The Home Depot anuncia resultados del primer trimestre del año fiscal 2026; Reafirma Guía para el año fiscal 2026

ATLANTA, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la tienda minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, reportó hoy ventas de $41,800 millones para el primer trimestre del año fiscal 2026, un aumento de $1,900 millones o el 4.8% con respecto al primer trimestre del año fiscal 2025. Para el primer trimestre del año fiscal 2026, las ventas comparables aumentaron en un 0.6%, y las ventas comparables en EE. UU. incrementaron en un 0.4%. Para el primer trimestre del año fiscal 2026, las tasas de cambio de divisas causaron un impacto positivo en la totalidad de las ventas comparables de la compañía de aproximadamente 55 puntos base.

Las ganancias netas para el primer trimestre del año fiscal 2026 fueron de $3,300 millones, o $3.30 por acción diluida, en comparación con las ganancias netas de $3,400 millones, o $3.45 por acción diluida, en el mismo período del año fiscal 2025.

Las ganancias diluidas ajustadas(1) por acción para el primer trimestre del año fiscal 2026 fueron de $3.43, en comparación con las ganancias diluidas ajustadas por acción de $3.56 en el mismo período del año fiscal 2025.

"Nuestros resultados del primer trimestre estuvieron alineados con nuestras expectativas. La demanda subyacente en nuestro negocio fue relativamente similar a lo que vimos durante el año fiscal 2025, a pesar de una mayor incertidumbre de los consumidores y la presión por precios asequibles en el sector de viviendas", dijo Ted Decker, presidente de la junta directiva, presidente y CEO. "Como siempre, nuestros asociados proporcionaron un excelente servicio al cliente durante el trimestre, y me gustaría agradecerles a todos su ardua labor y dedicación al servicio de nuestros clientes".

Guía para el año fiscal 2026

La Compañía reafirmó la guía fiscal para el año fiscal 2026:

Aumento de ventas totales de aproximadamente 2.5% a 4.5%

Aumento de ventas comparables de aproximadamente sin cambios a 2.0%

Aproximadamente 15 tiendas nuevas

Margen bruto de aproximadamente 33.1%

Margen operativo de aproximadamente 12.4% a 12.6%

Margen operativo ajustado (1) de aproximadamente 12.8% a 13.0%

de aproximadamente 12.8% a 13.0% Tasa impositiva efectiva de aproximadamente 24.3%

Costos de intereses netos de aproximadamente $2,300 millones

Las ganancias diluidas por acción aumentarán aproximadamente de sin cambios a 4.0% de $14.23 del año fiscal 2025

Las ganancias diluidas ajustadas (1) por acción aumentarán aproximadamente de sin cambios a 4.0% de $14.69 del año fiscal 2025

por acción aumentarán aproximadamente de sin cambios a 4.0% de $14.69 del año fiscal 2025 Gastos de capital de aproximadamente 2.5% del total de ventas

(1) La Compañía reporta sus resultados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de EE. UU. Tal como se utilizan en este comunicado de ganancias, los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado y las ganancias diluidas ajustadas por acción son medidas financieras no GAAP. Consulte al final de este comunicado de prensa la explicación de estas medidas financieras y conciliaciones no GAAP a las medidas financieras GAAP más directamente comparables.

The Home Depot llevará a cabo una llamada de conferencia hoy a las 9:00 a.m. (hora del este) para tratar sobre la información incluida en este comunicado de prensa y asuntos relacionados. La llamada de conferencia estará disponible en su totalidad mediante transmisión por Internet y su repetición en ir.homedepot.com/events-and-presentations.

Al final del primer trimestre, la Compañía operaba un total de 2,361 tiendas minoristas y más de 1,280 ubicaciones SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La Compañía emplea más de 470,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial de Dow Jones y en el índice 500 de Standard & Poor's.

