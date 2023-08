The Home Depot anuncia resultados del segundo trimestre de 2023, reafirma la Guía para el año fiscal 2023 y anuncia la autorización de recompra de acciones por $15,000 millones

ATLANTA, 15 de agosto de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la tienda minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, reportó hoy ventas de $42,900 millones para el segundo trimestre del año fiscal 2023, una disminución del 2.0% con respecto al segundo trimestre del año fiscal 2022. Para el primer trimestre del año fiscal 2023, las ventas comparables disminuyeron en un 2.0%, y las ventas comparables en EE. UU. disminuyeron en un 2.0%.

Las ganancias netas para el segundo trimestre del año fiscal 2023 fueron de $4,700 millones, o $4.65 por acción diluida, en comparación con las ganancias netas de $5,200 millones, o $5.05 por acción diluida, en el mismo período del año fiscal 2022.

"Nos sentimos satisfechos con nuestro desempeño en el segundo trimestre", dijo Ted Decker, presidente de la junta directiva, presidente y CEO. "Si bien los resultados fueron sólidos en las categorías asociadas a proyectos pequeños, seguimos viendo la continua presión en ciertas categorías discrecionales de costos más altos. Nos mantenemos muy positivos respecto a las perspectivas a mediano y largo plazo en la industria de mejoras del hogar y a nuestra capacidad para aumentar la participación en un mercado grande y fragmentado. Nuestros asociados hicieron un trabajo excepcional al brindar valor y servicio a nuestros clientes durante todo el trimestre y me gustaría agradecerles por su dedicación y ardua labor".

Guía para el año fiscal 2023

La Compañía reafirmó la guía fiscal para el año fiscal 2023:

Las ventas y ventas comparables disminuirán entre un 2% y 5% en comparación con el año fiscal 2022

El margen de operaciones será de entre un 14.3% y 14.0%

La tasa impositiva será de aproximadamente un 24.5%

Intereses pagados netos de $1,800 millones, aproximadamente

millones, aproximadamente El por ciento de las ganancias por acción diluida disminuye entre un 7% y 13% en comparación con el año fiscal 2022

Autorización de recompras de acciones

La junta directiva también autorizó un programa de recompra de acciones por $15,000 millones, vigente al 15 de agosto de 2023, que sustituye su autorización anterior.

The Home Depot llevará a cabo una llamada de conferencia hoy a las 9:00 a.m. (hora del este) para tratar sobre la información incluida en este comunicado de prensa y asuntos relacionados. La llamada de conferencia estará disponible en su totalidad mediante transmisión por Internet y su repetición en ir.homedepot.com/events-and-presentations.

Al final del segundo trimestre, la Compañía operaba un total de 2,326 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La compañía emplea más de 470,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial de Dow Jones y en el índice 500 de Standard & Poor.

