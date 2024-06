The Home Depot anuncia la finalización del período de espera de la Ley Hart-Scott-Rodino

ATLANTA, 14 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® (NYSE: HD) anunció hoy la finalización del período de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976 (la "Ley HSR"), en relación con su adquisición pendiente de SRS Distribution Inc. ("SRS"). La finalización del periodo de espera se produjo a las 23:59 horas del 13 de junio de 2024.

La finalización del periodo de espera en virtud de la Ley HSR satisface una importante condición necesaria para la realización de la transacción.

Se espera que la transacción se cierre cerca del 18 de junio de 2024, siempre que se cumplan o no las condiciones de cierre habituales.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el mayor minorista especializado en mejoras para el hogar del mundo. Al final del primer trimestre del año fiscal 2024, la empresa operaba un total de 2,337 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa cuenta con unos 465,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