Nota de precaución respecto a las declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones a futuro" bajo las leyes federales sobre la bolsa y valores según estas se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro se basan en información disponible actualmente y en nuestras presunciones, expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros, y en ellas se utilizan palabras como "podría", "será", "pudiera", "debería", "sería", "anticipar", "pretender", "estimar", "proyectar", "planificar", "creer", "esperar", "dirigirse a", "prospectos", "potencial", "comprometerse" y "pronosticar", o palabras de significado o intención similar, o se refieren a períodos de tiempo futuros. Las declaraciones a futuro podrían estar relacionadas, entre otros aspectos: a nuestra marca y reputación; a la demanda de nuestros productos y servicios, incluso como resultado de condiciones macroeconómicas y las cambiantes preferencias y expectativas de los clientes; el aumento de las ventas netas; ventas comparables; efectos de la competencia; la implementación de iniciativas estratégicas en materia de comercio minorista interconectado, tiendas, cadenas de suministro, tecnología, innovación y otras iniciativas estratégicas, incluso con respecto a bienes raíces; inventario, disponibilidad en los estantes y existencias; el estado de la economía, el estado de los mercados de la vivienda y las mejoras para el hogar; el estado de los mercados crediticios, incluidos el hipotecario, el de préstamos sobre el valor neto de la vivienda y el de créditos al consumidor y a profesionales en oficios; el impacto de los aranceles, los cambios o restricciones de la política del comercio, o las disputas del comercio internacional y los esfuerzos y capacidad para seguir diversificando nuestra cadena de suministro; temas relacionados con los métodos de pago que aceptamos, la demanda de ofertas crediticias, incluso créditos a profesionales en oficios; la administración de las relaciones con nuestros asociados, los candidatos en busca de trabajo, los abastecedores y proveedores de servicios; el costo y disponibilidad de empleados, los costos de combustible y otras fuentes de energía; eventos que podrían perturbar nuestro negocio, nuestra cadena de suministro, nuestra infraestructura tecnológica o la demanda de nuestros productos y servicios, tales como los aranceles, cambios de política del comercio o restricciones o controversias internacionales del comercio, desastres naturales, el cambio climático, problemas de sanidad pública, eventos de ciberseguridad, disputas laborales; conflictos o tensiones geopolíticas, conflictos militares o actos de guerra; nuestra capacidad de mantener un entorno seguro y protegido en la tienda; nuestra capacidad de abordar las expectativas relacionadas con los temas de gestión de capital humano y sostenibilidad y cumplir las metas relacionadas; la continuación o suspensión de las recompras de acciones; el desempeño de las ganancias netas y el margen; las ganancias por acción; los dividendos futuros; la asignación y los gastos de capital; la productividad; la liquidez; el rendimiento del capital invertido; el apalancamiento de gastos y deudas; los cambios en las tasas de interés; los cambios en las tasas de cambio de divisas; la inflación y deflación del precio de productos básicos o de otros precios; nuestra capacidad para emitir deudas bajo términos y con tasas aceptables para nosotros; el efecto y el resultado esperado de investigaciones, indagaciones, reclamaciones y litigios; los desafíos de operar en mercados internacionales; la idoneidad de la cobertura de seguro; el efecto de los cargos contables; el efecto de adoptar ciertas normas contables; el impacto de los cambios legales y regulatorios, incluidas las órdenes ejecutivas y otras acciones administrativas o legislativas, tales como los cambios realizados en las leyes y regulaciones tributarias; las aperturas y clausuras de tiendas; la perspectiva financiera, incluida la guía para el año fiscal 2026 y el impacto de compañías adquiridas, incluidas SRS y GMS, sobre nuestra organización y la capacidad de reconocer los beneficios previstos de cualesquiera adquisiciones completadas o pendientes.

Dichas declaraciones no constituyen garantía alguna del desempeño futuro y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres en el futuro –muchos de los cuales están más allá de nuestro control, dependen de las acciones de terceros o desconocemos en la actualidad– así como a presunciones posiblemente inexactas que podrían causar que los resultados reales sean substancialmente diferentes a nuestra experiencia histórica y nuestras expectativas y proyecciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en la Parte I, Punto 1A. "Factores de riesgo", y en otras secciones de nuestro Informe Anual que aparece en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal cerrado al 1 de febrero de 2026 y también como se describen, de vez en cuando, en los informes que se radiquen posteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores. También puede haber otros factores que no podemos prever o que no se describen en este documento, en general porque actualmente no los consideramos significativos. Como consecuencia de esos factores los resultados podrían diferir significativamente de nuestras expectativas. Las declaraciones a futuro corresponden solamente a partir de la fecha en que fueron emitidas, y no nos comprometemos a actualizar dichas declaraciones salvo en lo que exija la ley. No obstante, le aconsejamos que revise cualquier otra divulgación que hagamos sobre temas relacionados en las radicaciones periódicas que realicemos ante la Comisión de Bolsa y Valores [Securities and Exchange Commission] y en nuestras otras declaraciones públicas.

Medidas financieras no GAAP

Para proporcionar transparencia adicional, complementamos nuestra divulgación con ciertas medidas financieras no GAAP. Al utilizarlas en conjunto con nuestras medidas financieras GAAP, consideramos que estas medidas suplementarias no GAAP ayudarán a que la gerencia y los inversionistas puedan entender y analizar mejor nuestro desempeño. No obstante, dicha información complementaria no debe considerarse de forma aislada ni como sustituta de las medidas GAAP relacionadas. Consulte al final de este comunicado de prensa la explicación y definiciones de estas medidas financieras y conciliaciones no GAAP a las medidas GAAP más directamente comparables.

