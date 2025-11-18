The Home Depot anuncia resultados del tercer trimestre del año fiscal 2025; actualiza Guía para el año fiscal 2025

ATLANTA, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la tienda minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, reportó hoy ventas de $41,400 millones para el tercer trimestre del año fiscal 2025, un aumento de $1,100 millones o 2.8% con respecto al tercer trimestre del año fiscal 2024. El total de ventas incluye aproximadamente $900 millones de la reciente adquisición de GMS Inc. (GMS), lo que representa aproximadamente ocho semanas de ventas en el trimestre. Para el tercer trimestre del año fiscal 2025, las ventas comparables aumentaron en un 0.2%, y las ventas comparables en EE. UU. aumentaron en un 0.1%.

Las ganancias netas para el tercer trimestre del año fiscal 2025 fueron de $3,600 millones, o $3.62 por acción diluida, en comparación con las ganancias netas de $3,600 millones, o $3.67 por acción diluida, en el mismo período del año fiscal 2024.

Las ganancias diluidas ajustadas(1) por acción para el tercer trimestre del año fiscal 2025 fueron de $3.74 por acción diluida, en comparación con las ganancias diluidas ajustadas por acción de $3.78 en el mismo período del año fiscal 2024.

"Nuestros resultados no alcanzaron nuestras expectativas debido principalmente a la falta de tormentas en el tercer trimestre, lo que dio lugar a una presión mayor de la esperada en determinadas categorías. Además, si bien la demanda subyacente en la empresa se mantuvo relativamente estable de modo secuencial, en el tercer trimestre no se materializó el aumento de demanda previsto. Creemos que el aumento de la incertidumbre de los consumidores y la continua presión en la vivienda están afectando de manera desproporcionada a la demanda de mejoras para el hogar", dijo Ted Decker, presidente de la junta directiva, presidente y CEO. "Nuestros equipos siguen desempeñándose a un alto nivel y seguimos ampliando nuestra participación del mercado. Me gustaría agradecer a nuestros asociados por su ardua labor y dedicación continuas".

Guía para el año fiscal 2025

La Compañía actualizó su guía para el año fiscal 2025, un año de 52 semanas, en comparación con el año fiscal 2024, un año de 53 semanas, a fin de reflejar su desempeño del tercer trimestre, la presión continua durante el cuarto trimestre debido a la falta de actividad de tormentas, la continua incertidumbre de los consumidores y la presión en el sector de la vivienda, así como la inclusión de GMS.

Aumento de ventas totales de aproximadamente 3.0% Se espera que GMS aporte aproximadamente $2,000 millones en ventas incrementales

Aumento de ventas comparables será ligeramente positivo para el período comparable de 52 semanas

Aproximadamente 12 tiendas nuevas

Margen bruto de aproximadamente 33.2%

Margen operativo de aproximadamente 12.6%

Margen operativo ajustado (1) de aproximadamente 13.0%

de aproximadamente 13.0% Tasa impositiva de aproximadamente 24.5%

Costos de intereses netos de aproximadamente $2,300 millones

Las ganancias diluidas por acción disminuirán aproximadamente 6.0% del $14.91 del año fiscal 2024

Las ganancias diluidas ajustadas (1) por acción disminuirán aproximadamente 5.0% del $15.24 del año fiscal 2024

por acción disminuirán aproximadamente 5.0% del $15.24 del año fiscal 2024 Gastos de capital de aproximadamente 2.5% del total de ventas

The Home Depot llevará a cabo una llamada de conferencia hoy a las 9:00 a.m. (hora del este) para tratar sobre la información incluida en este comunicado de prensa y asuntos relacionados. La llamada de conferencia estará disponible en su totalidad mediante transmisión por Internet y su repetición en ir.homedepot.com/events-and-presentations.

Al final del tercer trimestre, la Compañía operaba un total de 2,356 tiendas minoristas y más de 1,200 sucursales SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La compañía emplea más de 470,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial de Dow Jones y en el índice 500 de Standard & Poor.

(1) La Compañía reporta sus resultados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de EE. UU. Tal como se utiliza en este comunicado de ganancias, los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado y las ganancias diluidas ajustadas por acción son medidas financieras no GAAP. Consulte al final de este comunicado de prensa la explicación de estas medidas financieras y conciliaciones no GAAP a las medidas financieras GAAP más directamente comparables.

