The Home Depot declara un dividendo trimestral de $2.33

ATLANTA, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la tienda minorista especializada en artículos para el hogar más grande del mundo, anunció hoy la declaración por parte de su junta directiva de un dividendo en efectivo trimestral de $2.33 por acción. El dividendo se pagará a los accionistas registrados el 18 de junio de 2026 al cierre de las operaciones el 4 de junio de 2026. Este es el 157.º trimestre consecutivo en el que la empresa paga un dividendo en efectivo.

The Home Depot es la mayor cadena minorista del mundo especializada en productos para el hogar. Al final del primer trimestre, la empresa operaba un total de 2,361 tiendas minoristas y más de 1,280 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa tiene contratados a más de 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el Promedio Industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/THE_HOME_DEPOT_LOGO_v1.jpg

FUENTE The Home Depot