THE HOME DEPOT, INC

ESTADOS DE GANANCIAS CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS

(Sin auditar)



Tres meses terminados



en millones, excepto en los datos por acción 3 de mayo de 2026

4 de mayo de 2025

% Cambio Ventas netas $ 41,765

$ 39,856

4.8 % Costo de las ventas 27,984

26,397

60 Utilidad bruta 13,781

13,459

2.4 Gastos operacionales:









Ventas, generales y administrativas 7,959

7,530

5.7 Depreciación y amortización 841

796

5.7 Total de gastos operacionales 8,800

8,326

5.7 Ingreso operacional 4,981

5,133

(3.0) Interés y otros (ingresos) gastos:









Ingresos por intereses y otros, neto (7)

(24)

(70.8) Gastos por interés 611

615

(0.7) Interés y otros, neto 604

591

2.2 Ganancias antes de provisión para impuestos a los ingresos 4,377

4,542

(3.6) Provisión para impuestos a los ingresos 1,088

1,109

(1.9) Ganancias netas $ 3,289

$ 3,433

(4.2) %











Promedio básico ponderado de acciones ordinarias 994

992

0.2 % Ganancias básicas por acción $ 3.31

$ 3.46

(4.3)











Promedio diluido ponderado de acciones ordinarias 996

994

0.2 % Ganancias diluidas por acción $ 3.30

$ 3.45

(4.3)













Tres meses terminados



Datos de ventas seleccionadas: 3 de mayo de 2026

4 de mayo de 2025

% Cambio Ventas comparables (% cambio) 0.6 %

(0.3) %

N/A Transacciones de clientes comparables (% cambio)(1) (1.3) %

(0.5) %

N/A Promedio de transacción de venta comparable (% cambio)(1) 2.2 %

— %

N/A Transacciones de clientes (en millones)(1) 391.1

394.8

(0.9) % Promedio de transacción de ventas(1) $ 92.76

$ 90.71

2,3

—————

(1) Los datos de transacciones de clientes y promedio de transacción de ventas no incluyen resultados de HD Supply o SRS.

THE HOME DEPOT, INC

HOJAS DE BALANCES CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS

(Sin auditar)

en millones 3 de mayo de 2026

4 de mayo de 2025

1 de febrero, 2026 Activos









Activos circulantes:









Efectivo y equivalentes en efectivo $ 1,601

$ 1,369

$ 1,389 Cuentas por cobrar, neto 6,624

5,886

5,597 Inventarios de mercancía 27,280

25,763

25,817 Otros activos circulantes 1,667

1,511

1,588 Total de activos circulantes 37,172

34,529

34,391 Propiedad y equipo neto 27,930

26,780

28,021 Arrendamientos operacionales con activos con derecho a uso 9,275

8,699

9,204 Plusvalía 22,479

19,568

22,344 Activos intangibles, neto 10,244

8,888

10,329 Otros activos 804

693

806 Total de activos $ 107,904

$ 99,157

$ 105,095











Pasivo y patrimonio de los accionistas









Pasivos circulantes:









Deuda a corto plazo $ 3,503

$ 38

$ 4,464 Cuentas por pagar 14,373

14,696

11,491 Salarios acumulados y gastos relacionados 2,237

2,180

2,529 Plazos actuales de deuda a largo plazo 5,178

4,885

4,967 Arrendamientos operacionales actuales pasivos 1,484

1,311

1,418 Otros pasivos circulantes 8,805

8,479

7,555 Total de pasivos circulantes 35,580

31,589

32,424 Deuda a largo plazo, excluyendo pagos a plazo actuales 44,828

47,343

46,341 Arrendamientos operacionales a largo plazo pasivos 8,164

7,714

8,160 Otros pasivos a largo plazo 5,458

4,556

5,357 Total de pasivos 94,030

91,202

92,282 Total Patrimonio de los accionistas 13,874

7,955

12,813 Total de pasivos y patrimonio de los accionistas $ 107,904

$ 99,157

$ 105,095

THE HOME DEPOT, INC

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO Y CONSOLIDADO

(Sin auditar)



Tres meses terminados en millones 3 de mayo de 2026

4 de mayo de 2025 Flujos de efectivo de actividades operacionales:





Ganancias netas $ 3,289

$ 3,433 Conciliación de ganancias netas a efectivo neto proporcionado por actividades operacionales:





Depreciación y amortización, excluyendo la amortización de activos intangibles 910

855 Amortización de activos intangibles 171

139 Gastos de compensación basados en acciones 178

170 Cambios en capital circulante 1,337

(244) Cambios en impuestos a los ingresos diferidos 65

(3) Otras actividades operacionales 82

(25) Efectivo neto provisto por actividades operacionales 6,032

4,325







Flujos de efectivo de actividades de inversión:





Gastos de capital (844)

