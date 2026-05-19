The Home Depot anuncia resultados del primer trimestre del año fiscal 2026; Reafirma Guía para el año fiscal 2026
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May 19, 2026, 06:00 ET
ATLANTA, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la tienda minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, reportó hoy ventas de $41,800 millones para el primer trimestre del año fiscal 2026, un aumento de $1,900 millones o el 4.8% con respecto al primer trimestre del año fiscal 2025. Para el primer trimestre del año fiscal 2026, las ventas comparables aumentaron en un 0.6%, y las ventas comparables en EE. UU. incrementaron en un 0.4%. Para el primer trimestre del año fiscal 2026, las tasas de cambio de divisas causaron un impacto positivo en la totalidad de las ventas comparables de la compañía de aproximadamente 55 puntos base.
Las ganancias netas para el primer trimestre del año fiscal 2026 fueron de $3,300 millones, o $3.30 por acción diluida, en comparación con las ganancias netas de $3,400 millones, o $3.45 por acción diluida, en el mismo período del año fiscal 2025.
Las ganancias diluidas ajustadas(1) por acción para el primer trimestre del año fiscal 2026 fueron de $3.43, en comparación con las ganancias diluidas ajustadas por acción de $3.56 en el mismo período del año fiscal 2025.
"Nuestros resultados del primer trimestre estuvieron alineados con nuestras expectativas. La demanda subyacente en nuestro negocio fue relativamente similar a lo que vimos durante el año fiscal 2025, a pesar de una mayor incertidumbre de los consumidores y la presión por precios asequibles en el sector de viviendas", dijo Ted Decker, presidente de la junta directiva, presidente y CEO. "Como siempre, nuestros asociados proporcionaron un excelente servicio al cliente durante el trimestre, y me gustaría agradecerles a todos su ardua labor y dedicación al servicio de nuestros clientes".
Guía para el año fiscal 2026
La Compañía reafirmó la guía fiscal para el año fiscal 2026:
- Aumento de ventas totales de aproximadamente 2.5% a 4.5%
- Aumento de ventas comparables de aproximadamente sin cambios a 2.0%
- Aproximadamente 15 tiendas nuevas
- Margen bruto de aproximadamente 33.1%
- Margen operativo de aproximadamente 12.4% a 12.6%
- Margen operativo ajustado(1) de aproximadamente 12.8% a 13.0%
- Tasa impositiva efectiva de aproximadamente 24.3%
- Costos de intereses netos de aproximadamente $2,300 millones
- Las ganancias diluidas por acción aumentarán aproximadamente de sin cambios a 4.0% de $14.23 del año fiscal 2025
- Las ganancias diluidas ajustadas(1) por acción aumentarán aproximadamente de sin cambios a 4.0% de $14.69 del año fiscal 2025
- Gastos de capital de aproximadamente 2.5% del total de ventas
(1) La Compañía reporta sus resultados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de EE. UU. Tal como se utilizan en este comunicado de ganancias, los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado y las ganancias diluidas ajustadas por acción son medidas financieras no GAAP. Consulte al final de este comunicado de prensa la explicación de estas medidas financieras y conciliaciones no GAAP a las medidas financieras GAAP más directamente comparables.
The Home Depot llevará a cabo una llamada de conferencia hoy a las 9:00 a.m. (hora del este) para tratar sobre la información incluida en este comunicado de prensa y asuntos relacionados. La llamada de conferencia estará disponible en su totalidad mediante transmisión por Internet y su repetición en ir.homedepot.com/events-and-presentations.
Al final del primer trimestre, la Compañía operaba un total de 2,361 tiendas minoristas y más de 1,280 ubicaciones SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La Compañía emplea más de 470,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial de Dow Jones y en el índice 500 de Standard & Poor's.
