sedgewood Bath Vanities by American Woodmark pueden intercambiarse a la izquierda o a la derecha del mueble de baño para adaptarse fácilmente a cualquier instalación de plomería y aprovechar al máximo la disposición de cada espacio. El atractivo diseño compacto de elegantes colores con puertas de panel tradicionales en relieve ofrecen un acabado duradero con una tecnología de superficie sólida en la parte superior y el lavabo.

Segundo finalista:

Instalación de luces empotradas sin herramientas: El diseño de fácil instalación, abierto y todo en uno del foco comercializado como Commercial Electric 6-in. LED Slim Color Changing Recessed Lighting Kitby Globe puede modificar la estética de un lugar gracias a sus cinco temperaturas de color: blanco cálido, blanco tenue, blanco neutro, blanco brillante y luz natural. Con capacidad de regulación de hasta 10% y máxima eficiencia energética, estas luces ayudan a los clientes a ahorrar con el despliegue de 900 lúmenes con apenas 15 vatios de energía, lo que se traduce en hasta 50,000 horas de uso continuo.

"Somos la autoridad en productos para las mejoras del hogar y nos llena de orgullo rendir homenaje a los productos más innovadores del mercado con nuestra ceremonia anual de entrega de los Premios a la Innovación", dijo Ted Decker, vicepresidente ejecutivo de mercadería de The Home Depot. "Trabajamos diariamente en colaboración con nuestros socios proveedores para llevar al mercado productos de gran calidad y valor, ayudar a nuestros clientes a ahorrar tiempo y brindarles comodidad y facilidades en la culminación de sus proyectos de mejora del hogar".

Además de los tres ganadores principales, The Home Depot reconoce el trabajo de los siguientes finalistas por destacarse al máximo en la innovación de estos productos:

DEWALT Atomic 20V Compact Series ofrece una plataforma baterías compatible con llaves, serruchos y desarmadores.

ofrece una plataforma baterías compatible con llaves, serruchos y desarmadores. Husky Welded Garage Cabinets by Hyxion organiza y ofrece mucho espacio de almacenamiento en el garaje para maximizar el espacio y combatir la acumulación innecesaria.

organiza y ofrece mucho espacio de almacenamiento en el garaje para maximizar el espacio y combatir la acumulación innecesaria. Jeld-Wen F-2500 Fiberglass Folding Patio Door presenta un estilo impecable para pasar del hogar al aire libre. Su fibra de vidrio es duradera y elegante.

presenta un estilo impecable para pasar del hogar al aire libre. Su fibra de vidrio es duradera y elegante. Home Legend Water-Resistant Bamboo Flooring es sustentable, refinado y duradero. Su instalación sin agentes adheribles es fácil y económica.

es sustentable, refinado y duradero. Su instalación sin agentes adheribles es fácil y económica. Milwaukee Packout Tool Storage incluye un diseño de apilamiento y una plataforma duradera móvil integrada para trabajar en cualquier tipo de clima.

incluye un diseño de apilamiento y una plataforma duradera móvil integrada para trabajar en cualquier tipo de clima. ReVent Bath Fans son extractores fáciles de instalar desde el interior, eliminando así la necesidad de instalarlos desde el ático.

son extractores fáciles de instalar desde el interior, eliminando así la necesidad de instalarlos desde el ático. Traeger Wi-Fi Pellet Grill with WiFIRE Technology ofrece la lujosa experiencia del asado. Las parrillas cuentan con wifi y pueden controlarse desde una app en el smartphone para aumentar o disminuir fácilmente el calor en tan solo segundos.

A la par de los Premios a la Innovación, The Home Depot rinde homenaje a sus proveedores en muchas otras categorías. Chervon/EGO fue nombrado Socio Ambiental del Año por su línea de equipos a baterías de litio líder en el sector que remplaza a los motores productores de considerables emisiones de carbono. Samsung fue reconocido como Socio Interconectado del Año a fin de destacar la riqueza de sus contenidos en línea y su dedicación a la experiencia del cliente. Además, RYOBI fue nombrado Socio de Innovación en Marketing del Año tras crear un programa de funcionalidad cruzada que capitaliza sus plataformas y lleva el producto y el mensaje más pertinente hasta los ojos del cliente.

Además, las siguientes empresas recibieron el Premio de The Home Depot al Proveedor del Año:

- Maderas: Arauco Wood Products

- Materiales para construcción: Rapid Set

- Pisos: Halstead

- Pinturas: Linzer

- Ferretería: Liberty Hardware

- Herramientas: Apex Tool Group

- Plomería: Rheem

- Material eléctrico/iluminación: Leedarson

- Jardines interiores: Traeger

- Jardines exteriores: Pure Beauty Farms

- Electrodomésticos: Midea

- Baños y cocinas: Masterbrand Cabinetry

- Equipos para molinos: Woodgrain

- Decoración/Almacenaje/Organización: Nien Made

Finalmente, durante el Almuerzo de Proveedores Diversos de The Home Depot se reconoció el espíritu innovador de Back to the Roots por crear The Water Garden, una pecera que se limpia sola con el crecimiento de hierbas orgánicas y brotes. The Water Garden funciona como un mini ecosistema hidropónico en bucle cerrado donde los desperdicios generados por los peces fertilizan a las plantas y estas, a su vez, limpian el agua. El resultado es el cultivo de brotes frescos en diez días.

Los productos ganadores y finalistas del Premio a la Innovación 2019 de The Home Depot ya están a la venta en tiendas y en línea con el sello oficial The Home Depot Innovation. Más información en www.HomeDepot.com.