(806) Pagos por adquisición de empresas, netos (286)

(156) Otras actividades de inversión 21

31 Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (1,109)

(931)







Flujos de efectivo de actividades financieras:





Reembolso de deuda a corto plazo, neto (961)

(278) Ganacias de deuda a largo plazo, neto de descuentos 69

29 Reembolso de deuda a largo plazo (1,425)

(1,106) Ganancias por ventas de acciones ordinarias 33

11 Dividendos en efectivo (2,320)

(2.286) Otras actividades financieras (109)

(126) Efectivo neto usado en actividades financieras (4,713)

(3,756) Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo 210

(362) Efecto de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 2

72 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 1,389

1,659 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 1,601

$ 1,369

MEDIDAS FINANCIERAS NO-GAAP

Los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado y las ganancias diluidas ajustadas por acción se presentan como medidas financieras complementarias en la evaluación de nuestro negocio que no se requieren ni se presentan de acuerdo con las GAAP. La Compañía excluye el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos a partir del ingreso operativo ajustado y el margen operativo ajustado, y el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos, incluidos los efectos impositivos relacionados, a partir de las ganancias diluidas ajustadas por acción. No hacemos ajustes por los ingresos que se generan en parte por el uso de nuestros activos intangibles adquiridos. A diferencia de los ingresos relacionados, los gastos por amortización no se ven afectados por las operaciones en ningún período en particular a menos que un activo inmaterial se deteriore o se revise la vida útil de un activo intangible.

Cuando se usan junto con nuestros resultados GAAP, creemos que estas medidas no-GAAP proporcionan a los inversionistas medidas adicionales significativas de nuestro período de desempeño, facilitan a los inversionistas comparar nuestro desempeño empresarial subyacente con el de otros colegas y se alinean con la forma en que la gerencia analiza las tendencias y evalúa el desempeño internamente. La Compañía proporciona información financiera no-GAAP sobre esta base para facilitar la comparabilidad cuando reportamos los resultados de ganancias. Estas medidas no-GAAP no deben considerarse de forma aislada ni como un sustituto de sus medidas financieras comparables GAAP. Los inversionistas deben basarse principalmente en nuestros resultados GAAP y usar las medidas no GAAP sólo de forma complementaria al tomar decisiones de inversión. Nuestro cálculo de medidas no-GAAP puede no ser comparable a medidas con título similar reportadas por otras compañías, y otras compañías podrían no definir estas medidas financieras no-GAAP de la misma manera, lo cual podría limitar su utilidad como medidas comparativas.

CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AJUSTADOS Y MARGEN OPERATIVO AJUSTADO



Tres meses terminados



USD en millones 3 de mayo de 2026

4 de mayo de 2025

% Cambio Ingresos Operativos (GAAP) $ 4,981

$ 5,133

(3.0) % Margen operativo(1) 11.9 %

12.9 %



Amortización de activos intangibles adquiridos (2) 171

139



Ingresos operativos ajustados (no-GAAP) $ 5,152

$ 5,272

(2.3) % Margen operativo ajustado (no-GAAP) (3) 12.3 %

13.2 %





—————

(1) El margen operativo se calcula como el monto de ingresos operativos dividido por el total de ventas netas.

(2) Los montos incluyen la amortizacion de activos intangibles adquiridos de $119 millones y $87 millones durante los tres meses finalizados el 3 de mayo de 2026 y el 4 de mayo de 2025 respectivamente, realcionados con SRS Distribution, Inc., y sus subsidiarias.

(3) El margen operativo ajustado se calcula como el monto de ingresos operativos ajustados dividido por el total de ventas netas.

Nuestra guía de margen operativo ajustado del periodo fiscal 2026 excluye un impacto previsto aproximado de 40 puntos base derivado de la amortización de activos intangibles adquiridos.

CONCILIACIÓN DE GANANCIAS DILUIDAS AJUSTADAS POR ACCIÓN



Tres meses terminados



montos por acción 3 de mayo de 2026

4 de mayo de 2025

% Cambio Ganancias diluidas por acción (GAAP) $ 3.30

$ 3.45

(4.3) % Impacto de la amortización de activos intangibles adquiridos 0.17

0.14



Impacto del ajuste no-GAAP en los impuestos sobre la renta (1) (0.04)

(0,03)



Ganancias diluidas ajustadas por acción (no-GAAP) $ 3.43

$ 3.56

(3.7) %

—————

(1) Calculado como el impacto por acción de la amortización de activos intangibles adquiridos, multiplicado por la tasa efectiva de la compañía para el período.

Nuestra guía de ajuste de ganancias diluidas por acción para el período fiscal 2026 excluye un impacto previsto después de impuestos de aproximadamente $0.50 por la amortización de activos intangibles adquiridos.

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FUENTE The Home Depot