Nota de precaución respecto a las declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones a futuro" bajo las leyes federales sobre la bolsa y valores según estas se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro se basan en información disponible actualmente y en nuestras presunciones, expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros, y en ellas se utilizan palabras como "podría", "será", "pudiera", "debería", "sería", "anticipar", "pretender", "estimar", "proyectar", "planificar", "creer", "esperar", "dirigirse a", "prospectos", "potencial", "comprometerse" y "pronosticar", o palabras de significado o intención similar, o se refieren a períodos de tiempo futuros. Las declaraciones a futuro podrían estar relacionadas, entre otros aspectos, a la demanda de nuestros productos y servicios, incluso como resultado de condiciones macroeconómicas y las cambiantes preferencias y expectativas de los clientes; el aumento de las ventas netas; ventas comparables; efectos de la competencia; nuestra marca y reputación; la implementación de iniciativas estratégicas en materia de comercio minorista interconectado, tiendas, cadenas de suministro, innovación tecnológica y otras iniciativas estratégicas, incluso con respecto a bienes raíces; inventario y niveles de existencias; el estado de la economía, el estado de los mercados de la vivienda y las mejoras del hogar; el estado de los mercados crediticios, incluidos el hipotecario, el de préstamos sobre el valor neto de la vivienda y el de créditos al consumidor y al comercio; el impacto de los aranceles, los cambios o restricciones de la política del comercio, o las disputas del comercio internacional y los esfuerzos y capacidad para seguir diversificando nuestra cadena de suministro; temas relacionados con los métodos de pago que aceptamos, la demanda de ofertas crediticias, incluso créditos al comercio; la administración de las relaciones con nuestros asociados, los candidatos en busca de trabajo, los abastecedores y proveedores de servicios; el costo y disponibilidad de empleados, los costos de combustible y otras fuentes de energía; eventos que podrían perturbar nuestro negocio, nuestra cadena de suministro, nuestra infraestructura tecnológica o la demanda de nuestros productos y servicios, tales como los aranceles, cambios de política del comercio o restricciones o controversias internacionales del comercio, desastres naturales, el cambio climático, problemas de sanidad pública, eventos de ciberseguridad, disputas laborales, conflictos geopolíticos, conflictos militares o actos de guerra, nuestra capacidad de mantener un entorno seguro y protegido en la tienda; nuestra capacidad de abordar las expectativas relacionadas con los temas de gestión de capital humano y sostenibilidad y cumplir las metas relacionadas; la continuación o suspensión de las recompras de acciones, el desempeño de las ganancias netas; las ganancias por acción; los dividendos futuros; la asignación y los gastos de capital; la liquidez; el rendimiento del capital invertido; el apalancamiento de gastos; los cambios en las tasas de interés; los cambios en las tasas de cambio de divisas; la inflación y deflación del precio de productos básicos o de otros precios; nuestra capacidad para emitir deudas bajo términos y con tasas aceptables para nosotros; el efecto y el resultado esperado de investigaciones, indagaciones, reclamaciones y litigios, incluido el cumplimiento con los acuerdos de transacción relacionados; los desafíos de operar en mercados internacionales; la idoneidad de la cobertura de seguro; el efecto de los cargos contables; el efecto de adoptar ciertas normas contables; el impacto de los cambios legales y regulatorios, incluidas las órdenes ejecutivas y otras acciones administrativas o legislativas, tales como los cambios realizados en las leyes y regulaciones tributarias; las aperturas y clausuras de tiendas; la guía para el año fiscal 2025 y más allá del mismo, la perspectiva financiera y el impacto de compañías adquiridas, incluidas SRS y GMS, sobre nuestra organización y la capacidad de reconocer los beneficios previstos de adquisiciones completadas o pendientes.

