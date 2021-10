The Home Depot anuncia los ganadores del Premio a la Innovación 2021

ATLANTA, 5 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Nuevas tecnologías, desde herramientas neumáticas con batería de litio hasta pisos antimicrobianos, encabezaron la lista anual de productos más innovadores de The Home Depot de 2021 para llegar sus estanterías, tanto en tiendas físicas como en línea. Cada año, el minorista reconoce a los proveedores que entregan nuevos productos que facilitan y hacen más eficientes los proyectos para sus clientes profesionales y autónomos (DIY).

Entre los principales ganadores para 2021 se encuentran:

Ganador general: la Clavadora de carpintero Milwaukee en 30 grados M18 FUEL inalámbrica ahorra tiempo al disparar tres clavos por segundo con tiempo de arranque de cero segundos sin la molestia de un compresor y una manguera o cartucho de gas. Ofrece el rendimiento neumático y la durabilidad que esperan los carpinteros y reformadores profesionales, lo que les permite a los usuarios abordar las aplicaciones de clavado y las maderas elaboradas más exigentes, incluso en las condiciones climáticas más frías.

Segundo lugar: Hubspace, impulsado por Afero, hace que construir un hogar inteligente confiable sea sencillo con una plataforma intuitiva y productos fáciles de configurar, como iluminación, ventiladores y tomacorrientes. Sin necesidad de puntos de conexión o equipos adicionales, la aplicación proporciona acceso desde cualquier lugar a través de un dispositivo inteligente y una conexión a internet.

Tercer lugar: la línea de pisos impermeables y antimicrobianos Pergo Defense+ mantiene las viviendas limpias durante más tiempo impidiendo el crecimiento de los microbios que causan hongos, moho y olores con iones de plata naturales incorporados en su superficie. El piso duradero es excelente para niños y mascotas y viene en cinco hermosos acabados.

"Es increíble cómo nuestros proveedores siguen haciendo que las mejoras en el hogar sean más fáciles, seguras y aún más divertidas al aplicar las últimas tecnologías a las herramientas comunes y los productos para el hogar en todas las categorías de la tienda física y en línea", comentó Jeff Kinnaird, vicepresidente ejecutivo de Comercialización de The Home Depot. "Nuestra ceremonia anual de premios a la innovación reconoce el extraordinario trabajo que se realiza para ofrecer a nuestros clientes estos productos nuevos, innovadores y exclusivos al mejor valor".

Además de los tres ganadores, The Home Depot reconoció a estos finalistas por sus altas calificaciones en innovación de productos:

El Esqueleto gigante de 12 pies de altura de Home Holiday Accents , que lleva la decoración de Halloween más tenebrosa, escalofriante y única a cualquier antejardín, siendo el esqueleto más grande que se haya vendido en el mercado minorista. Se ensambla en menos de una hora y presenta tecnología LCD que hace que sus ojos parezcan moverse y parpadear.

, que lleva la decoración de Halloween más tenebrosa, escalofriante y única a cualquier antejardín, siendo el esqueleto más grande que se haya vendido en el mercado minorista. Se ensambla en menos de una hora y presenta tecnología LCD que hace que sus ojos parezcan moverse y parpadear. Andersen LuminAire, que ofrece iluminación y ventilación fáciles para cualquier entrada con el sistema de pantalla de insectos SlideAway ® y está diseñado para desaparecer cuando no está en uso. Se puede instalar en menos de 30 minutos con herramientas básicas y sin necesidad de cortes.

que ofrece iluminación y ventilación fáciles para cualquier entrada con el sistema de pantalla de insectos SlideAway y está diseñado para desaparecer cuando no está en uso. Se puede instalar en menos de 30 minutos con herramientas básicas y sin necesidad de cortes. La Iluminación LED prémium empotrada sin plafón de Commercial Electric , que ofrece iluminación premium "sin DESTELLO" a un precio económico. Los diseños delgado y sin bordes vienen en un nivel de lúmenes extra brillante y una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de iluminación de cualquier espacio.