Nota de precaución respecto a las declaraciones a futuro
Ciertas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones a futuro" bajo las leyes federales sobre la bolsa y valores según estas se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro se basan en información disponible actualmente y en nuestras presunciones, expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros, y en ellas se utilizan palabras como "podría", "será", "pudiera", "debería", "sería", "anticipar", "pretender", "estimar", "proyectar", "planificar", "creer", "esperar", "dirigirse a", "prospectos", "potencial", "comprometerse" y "pronosticar", o palabras de significado o intención similar, o se refieren a períodos de tiempo futuros. Las declaraciones a futuro podrían estar relacionadas, entre otros aspectos: a nuestra marca y reputación; a la demanda de nuestros productos y servicios, incluso como resultado de condiciones macroeconómicas y las cambiantes preferencias y expectativas de los clientes; el aumento de las ventas netas; ventas comparables; efectos de la competencia; la implementación de iniciativas estratégicas en materia de comercio minorista interconectado, tiendas, cadenas de suministro, tecnología, innovación y otras iniciativas estratégicas, incluso con respecto a bienes raíces; inventario, disponibilidad en los estantes y existencias; el estado de la economía, el estado de los mercados de la vivienda y las mejoras para el hogar; el estado de los mercados crediticios, incluidos el hipotecario, el de préstamos sobre el valor neto de la vivienda y el de créditos al consumidor y a profesionales en oficios; el impacto de los aranceles, los cambios o restricciones de la política del comercio, o las disputas del comercio internacional y los esfuerzos y capacidad para seguir diversificando nuestra cadena de suministro; temas relacionados con los métodos de pago que aceptamos, la demanda de ofertas crediticias, incluso créditos a profesionales en oficios; la administración de las relaciones con nuestros asociados, los candidatos en busca de trabajo, los abastecedores y proveedores de servicios; el costo y disponibilidad de empleados, los costos de combustible y otras fuentes de energía; eventos que podrían perturbar nuestro negocio, nuestra cadena de suministro, nuestra infraestructura tecnológica o la demanda de nuestros productos y servicios, tales como los aranceles, cambios de política del comercio o restricciones o controversias internacionales del comercio, desastres naturales, el cambio climático, problemas de sanidad pública, eventos de ciberseguridad, disputas laborales; conflictos o tensiones geopolíticas, conflictos militares o actos de guerra; nuestra capacidad de mantener un entorno seguro y protegido en la tienda; nuestra capacidad de abordar las expectativas relacionadas con los temas de gestión de capital humano y sostenibilidad y cumplir las metas relacionadas; la continuación o suspensión de las recompras de acciones; el desempeño de las ganancias netas y el margen; las ganancias por acción; los dividendos futuros; la asignación y los gastos de capital; la productividad; la liquidez; el rendimiento del capital invertido; el apalancamiento de gastos y deudas; los cambios en las tasas de interés; los cambios en las tasas de cambio de divisas; la inflación y deflación del precio de productos básicos o de otros precios; nuestra capacidad para emitir deudas bajo términos y con tasas aceptables para nosotros; el efecto y el resultado esperado de investigaciones, indagaciones, reclamaciones y litigios; los desafíos de operar en mercados internacionales; la idoneidad de la cobertura de seguro; el efecto de los cargos contables; el efecto de adoptar ciertas normas contables; el impacto de los cambios legales y regulatorios, incluidas las órdenes ejecutivas y otras acciones administrativas o legislativas, tales como los cambios realizados en las leyes y regulaciones tributarias; las aperturas y clausuras de tiendas; la perspectiva financiera, incluida la guía para el año fiscal 2026 y el impacto de compañías adquiridas, incluidas SRS y GMS, sobre nuestra organización y la capacidad de reconocer los beneficios previstos de cualesquiera adquisiciones completadas o pendientes.
Dichas declaraciones no constituyen garantía alguna del desempeño futuro y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres en el futuro –muchos de los cuales están más allá de nuestro control, dependen de las acciones de terceros o desconocemos en la actualidad– así como a presunciones posiblemente inexactas que podrían causar que los resultados reales sean substancialmente diferentes a nuestra experiencia histórica y nuestras expectativas y proyecciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en la Parte I, Punto 1A. "Factores de riesgo", y en otras secciones de nuestro Informe Anual que aparece en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal cerrado al 1 de febrero de 2026 y también como se describen, de vez en cuando, en los informes que se radiquen posteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores. También puede haber otros factores que no podemos prever o que no se describen en este documento, en general porque actualmente no los consideramos significativos. Como consecuencia de esos factores los resultados podrían diferir significativamente de nuestras expectativas. Las declaraciones a futuro corresponden solamente a partir de la fecha en que fueron emitidas, y no nos comprometemos a actualizar dichas declaraciones salvo en lo que exija la ley. No obstante, le aconsejamos que revise cualquier otra divulgación que hagamos sobre temas relacionados en las radicaciones periódicas que realicemos ante la Comisión de Bolsa y Valores [Securities and Exchange Commission] y en nuestras otras declaraciones públicas.