Dichas declaraciones no constituyen garantía alguna del desempeño futuro y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres en el futuro –muchos de los cuales están más allá de nuestro control, dependen de las acciones de terceros o desconocemos en la actualidad– así como a presunciones posiblemente inexactas que podrían causar que los resultados reales sean substancialmente diferentes a nuestra experiencia histórica y nuestras expectativas y proyecciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen pero no se limitan a los descritos en la Parte I, Punto 1A., "Factores de riesgo", y en otras secciones de nuestro Informe Anual que aparece en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal cerrado al 2 de febrero de 2025 y también como se describen, de vez en cuando, en los informes que se radiquen posteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores. También puede haber otros factores que no podemos prever o que no se describen en este documento, en general porque actualmente no los consideramos significativos. Como consecuencia de esos factores los resultados podrían diferir significativamente de nuestras expectativas. Las declaraciones a futuro corresponden solamente a partir de la fecha en que fueron emitidas, y no nos comprometemos a actualizar dichas declaraciones salvo en lo que exija la ley. No obstante, le aconsejamos que revise cualquier otra divulgación que hagamos sobre temas relacionados en las radicaciones periódicas que realicemos ante la Comisión de Bolsa y Valores [Securities and Exchange Commission] y en nuestras otras declaraciones públicas.

Medidas financieras no-GAAP

Para proporcionar transparencia adicional, complementamos nuestra divulgación con ciertas medidas financieras no GAAP. Al utilizarlas en conjunto con nuestras medidas financieras GAAP, consideramos que estas medidas suplementarias no-GAAP ayudarán a que la gerencia y los inversionistas puedan entender y analizar mejor nuestro desempeño. No obstante, dicha información complementaria no debe considerarse de forma aislada ni como sustituta de las medidas GAAP relacionadas. Consulte al final de este parte de prensa la explicación y definiciones de estas medidas financieras no GAAP y conciliaciones a las medidas GAAP más directamente comparables.

THE HOME DEPOT, INC ESTADOS DE GANANCIAS CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS (sin auditar)



Tres meses terminados





Nueve meses terminados



en millones, excepto en los datos por acción 2 de noviembre

2025

27 de octubre 2024

%

Cambio

2 de noviembre 2025

27 de octubre 2024

%

Cambio Ventas netas $ 41,352

$ 40,217

2.8 %

$ 126,485

$ 119,810

5.6 % Costo de las ventas 27,537

26,792

2.8

84,086

79,536

5.7 Utilidad bruta 13,815

13,425

2.9

42,399

40,274

5.3 Gastos operacionales:





















Ventas, generales y administrativas 7,636

7,212

5.9

22,930

21,023

9.1 Depreciación y amortización 826

795

3.9

2,428

2,220

9.4 Total de gastos operacionales 8,462

8,007

5.7

25,358

23,243

9.1 Ingreso operacional 5,353

5,418

(1.2)

17,041

17,031

0.1 Interés y otros (ingresos) gastos:





















Ingresos por intereses y otros, neto (32)

(30)

6.7

(81)

(171)

(52.6) Gastos por interés 628

625

0.5

1,818

1,683

8.0 Interés y otros, neto 596

595

0.2

1,737

1,512

14.9 Ganancias antes de provisión para impuestos a los ingresos 4,757

4,823

(1.4)

15,304

15,519

(1.4) Provisión para impuestos a los ingresos 1,156

1,175

(1.6)

3,719

3,710

0.2 Ganancias netas $ 3,601

$ 3,648

(1.3) %

$ 11,585

$ 11,809

(1.9) %























Promedio básico ponderado de acciones ordinarias 993

991

0.2 %

992

990

0.2 % Ganancias básicas por acción $ 3.63

$ 3.68

(1.4)

$ 11.68

$ 11.93

(2.1)























Promedio diluido ponderado de acciones ordinarias 995

993

0.2 %

994

992

0.2 % Ganancias diluidas por acción $ 3.62

$ 3.67

(1.4)

$ 11.65

$ 11.90

(2.1)

























Tres meses terminados





Nueve meses terminados



Datos de ventas seleccionadas: 2 de noviembre

2025

27 de octubre

2024

%

Cambio

2 de noviembre

2025

27 de octubre

2024

%

Cambio Ventas comparables (% Cambio) 0.2 %

(1.3) %

N/A

0.3 %

(2.5) %

N/A Transacciones de clientes comparables (%cambio)(1) (1.6) %

(0.6) %

N/A

(0.8) %

(1.5) %

N/A Promedio de transacción de venta comparable (% cambio)(1) 1.8 %

(0.8) %

N/A

1.1 %

(1.2) %

N/A Transacciones de clientes (en millones)(1) 393.5

399.0

(1.4) %

1,235.0

1,236.8

(0.1) % Promedio de transacción de ventas(1) $ 90.39

$ 88.65

2.0

$ 90.35

$ 89.38

1.1

————— (1) Los datos de transacciones de clientes y promedio de transacción de ventas no incluyen resultados de HD Supply o SRS (incluyendo GMS).