, que ofrece iluminación premium "sin DESTELLO" a un precio económico. Los diseños delgado y sin bordes vienen en un nivel de lúmenes extra brillante y una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de iluminación de cualquier espacio. El Sistema de armario ventilado de alambre Everbilt , que crea un armario personalizado con entrepaños de alambre a un precio económico. Para llevar el estilo al almacenamiento, ofrece una gran capacidad de uso y acabados decorativos en madera.

, que crea un armario personalizado con entrepaños de alambre a un precio económico. Para llevar el estilo al almacenamiento, ofrece una gran capacidad de uso y acabados decorativos en madera. LG Washtower , que permite lavar más ropa en un espacio más pequeño. La lavadora vertical cuenta con un panel de control centralizado de fácil acceso que controla tanto la lavadora como la secadora con inteligencia integrada que personaliza los ciclos de lavado.

, que permite lavar más ropa en un espacio más pequeño. La lavadora vertical cuenta con un panel de control centralizado de fácil acceso que controla tanto la lavadora como la secadora con inteligencia integrada que personaliza los ciclos de lavado. Productos HP Ryobi 18V ONE+ , que hacen que los proyectos se realicen de manera más rápida y eficiente con mayor potencia, más tiempo de operación y más trabajo por carga. El diseño ergonómico ofrece comodidad para largas sesiones de uso en grandes proyectos.

, que hacen que los proyectos se realicen de manera más rápida y eficiente con mayor potencia, más tiempo de operación y más trabajo por carga. El diseño ergonómico ofrece comodidad para largas sesiones de uso en grandes proyectos. Washtower, que ahorra tiempo y dinero permitiendo que una trampa de desagüe o tubería de fuga debajo del fregadero se reemplace en menos de cinco minutos. El producto se instala fácilmente con un par de tijeras y sin herramientas adicionales.

Junto con los Premios a la Innovación, The Home Depot reconoce a los proveedores en diferentes categorías.

Nike Grind Future Foam desvió más de 5 millones de libras de residuos de los rellenos sanitarios e incineradores en 2020 utilizando productos de desecho y zapatos posconsumo como material para fabricar alfombras y colchonetas para gimnasio, con lo que se ganó el premio Socio Ambiental del Año. El Socio Interconectado del Año es Ryobi, que invirtió en innovación y redobló su trabajo en comercio electrónico acelerando sus plazos de implementación, lo que resultó en una velocidad de salida al mercado sin precedentes. Kohler utilizó de manera creativa nuestras alternativas Buy More Save More para ayudar a los clientes a ahorrar comprando el "proyecto completo", con lo que se posicionó para el premio al Socio de Innovación en Marketing del Año. Finalmente, MSI recibió el Premio a la Innovación en Diversidad de Proveedores de este año por su compromiso con la creación de empleos en regiones de donde obtiene sus materiales, su participación y su asociación en los esfuerzos en Diversidad, Equidad e Inclusión de The Home Depot, y su extraordinario trabajo filantrópico a lo largo de 2020.

A continuación se enumeran los premios adicionales a socios proveedores por categoría de producto:

Madera: Louisiana Pacific Building Solutions

Louisiana Pacific Building Solutions Materiales de construcción: CTS RapidSet

CTS RapidSet Pisos: QEP Co., Inc.

QEP Co., Inc. Pintura: Behr

Behr Ferretería: ITW

ITW Herramientas: Milwaukee

Plomería: Rheem

Rheem Electricidad, iluminación: Klein

Klein Jardín interior: Ryobi

Ryobi Jardín exterior: Bell Nurseries

Bell Nurseries Electrodomésticos: GE

GE Cocinas y baño : Cabinetworks

: Cabinetworks Carpintería: Andersen

Andersen Decoración, almacenamiento, organización: American Plastics

Los ganadores y finalistas del Premio a la Innovación 2021 de The Home Depot están disponibles en línea y en las tiendas físicas en este momento, y contarán con el sello oficial del Premio a la Innovación de The Home Depot en noviembre. Para obtener más información, visite www.homedepot.com/innovation.