Medidas financieras no GAAP
Para proporcionar transparencia adicional, complementamos nuestra divulgación con ciertas medidas financieras no GAAP. Al utilizarlas en conjunto con nuestras medidas financieras GAAP, consideramos que estas medidas suplementarias no GAAP ayudarán a que la gerencia y los inversionistas puedan entender y analizar mejor nuestro desempeño. No obstante, dicha información complementaria no debe considerarse de forma aislada ni como sustituta de las medidas GAAP relacionadas. Consulte al final de este comunicado de prensa la explicación y definiciones de estas medidas financieras y conciliaciones no GAAP a las medidas GAAP más directamente comparables.
|
THE HOME DEPOT, INC
|
Tres meses terminados
|
en millones, excepto en los datos por acción
|
3 de mayo de 2026
|
4 de mayo de 2025
|
% Cambio
|
Ventas netas
|
$ 41,765
|
$ 39,856
|
4.8 %
|
Costo de las ventas
|
27,984
|
26,397
|
60
|
Utilidad bruta
|
13,781
|
13,459
|
2.4
|
Gastos operacionales:
|
Ventas, generales y administrativas
|
7,959
|
7,530
|
5.7
|
Depreciación y amortización
|
841
|
796
|
5.7
|
Total de gastos operacionales
|
8,800
|
8,326
|
5.7
|
Ingreso operacional
|
4,981
|
5,133
|
(3.0)
|
Interés y otros (ingresos) gastos:
|
Ingresos por intereses y otros, neto
|
(7)
|
(24)
|
(70.8)
|
Gastos por interés
|
611
|
615
|
(0.7)
|
Interés y otros, neto
|
604
|
591
|
2.2
|
Ganancias antes de provisión para impuestos a los ingresos
|
4,377
|
4,542
|
(3.6)
|
Provisión para impuestos a los ingresos
|
1,088
|
1,109
|
(1.9)
|
Ganancias netas
|
$ 3,289
|
$ 3,433
|
(4.2) %
|
Promedio básico ponderado de acciones ordinarias
|
994
|
992
|
0.2 %
|
Ganancias básicas por acción
|
$ 3.31
|
$ 3.46
|
(4.3)
|
Promedio diluido ponderado de acciones ordinarias
|
996
|
994
|
0.2 %
|
Ganancias diluidas por acción
|
$ 3.30
|
$ 3.45
|
(4.3)
|
Tres meses terminados
|
Datos de ventas seleccionadas:
|
3 de mayo de 2026
|
4 de mayo de 2025
|
% Cambio
|
Ventas comparables (% cambio)
|
0.6 %
|
(0.3) %
|
N/A
|
Transacciones de clientes comparables (% cambio)(1)
|
(1.3) %
|
(0.5) %
|
N/A
|
Promedio de transacción de venta comparable (% cambio)(1)
|
2.2 %
|
— %
|
N/A
|
Transacciones de clientes (en millones)(1)
|
391.1
|
394.8
|
(0.9) %
|
Promedio de transacción de ventas(1)
|
$ 92.76
|
$ 90.71
|
2,3
—————
(1) Los datos de transacciones de clientes y promedio de transacción de ventas no incluyen resultados de HD Supply o SRS.
