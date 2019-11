The Home Depot Anuncia Resultados del Tercer Trimestre; Actualiza su Guía para el Año Fiscal 2019

ATLANTA, 19 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la tienda minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, reportó hoy ventas de $27,200 millones para el tercer trimestre del año fiscal 2019, un aumento del 3.5 por ciento, o $921 millones, con respecto al tercer trimestre del año fiscal 2018. Para el tercer trimestre del año fiscal 2019, las ventas comparables fueron de un 3.6 por ciento positivo, y las ventas comparables en EE. UU. fueron de un 3.8 por ciento positivo.

Las ganancias netas para el tercer trimestre del año fiscal 2019 fueron de $2,800 millones, o $2.53 por acción diluida, en comparación con las ganancias netas de $2,900 millones, o $2.51 por acción diluida, en el mismo período del año fiscal 2018. Para el tercer trimestre del año fiscal 2019, las ganancias diluidas por acción aumentaron un 0.8 por ciento en comparación con el mismo período el año anterior.

"Nuestros resultados del tercer trimestre reflejaron un amplio crecimiento en todos los sectores de nuestro negocio, aunque las ventas no alcanzaron nuestras expectativas debido al tiempo de obtención de resultados de ciertos beneficios asociados a nuestras inversiones estratégicas de One Home Depot", comentó Craig Menear, Presidente de la junta directiva, CEO y Presidente. "En gran medida vamos por buen camino con estas inversiones y hemos visto resultados positivos, pero algunos de los beneficios anticipados para el año fiscal 2019 demorarán más en realizarse que lo que teníamos previsto. Como resultado, hoy actualizamos nuestra guía de ventas para el año fiscal 2019 y reafirmamos nuestra guía de ganancias por acción para el año fiscal 2019. El impulso en nuestro negocio nos anima a medida que invertimos para ampliar nuestras ventajas competitivas. Me gustaría agradecer a nuestros asociados por su ardua labor y continua dedicación hacia nuestros clientes".

Guía para el año fiscal 2019

La Compañía actualizó su guía para el año fiscal 2019, un año de 52 semanas, en comparación con el año fiscal 2018, un año de 53 semanas. La compañía espera que sus ventas en el año fiscal 2019 aumenten aproximadamente un 1.8 por ciento y que las ventas comparables para el período comparable de 52 semanas aumenten aproximadamente un 3.5 por ciento. Esto es comparable con el 2.3 por ciento de la guía de ventas de la compañía para año fiscal 2019 y con el 4.0 por ciento de aumento en las ventas comparables. La Compañía también reafirmó su guía respecto al aumento de las ganancias diluidas por acción para el año, y espera que las ganancias diluidas por acción aumenten aproximadamente un 3.1 por ciento comparado con el año fiscal 2018, a $10.03.

The Home Depot llevará a cabo una llamada de conferencia hoy a las 9:00 a.m. (hora del este) para tratar sobre la información incluida en este comunicado de prensa y asuntos relacionados. La llamada de conferencia estará disponible en su totalidad mediante transmisión por Internet y se reproducirá en http://ir.homedepot.com/events-and-presentations.

Al final del tercer trimestre, la Compañía operaba un total de 2,290 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La Compañía emplea a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial de Dow Jones y en el índice 500 de Standard & Poor.

