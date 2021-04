The Home Depot anuncia los ganadores del programa de subvenciones Retool Your School de universidades y colegios universitarios históricamente negros

ATLANTA, 15 de abril de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para el 12.° año de Retool Your School, The Home Depot® duplicó su compromiso para llegar a $1 millón y triplicar el impacto. Este año, se otorgarán fondos para reformas del campus en 30 universidades y colegios universitarios históricamente negros (Historically Black Colleges and Universities o HBCU), la mayor cantidad de proyectos completados en un año en toda la historia del programa. Tougaloo College, uno de los de mejor desempeño esta temporada, obtuvo el primer lugar en el Grupo 3 y ganó el premio a la Campaña del Año, ganando un total de $120,000 de Retool Your School.

Para celebrar esta extraordinaria temporada de votaciones, el miércoles 14 de abril se llevó a cabo una ceremonia virtual de ganadores de Retool Your School. El evento fue presentado por el actor y exalumno de la Universidad de Howard, Laz Alonso, y el discurso de apertura fue pronunciado por la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter, ganadora del Óscar y exalumna de Hampton University.

"Desde 2009, The Home Depot viene aumentando su inversión en reformas de campus para los HBCU", afirmó Derek Bottoms, director de Diversidad, Equidad e Inclusión de The Home Depot. "Queremos asegurar que los estudiantes de los HBCU cuenten con un entorno renovado que mejore su experiencia educativa para que sigan progresando en su camino a convertirse en la próxima generación de líderes".

Los estudiantes, exalumnos y amigos de los HBCU fueron invitados a votar por su HBCU preferido hasta el 15 de marzo. Los HBCU se dividieron en tres grupos según la población estudiantil. Las diez mejores escuelas con la mayor cantidad de votos por grupo recibirán subvenciones que van desde $20,000 hasta $75,000. Además, el premio de $45,000 a la Campaña del Año se otorgó a la escuela cuya campaña demostró ser particularmente efectiva para impulsar a su comunidad a generar votos para el programa.

¡Felicitaciones a las 30 instituciones ganadoras del programa Retool Your School 2021!

Campaña del Año

Tougaloo College

Grupo 1

Alabama A&M University Jackson State University Southern University y A&M College Albany State University Alabama State University Morgan State University Grambling State University Fayetteville State University St. Phillip's College Howard University

Grupo 2

Coahoma Community College Tuskegee University Bethune-Cookman University South Carolina State University Virginia State University Coppin State University Miles College Southern University en Shreveport (Ciudad de Bossier) Savannah State University West Virginia State University

Grupo 3

Tougaloo College Lane College Fisk University Texas College Livingstone College Paine College Wilberforce University Southwestern Christian College Philander Smith College Talladega College

El compromiso de The Home Depot ha dado lugar a más de $4 millones en fondos para más de 140 proyectos de reformas de campus para el 87 % de los HBCU del país. Para conocer más, visite RetoolYourSchool.com.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. La Compañía opera un total de 2,298 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a 500,000 asociados aproximadamente. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

Related Links

http://www.homedepot.com



SOURCE The Home Depot