THE HOME DEPOT, INC HOJAS DE BALANCES CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS (sin auditar)

en millones 2 de noviembre

2025

27 de octubre

2024

2 de febrero

2025 Activos









Activos circulantes:









Efectivo y equivalentes en efectivo $ 1,684

$ 1,531

$ 1,659 Cuentas por cobrar, neto 6,765

5,782

4,903 Inventarios de mercancía 26,203

23,897

23,451 Otros activos circulantes 1,463

1,739

1,670 Total de activos circulantes 36,115

32,949

31,683 Propiedad y equipo neto 27,683

26,573

26,702 Arrendamientos operacionales con activos con derecho a uso 9,041

8,521

8,592 Plusvalía 22,267

19,428

19,475 Activos intangibles, neto 10,416

9,112

8,983 Otros activos 752

681

684 Total de activos $ 106,274

$ 97,264

$ 96,119











Pasivo y patrimonio de los accionistas









Pasivos circulantes:









Deuda a corto plazo $ 3,200

$ 1,344

$ 316 Cuentas por pagar 13,237

13,506

11,938 Salarios acumulados y gastos relacionados 2,245

2,094

2,315 Plazos actuales de deuda a largo plazo 6,471

3,176

4,582 Arrendamientos operacionales actuales pasivos 1,417

1,262

1,274 Otros pasivos circulantes 7,797

7,710

8,236 Total de pasivos circulantes 34,367

29,092

28,661 Deuda a largo plazo, excluyendo pagos a plazo actuales 46,343

50,058

48,485 Arrendamientos operacionales a largo plazo pasivos 7,986

7,538

7,633 Otros pasivos a largo plazo 5,462

4,790

4,700 Total de pasivos 94,158

91,478

89,479 Total Patrimonio de los accionistas 12,116

5,786

6,640 Total de pasivos y patrimonio de los accionistas $ 106,274

$ 97,264

$ 96,119

THE HOME DEPOT, INC ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO Y CONSOLIDADO (sin auditar)



Nueve meses terminados en millones 2 de noviembre 2025

27 de octubre 2024 Flujos de efectivo de actividades operacionales:





Ganancias netas $ 11,585

$ 11,809 Conciliación de ganancias netas a efectivo neto proporcionado por actividades operacionales:





Depreciación y amortización, excluyendo la amortización de activos intangibles 2,606

2,472 Amortización de activos intangibles 436

280 Gastos de compensación basados en acciones 408

328 Cambios en capital circulante (2,694)

84 Cambios en impuestos a los ingresos diferidos 479

170 Otras actividades operacionales 158

(4) Efectivo neto provisto por actividades operacionales 12,978

15,139







Flujos de efectivo de actividades de inversión:





Gastos de capital (2,621)

(2 384) Pagos por adquisición de empresas, netos (5,248)

(17,613) Otras actividades de inversión 104

85 Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (7,765)

(19,912)







Flujos de efectivo de actividades financieras:





Ganancias de deuda a corto plazo, neto 2,884

1,344 Ganacias de deuda a largo plazo, neto de descuentos 2,111

9,983 Reembolso de deuda a largo plazo (3,404)

(1,355) Recompras de acciones ordinarias —

(649) Ganancias por ventas de acciones ordinarias 185

231 Dividendos en efectivo (6,863)

(6,694) Otras actividades financieras (147)

(223) Efectivo neto (usado en) proporcionado para actividades financieras (5,234)

2,637 Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo (21)

(2,136) Efecto de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 46

(93) Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 1,659

3,760 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 1,684

$ 1,531

MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP

Los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado (calculado como ingresos operativos ajustados dividido entre el total de ventas netas) y las ganancias diluidas ajustadas por acción se presentan como medidas financieras complementarias en la evaluación de nuestro negocio que no se requieren ni se presentan de acuerdo con las GAAP. La Compañía excluye el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos a partir del ingreso operativo ajustado y el margen operativo ajustado, y el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos, incluidos los efectos impositivos relacionados, a partir de las ganancias diluidas ajustadas por acción. No hacemos ajustes por los ingresos que se generan en parte por el uso de nuestros activos intangibles adquiridos. A diferencia de los ingresos relacionados, los gastos por amortización no se ven afectados por las operaciones en ningún período en particular a menos que un activo inmaterial se deteriore o se revise la vida útil de un activo intangible.