Ciertas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones a futuro" según estas se definen en la Ley de 1995 sobre la Reforma del Litigio de Valores Privados. Las declaraciones a futuro podrían estar relacionadas, entre otros factores, con la demanda de nuestros productos y servicios; el aumento de las ventas netas; las ventas comparables; los efectos de la competencia; nuestra marca y reputación; la implementación de iniciativas en tiendas, ventas minoristas interconectadas, cadena de suministros e iniciativas tecnológicas, inventario y existencias; el estado de la economía, el estado de los mercados de la vivienda y las mejoras del hogar, el estado de los mercados crediticios, incluidos el hipotecario, el de préstamos sobre el valor neto de la vivienda y el de créditos al consumidor, el impacto de los aranceles, temas relacionados con los métodos de pago que aceptamos, la demanda de ofertas crediticias, la administración de las relaciones con nuestros asociados, asociados potenciales abastecedores y proveedores de servicios, el costo y disponibilidad de empleados, los costos de combustible y otras fuentes de energías, controversias internacionales del comercio, desastres naturales, el cambio climático, problemas de sanidad pública, eventos de ciberseguridad, conflictos militares o actos de guerra, las interrupciones en la cadena de suministro y otras interrupciones de negocios que podrían poner en riesgo la privacidad de datos o afectar la operación de nuestras tiendas, centros de distribución y otras instalaciones, nuestra capacidad para operar o acceder sistemas de comunicaciones, financieros o bancarios, o la oferta, entrega o demanda de nuestros productos o servicios; nuestra capacidad de abordar las expectativas relacionadas con los temas de gobierno corporativo, sociales y ambientales y cumplir las metas relacionadas; la continuación o suspensión de las recompras de acciones, el desempeño de las ganancias netas, las ganancias por acción, los dividendos futuros, la asignación y los gastos de capital, la liquidez, el rendimiento del capital invertido, el apalancamiento de gastos, los cambios en las tasas de interés; los cambios en las tasas de cambio de divisas; la inflación y deflación del precio de productos básicos o de otros precios; nuestra capacidad para emitir deudas bajo términos y con tasas aceptables para nosotros, el efecto y el resultado esperado de investigaciones, indagaciones y litigios, incluido el cumplimiento con los acuerdos de transacción relacionados, los desafíos de las operaciones internacionales; la idoneidad de la cobertura de seguro; el efecto de los cargos contables, el efecto de adoptar ciertas normas contables, el impacto de los cambios legales y regulatorios, incluidos los cambios realizados en las leyes y regulaciones tributarias, las aperturas y clausuras de tiendas, la guía para el año fiscal 2023 y más allá del mismo, la perspectiva financiera y el impacto de compañías adquiridas en nuestra organización y la capacidad de reconocer los beneficios previstos de cualesquiera adquisiciones. Las declaraciones a futuro se basan en información disponible actualmente y en nuestras presunciones, expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Usted no debe confiarse de nuestras declaraciones a futuro. Dichas declaraciones no constituyen garantía alguna del desempeño futuro y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres en el futuro –muchos de los cuales están más allá de nuestro control, dependen de las acciones de terceros o desconocemos en la actualidad, así como a presunciones posiblemente inexactas que podrían causar que los resultados reales sean substancialmente diferentes a nuestra experiencia histórica y nuestras expectativas y proyecciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen pero no se limitan a los descritos en la Parte I, Punto 1A, "Factores de riesgo", y en otras secciones de nuestro Informe Anual que aparece en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal cerrado al 29 de enero de 2023 y también como podrían describirse, de vez en cuando, en los futuros informes que radiquemos ante la Comisión de Bolsa y Valores. También puede haber otros factores que no podemos prever o que no se describen en este documento, en general porque actualmente no los consideramos significativos. Como consecuencia de esos factores los resultados podrían diferir significativamente de nuestras expectativas.

Las declaraciones a futuro corresponden solamente a partir de la fecha en que fueron emitidas, y no nos comprometemos a actualizar dichas declaraciones salvo en lo que exija la ley. No obstante, le aconsejamos que revise cualquier otra divulgación que hagamos sobre temas relacionados en las radicaciones periódicas que realicemos ante la Comisión de Bolsa y Valores [Securities and Exchange Commission] y en nuestras otras declaraciones públicas.

THE HOME DEPOT, INC

ESTADOS DE GANANCIAS CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS

(SIN AUDITAR)

















Tres Meses Terminados





Seis meses terminados



en millones, excepto en los datos por acción 30 de julio

2023

31 de julio

2022

% Cambio

30 de julio

2023

31 de julio

2022

% Cambio Ventas netas $ 42,916

$ 43,792

(2.0) %

$ 80,173

$ 82,700

(3.1) % Costo de las ventas 28,759

29,309

(1.9)

53,459

55,072

(2.9) Utilidad bruta 14,157

14,483

(2.3)

26,714

27,628

(3.3) Gastos Operacionales:





















Ventas, generales y administrativas 6,915

6,657

3.9

13,270

13,267

— Depreciación y amortización 653

616

6.0

1,304

1 222

6.7 Total de gastos operacionales 7,568

7,273

4.1

14,574

14,489

0.6 Ingreso Operacional 6,589

7,210

(8.6)

12,140

13,139

(7.6) Interés y otros (ingreso) gastos:





















Ingresos por interés y otros, neto (41)

(2)

N/M

(74)

(5)

N/M Gastos por Intereses 469

381

23.1

943

753

25.2 Intereses y otros, netos 428

379

12.9

869

748

16.2 Ganancias antes de provisión para impuestos a los ingresos 6,161

6,831

(9.8)

11,271

12,391

(9.0) Provisión para impuestos a los ingresos 1,502

1,658

(9.4)

2,739

2,987

(8.3) Ganancias netas $ 4,659

$ 5,173

(9.9) %

$ 8,532

$ 9,404

(9.3) %























Promedio básico ponderado de Acciones Ordinarias 1,000

1,023

(2.2) %

1,005

1,026

(2.0) % Ganancias básicas por Acción $ 4.66

$ 5.06

(7.9)

$ 8.49

$ 9.17

(7.4)