Ciertas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones a futuro" según estas se definen en la Ley de 1995 sobre la Reforma del Litigio de Valores Privados. Las declaraciones a futuro podrían estar relacionadas, entre otros factores, con la demanda de nuestros productos y servicios, el aumento de las ventas netas, las ventas comparables, los efectos de la competencia, la implementación de iniciativas en tiendas, ventas minoristas interconectadas, cadena de suministros e iniciativas tecnológicas, inventario y existencias; el estado de la economía, el estado de los mercados de la vivienda y las mejoras del hogar, el estado de los mercados crediticios, incluidos el hipotecario, el de préstamos sobre el valor neto de la vivienda y el de créditos al consumidor, el impacto de los aranceles, temas relacionados con los métodos de pago que aceptamos, la demanda de ofertas crediticias, la administración de las relaciones con nuestros asociados, abastecedores y proveedores, la continuación de los programas de recompra de acciones, el desempeño de las ganancias netas, las ganancias por acción, los objetivos de dividendos, la asignación y los gastos de capital, la liquidez, el rendimiento del capital invertido, el apalancamiento de gastos, los gastos de la compensación basada en acciones, la inflación y deflación del precio de productos básicos, la capacidad para emitir deudas bajo términos y con tasas aceptables para nosotros, el efecto de los cargos contables, el efecto de adoptar ciertas normas contables, el impacto de la Ley sobre Cortes Tributarios y el Empleo de 2017 y otros cambios en las regulaciones, las aperturas y clausuras de tiendas, la guía para el año fiscal 2019 y más allá del mismo, la perspectiva financiera y la integración de compañías adquiridas en nuestra organización, así como la capacidad de reconocer los beneficios y sinergias previstos de dichas adquisiciones. Las declaraciones a futuro se basan en información disponible actualmente y en nuestras presunciones, expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Usted no debe confiarse de nuestras declaraciones a futuro. Dichas declaraciones no constituyen garantía alguna del desempeño futuro y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres en el futuro –muchos de los cuales están más allá de nuestro control, dependientes de acciones de terceros y que desconocemos en la actualidad– así como a presunciones posiblemente inexactas que podrían causar que los resultados reales sean substancialmente diferentes a nuestras expectativas y proyecciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen pero no se limitan a los descritos en el Punto 1A, "Factores de riesgo", y en otras secciones de nuestro Informe Anual que aparece en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal cerrado al 3 de febrero de 2019 y de nuestros Informes Trimestrales posteriores que aparecen en el Formulario 10-Q.

Las declaraciones a futuro corresponden solamente a partir de la fecha en que fueron emitidas, y no nos comprometemos a actualizar dichas declaraciones salvo en lo que exija la ley. No obstante, le aconsejamos que revise cualquier otra divulgación que hagamos sobre temas relacionados en las radicaciones periódicas que realicemos ante la Comisión de Bolsa y Valores [Securities and Exchange Commission].

THE HOME DEPOT, INC.

ESTADOS DE GANANCIAS CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS

(Sin Auditar)



Tres Meses Terminados





Nueve Meses Terminados





en millones, excepto en los datos por acción 3 de noviembre,

2019

28 de octubre,

2018

% Cambio

3 de noviembre,

2019

28 de octubre,

2018

% Cambio Ventas Netas $ 27,223



$ 26,302



3.5 %

$ 84,443



$ 81,712



3.3 % Costo de las Ventas 17,836



17,151



4.0



55,607



53,579



3.8

Utilidad Bruta 9,387



9,151



2.6



28,836



28,133



2.5

Gastos Operacionales:





















Ventas, generales y administrativas 4,942



4,808



2.8



14,926



14,591



2.3

Depreciación y amortización 498



473



5.3



1,470



1,390



5.8

Total gastos operacionales 5,440



5,281



3.0



16,396



15,981



2.6

Ingreso Operacional 3,947



3,870



2.0



12,440



12,152



2.4

Interés y otros (ingreso) gastos:





















Ingresos por Interés e Inversiones (22)



(25)



(12.0)



(56)



(73)



(23.3)