|
THE HOME DEPOT, INC
|
en millones
|
3 de mayo de 2026
|
4 de mayo de 2025
|
1 de febrero, 2026
|
Activos
|
Activos circulantes:
|
Efectivo y equivalentes en efectivo
|
$ 1,601
|
$ 1,369
|
$ 1,389
|
Cuentas por cobrar, neto
|
6,624
|
5,886
|
5,597
|
Inventarios de mercancía
|
27,280
|
25,763
|
25,817
|
Otros activos circulantes
|
1,667
|
1,511
|
1,588
|
Total de activos circulantes
|
37,172
|
34,529
|
34,391
|
Propiedad y equipo neto
|
27,930
|
26,780
|
28,021
|
Arrendamientos operacionales con activos con derecho a uso
|
9,275
|
8,699
|
9,204
|
Plusvalía
|
22,479
|
19,568
|
22,344
|
Activos intangibles, neto
|
10,244
|
8,888
|
10,329
|
Otros activos
|
804
|
693
|
806
|
Total de activos
|
$ 107,904
|
$ 99,157
|
$ 105,095
|
Pasivo y patrimonio de los accionistas
|
Pasivos circulantes:
|
Deuda a corto plazo
|
$ 3,503
|
$ 38
|
$ 4,464
|
Cuentas por pagar
|
14,373
|
14,696
|
11,491
|
Salarios acumulados y gastos relacionados
|
2,237
|
2,180
|
2,529
|
Plazos actuales de deuda a largo plazo
|
5,178
|
4,885
|
4,967
|
Arrendamientos operacionales actuales pasivos
|
1,484
|
1,311
|
1,418
|
Otros pasivos circulantes
|
8,805
|
8,479
|
7,555
|
Total de pasivos circulantes
|
35,580
|
31,589
|
32,424
|
Deuda a largo plazo, excluyendo pagos a plazo actuales
|
44,828
|
47,343
|
46,341
|
Arrendamientos operacionales a largo plazo pasivos
|
8,164
|
7,714
|
8,160
|
Otros pasivos a largo plazo
|
5,458
|
4,556
|
5,357
|
Total de pasivos
|
94,030
|
91,202
|
92,282
|
Total Patrimonio de los accionistas
|
13,874
|
7,955
|
12,813
|
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas
|
$ 107,904
|
$ 99,157
|
$ 105,095
|
THE HOME DEPOT, INC
|
Tres meses terminados
|
en millones
|
3 de mayo de 2026
|
4 de mayo de 2025
|
Flujos de efectivo de actividades operacionales:
|
Ganancias netas
|
$ 3,289
|
$ 3,433
|
Conciliación de ganancias netas a efectivo neto proporcionado por actividades operacionales:
|
Depreciación y amortización, excluyendo la amortización de activos intangibles
|
910
|
855
|
Amortización de activos intangibles
|
171
|
139
|
Gastos de compensación basados en acciones
|
178
|
170
|
Cambios en capital circulante
|
1,337
|
(244)
|
Cambios en impuestos a los ingresos diferidos
|
65
|
(3)
|
Otras actividades operacionales
|
82
|
(25)
|
Efectivo neto provisto por actividades operacionales
|
6,032
|
4,325
|
Flujos de efectivo de actividades de inversión:
|
Gastos de capital
|
(844)
|
(806)
|
Pagos por adquisición de empresas, netos
|
(286)
|
(156)
|
Otras actividades de inversión
|
21
|
31
|
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
|
(1,109)
|
(931)
|
Flujos de efectivo de actividades financieras:
|
Reembolso de deuda a corto plazo, neto
|
(961)
|
(278)
|
Ganacias de deuda a largo plazo, neto de descuentos
|
69
|
29
|
Reembolso de deuda a largo plazo
|
(1,425)
|
(1,106)
|
Ganancias por ventas de acciones ordinarias
|
33
|
11
|
Dividendos en efectivo
|
(2,320)
|
(2.286)
|
Otras actividades financieras
|
(109)
|
(126)
|
Efectivo neto usado en actividades financieras
|
(4,713)
|
(3,756)
|
Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo
|
210
|
(362)
|
Efecto de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
|
2
|
72
|
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período
|
1,389
|
1,659
|
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
|
$ 1,601
|
$ 1,369
MEDIDAS FINANCIERAS NO-GAAP
Los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado y las ganancias diluidas ajustadas por acción se presentan como medidas financieras complementarias en la evaluación de nuestro negocio que no se requieren ni se presentan de acuerdo con las GAAP. La Compañía excluye el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos a partir del ingreso operativo ajustado y el margen operativo ajustado, y el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos, incluidos los efectos impositivos relacionados, a partir de las ganancias diluidas ajustadas por acción. No hacemos ajustes por los ingresos que se generan en parte por el uso de nuestros activos intangibles adquiridos. A diferencia de los ingresos relacionados, los gastos por amortización no se ven afectados por las operaciones en ningún período en particular a menos que un activo inmaterial se deteriore o se revise la vida útil de un activo intangible.