Promedio diluido ponderado de Acciones 1,003

1,025

(2.1) %

1,008

1,030

(2.1) % Ganancias diluidas por Acción $ 4.65

$ 5.05

(7.9)

$ 8.46

$ 9.13

(7.3)

























Tres Meses Terminados





Seis meses terminados



Data de ventas seleccionadas (1) 30 de julio

2023

31 de julio

2022

% Cambio

30 de julio

2023

31 de julio

2022

% Cambio Transacciones de clientes (en millones) 459,1

467.4

(1.8) %

850,1

878.1

(3.2) % Promedio de transacción de ventas $ 90.07

$ 90.02

0.1

$ 90.92

$ 90.82

0.1 Ventas por pie cuadrado $ 684.65

$ 700.62

(2.3)

$ 638.50

$ 661.27

(3.4)

—————

(1) La Data de Ventas Seleccionadas no incluye resultados de HD Supply.

THE HOME DEPOT, INC

HOJAS DE BALANCES CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS

(SIN AUDITAR)

en millones 30 de julio

2023

31 de julio

2022

29 de enero

2023 Activos









Activos circulantes:









Efectivo y equivalentes en efectivo $ 2,814

$ 1,259

$ 2,757 Cuentas por cobrar, neto 3,836

3,725

3,317 Inventarios de mercancía 23,265

26,088

24,886 Otros activos circulantes 1,915

1,869

1,511 Total de activos circulantes 31,830

32,941

32,471 Propiedad y equipo neto 25,879

25,247

25,631 Arrendamientos operacionales con activos con derecho a uso 7,139

6,132

6,941 Plusvalía 7,664

7,451

7,444 Otros activos 3,875

4,054

3,958 Total de activos $ 76,387

$ 75,825

$ 76,445











Pasivo y patrimonio de los accionistas









Pasivos circulantes:









Deuda a corto plazo $ —

$ 539

$ — Cuentas por pagar 12,104

14,348

11,443 Salarios acumulados y gastos relacionados 2,022

2,204

1,991 Plazos actuales de deuda a largo plazo 1,352

1,218

1,231 Arrendamientos operacionales actuales pasivos 1,011

919

945 Otros pasivos circulantes 7,738

8,606

7,500 Total de pasivos circulantes 24,227

27,834

23,110 Deuda a largo plazo, excluyendo pagos a plazo actuales 40,754

39,271

41,962 Arrendamientos operacionales a largo plazo pasivos 6,376

5,431

6,226 Otros pasivos a largo plazo 3,695

3,052

3,585 Total de pasivos 75,052

75,588

74,883 Total Patrimonio de los accionistas 1,335

237

1,562 Total de pasivos y patrimonio de los accionistas $ 76,387

$ 75,825

$ 76,445

THE HOME DEPOT, INC

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONDESADO Y CONSOLIDADO

(SIN AUDITAR)



Seis meses terminados en millones 30 de julio

2023

31 de julio

2022 Flujos de efectivo de actividades operacionales:





Ganancias netas $ 8,532

$ 9,404 Conciliación de ganancias netas a efectivo neto proporcionado por actividades operacionales:





Depreciación y amortización 1,588

1,473 Gastos de compensación basados en acciones 215

196 Cambios en capital circulante 1,774

(3,889) Cambios en impuestos a los ingresos diferidos (48)

(95) Otras actividades operacionales 144

93 Efectivo neto provisto por actividades operacionales 12,205

7,182







Flujos de efectivo de actividades de inversión:





Gastos de capital (1,697)

(1,447) Pagos por adquisición de empresas, netos (215)

— Otras actividades de inversión 10

(14) Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (1,902)

(1,461)







Flujos de efectivo de actividades financieras:





Reembolso de deuda a corto plazo, neto —

(496) Ganancias de deuda a largo plazo, neto de descuentos —

3,957 Reembolso de deuda a largo plazo (1,130)

(2,366) Recompras de acciones ordinarias (4,954)

(3,962) Ganancias por ventas de acciones ordinarias 175

142 Dividendos en efectivo (4,215)

(3,910) Otras actividades financieras (142)

(163) Efectivo neto usado en actividades financieras (10,266)

(6,798) Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo 37

(1,077) Efecto de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 20

(7) Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 2,757

2,343 Caja y equivalentes de caja al final del período $ 2,814

$ 1,259

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/THE_HOME_DEPOT_LOGO_v1.jpg

FUENTE The Home Depot

SOURCE The Home Depot