Gastos por Interés 302



249



21.3



892



782



14.1

Interés y otros, neto 280



224



25.0



836



709



17.9

Ganancias antes de Provisiones de Impuestos a los Ingresos 3,667



3,646



0.6



11,604



11,443



1.4

Provisión de Impuesto a los Ingresos 898



779



15.3



2,843



2,666



6.6

Ganancias Netas $ 2,769



$ 2,867



(3.4) %

$ 8,761



$ 8,777



(0.2) %























Promedio Básico Ponderado de Acciones Ordinarias 1,089



1,135



(4.1) %

1,096



1,144



(4.2) % Ganancias Básicas por Acción $ 2.54



$ 2.53



0.4



$ 7.99



$ 7.67



4.2

























Promedio Ponderado Diluido de Acciones Ordinarias 1,094



1,141



(4.1) %

1,100



1,150



(4.3) % Ganancias Diluidas por Acción $ 2.53



$ 2.51



0.8



$ 7.96



$ 7.63



4.3



























Tres Meses Terminados





Nueve Meses Terminados





Data de Ventas Seleccionadas (1) 3 de noviembre,

2019

28 de octubre,

2018

% Cambio

3 de noviembre,

2019

28 de octubre,

2018

% Cambio Transacciones de Clientes (en millones) 400.9



394.8



1.5 %

1,246.4



1,226.0



1.7 % Promedio de Transacción de Ventas $ 66.36



$ 65.11



1.9



$ 67.00



$ 65.79



1.8

Ventas por Pie Cuadrado $ 449.17



$ 433.99



3.5



$ 464.68



$ 449.94



3.3



—————

(1) La Data de Ventas Seleccionadas no incluye los resultados del legado de negocios de Interline Brands, ahora operando como parte de The Home Depot Pro.

THE HOME DEPOT, INC.

HOJA DE BALANCES CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS

(Sin Auditar)

en millones 3 de noviembre,

2019

28 de octubre,

2018

3 de febrero,

2019 Activos









Efectivo y equivalentes en efectivo $ 2,193



$ 1,764



$ 1,778

Cuentas por cobrar, neto 2,231



2,171



1,936

Inventarios de mercancía 15,711



14,754



13,925

Otros activos circulantes 1,039



1,120



890

Total de activos circulantes 21,174



19,809



18,529

Propiedad y equipo neto 22,472



22,054



22,375

Arrendamientos operacionales con activos con derecho a uso 5,638



—



—

Plusvalía 2,253



2,258



2,252

Otros activos 772



1,079



847

Total de activos $ 52,309



$ 45,200



$ 44,003













Pasivo y patrimonio de los accionistas









Deuda a corto plazo $ 695



$ 1,398



$ 1,339

Cuentas por pagar 9,240



9,054



7,755

Salarios acumulados y gastos relacionados 1,467



1,495



1,506

Plazos actuales de deuda a largo plazo 1,818



1,054



1,056

Arrendamientos operacionales actuales pasivos 828



—



—

Otros pasivos circulantes 5,517



5,195



5,060

Total de pasivos circulantes 19,565



18,196



16,716

Deuda a largo plazo, excluyendo pagos a plazo actuales 26,597



23,332



26,807

Arrendamientos operacionales a largo plazo pasivos 5,113



—



—

Otros pasivos 2,116



2,352



2,358

Total de pasivos 53,391



43,880



45,881

Total de patrimonio (déficit) de los accionistas (1,082)



1,320



(1,878)

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas $ 52,309



$ 45,200



$ 44,003



THE HOME DEPOT, INC.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO Y CONSOLIDADO

(Sin Auditar)



Nueve Meses Terminados en millones 3 de noviembre,

2019

28 de octubre,

2018 Flujo de efectivo de actividades operacionales:





Ganancias Netas $ 8,761



$ 8,777

Reconciliación de ganancias netas a efectivo neto proporcionado por actividades operacionales:





Depreciación y amortización 1,701



1,603

Gastos de compensación basados en acciones 197



204

Cambios en capital circulante (166)



(366)

Cambios en impuestos a los ingresos diferidos 107



(64)

Otros actividades operacionales 64



(118)

Efectivo neto provisto por actividades operacionales 10,664



10,036









Flujo de efectivo de actividades de inversión:





Gastos de capital, neto de gastos de capital sin efectivo (1,891)



(1,711)

Ganancias de ventas de propiedad y equipo 21



21

Otras actividades de inversion (10)



(3)

Efectivo neto usado para actividades de inversión (1,880)



(1,693)









Flujo de efectivo de actividades financieras:





Reembolso de deuda a corto plazo, neto (644)



(161)

Ganacias de deuda a largo plazo, neto de descuentos y primas 1,404



—

Reembolso de deuda a largo plazo (1,046)



(1,192)

Recompras de acciones ordinarias (3,909)



(5,518)

Ganacias por ventas de acciones ordinarias 185



140

Dividendos en efectivo (4,477)



(3,548)

Otras actividades financieras 9



99

Efectivo neto usado para actividades financieras (8,478)



(10,180)

Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo 306



(1,837)

Efecto de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 109



6

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 1,778



3,595

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 2,193



$ 1,764



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

Related Links

http://www.homedepot.com



SOURCE The Home Depot