Cuando se usan junto con nuestros resultados GAAP, creemos que estas medidas no-GAAP proporcionan a los inversionistas medidas adicionales significativas de nuestro período de desempeño, facilitan a los inversionistas comparar nuestro desempeño empresarial subyacente con el de otros colegas y se alinean con la forma en que la gerencia analiza las tendencias y evalúa el desempeño internamente. La Compañía proporciona información financiera no-GAAP sobre esta base para facilitar la comparabilidad cuando reportamos los resultados de ganancias. Estas medidas no-GAAP no deben ser consideradas de manera aislada o como un sustituto a las medidas financieras GAAP comparables. Los inversionistas deben basarse principalmente en nuestros resultados GAAP y usar las medidas no GAAP sólo de forma complementaria al tomar decisiones de inversión. Nuestro cálculo de medidas no GAAP puede no ser comparable a medidas con título similar reportadas por otras compañías, y otras compañías podrían no definir estas medidas financieras no GAAP de la misma manera, lo cual podría limitar su utilidad como medidas comparativas.

CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AJUSTADOS Y MARGEN OPERATIVO AJUSTADO



Tres meses terminados





Nueve meses terminados



USD en millones 2 de noviembre 2025

27 de octubre 2024

%

Cambio

2 de noviembre 2025

27 de octubre 2024

%

Cambio Ingresos Operativos (GAAP) $ 5,353

$ 5,418

(1.2) %

$ 17,041

$ 17,031

0.1 % Margen operativo(1) 12.9 %

13.5 %





13.5 %

14.2 %



Amortización de activos intangibles adquiridos (2) 158

138





436

280



Ingresos operativos ajustados (no-GAAP) $ 5,511

$ 5,556

(0.8) %

$ 17,477

$ 17,311

1.0 % Margen operativo ajustado (no-GAAP) (3) 13.3 %

13.8 %





13.8 %

14.4 %





————— (1) El margen operativo se calcula como el monto de ingresos operativos dividido entre el total de ventas netas. (2) Los montos incluyen la amortizacion de activos intangibles adquiridos de $106 millones y $280 millones durante los tres y nueve meses terminados el 2 de noviembre de 2025, respectivamente, y $86 millones y $125 millones durante los tres y nueve meses terminados el 27 de octubre de 2024, respectivamente, realcionados con SRS Distribution, Inc., y sus subsidiarias. (3) El margen operativo ajustado se calcula como el monto de ingresos operativos ajustados dividido por el total de ventas netas.

Nuestra guía de ajuste de margen operacional del periodo fiscal 2025 excluye un impacto previsto aproximado de 40 puntos base por la amortización de activos intangibles adquiridos.

CONCILIACIÓN DE GANANCIAS DILUIDAS AJUSTADAS POR ACCIÓN



Tres meses terminados





Nueve meses terminados



montos por acción 2 de noviembre 2025

27 de octubre 2024

%

Cambio

2 de noviembre 2025

27 de octubre 2024

%

Cambio Ganancias diluidas por acción (GAAP) $ 3.62

$ 3.67

(1.4) %

$ 11.65

$ 11.90

(2.1) % Impacto de la amortización de activos intangibles adquiridos 0.16

0.14





0.44

0,28



Impacto del ajuste no-GAAP en los impuestos sobre la renta (1) (0.04)

(0,03)





(0.10)

(0,06)



Ganancias diluidas ajustadas por acción (no-GAAP) $ 3.74

$ 3.78

(1.1) %

$ 11.99

$ 12.12

(1.1) %

————— (1) Calculado como el impacto por acción de la amortización de activos intangibles adquiridos, multiplicado por la tasa impositiva efectiva de la Compañía para el período.

Nuestra guía de ajuste de ganancias diluidas por accion para el perido fiscal 2025 excluye un impacto previsto después de impuestos de aproximadamente $0.45 por la amortización de activos intangibles adquiridos.