Cuando se usan junto con nuestros resultados GAAP, creemos que estas medidas no-GAAP proporcionan a los inversionistas medidas adicionales significativas de nuestro período de desempeño, facilitan a los inversionistas comparar nuestro desempeño empresarial subyacente con el de otros colegas y se alinean con la forma en que la gerencia analiza las tendencias y evalúa el desempeño internamente. La Compañía proporciona información financiera no-GAAP sobre esta base para facilitar la comparabilidad cuando reportamos los resultados de ganancias. Estas medidas no-GAAP no deben considerarse de forma aislada ni como un sustituto de sus medidas financieras comparables GAAP. Los inversionistas deben basarse principalmente en nuestros resultados GAAP y usar las medidas no GAAP sólo de forma complementaria al tomar decisiones de inversión. Nuestro cálculo de medidas no-GAAP puede no ser comparable a medidas con título similar reportadas por otras compañías, y otras compañías podrían no definir estas medidas financieras no-GAAP de la misma manera, lo cual podría limitar su utilidad como medidas comparativas.
|
CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AJUSTADOS Y MARGEN OPERATIVO AJUSTADO
|
Tres meses terminados
|
USD en millones
|
3 de mayo de 2026
|
4 de mayo de 2025
|
% Cambio
|
Ingresos Operativos (GAAP)
|
$ 4,981
|
$ 5,133
|
(3.0) %
|
Margen operativo(1)
|
11.9 %
|
12.9 %
|
Amortización de activos intangibles adquiridos (2)
|
171
|
139
|
Ingresos operativos ajustados (no-GAAP)
|
$ 5,152
|
$ 5,272
|
(2.3) %
|
Margen operativo ajustado (no-GAAP) (3)
|
12.3 %
|
13.2 %
—————
(1) El margen operativo se calcula como el monto de ingresos operativos dividido por el total de ventas netas.
(2) Los montos incluyen la amortizacion de activos intangibles adquiridos de $119 millones y $87 millones durante los tres meses finalizados el 3 de mayo de 2026 y el 4 de mayo de 2025 respectivamente, realcionados con SRS Distribution, Inc., y sus subsidiarias.
(3) El margen operativo ajustado se calcula como el monto de ingresos operativos ajustados dividido por el total de ventas netas.
Nuestra guía de margen operativo ajustado del periodo fiscal 2026 excluye un impacto previsto aproximado de 40 puntos base derivado de la amortización de activos intangibles adquiridos.
|
CONCILIACIÓN DE GANANCIAS DILUIDAS AJUSTADAS POR ACCIÓN
|
Tres meses terminados
|
montos por acción
|
3 de mayo de 2026
|
4 de mayo de 2025
|
% Cambio
|
Ganancias diluidas por acción (GAAP)
|
$ 3.30
|
$ 3.45
|
(4.3) %
|
Impacto de la amortización de activos intangibles adquiridos
|
0.17
|
0.14
|
Impacto del ajuste no-GAAP en los impuestos sobre la renta (1)
|
(0.04)
|
(0,03)
|
Ganancias diluidas ajustadas por acción (no-GAAP)
|
$ 3.43
|
$ 3.56
|
(3.7) %
—————
(1) Calculado como el impacto por acción de la amortización de activos intangibles adquiridos, multiplicado por la tasa efectiva de la compañía para el período.
Nuestra guía de ajuste de ganancias diluidas por acción para el período fiscal 2026 excluye un impacto previsto después de impuestos de aproximadamente $0.50 por la amortización de activos intangibles adquiridos.
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FUENTE The Home Depot
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