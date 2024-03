THE HOME DEPOT ANUNCIA SU COLABORACIÓN CON NCAA ®, COMBINANDO EL SEGUIMIENTO MASIVO DE MARCH MADNESS ® CON LA SATISFACCIÓN DEL "HÁGALO USTED MISMO"

La nueva campaña "How to March Madness" y la serie de contenidos "Tips from the Tool Shaq", protagonizada por Shaquille O'Neal, pretenden ayudar a los emprendedores a hacer más cosas esta primavera.

ATLANTA, 12 de marzo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot amplía su presencia en los deportes universitarios al convertirse en socio corporativo oficial de la National Collegiate Athletics Association (NCAA), justo a tiempo para March Madness. Gracias a esta colaboración, The Home Depot tendrá derechos sobre los 90 campeonatos de la NCAA, incluidos los torneos de baloncesto femenino y masculino de la División I, creando una combinación ganadora durante la primavera, la temporada de mayor actividad de ventas del minorista.

Justo antes de que comience el torneo de la NCAA el primer día de primavera, The Home Depot lanzará su campaña "How to March Madness" el Domingo de la Selección. Creada por el personal de Home Depot y la leyenda del baloncesto y fan por excelencia de Home Depot, Shaquille O'Neal, la campaña incluye "Tips from the Tool Shaq", una serie de contenidos para ayudar a los emprendedores a llevar a cabo sus proyectos de primavera. La serie presenta contenidos entretenidos que enlazan temas de baloncesto con proyectos comunes de primavera, como "Cómo proteger la pintura" y "Cómo limpiar los cristales".

"Los clientes de The Home Depot también son grandes aficionados al deporte, y March Madness es uno de los momentos más emocionantes del año", afirma Molly Battin, vicepresidenta principal y directora de marketing de The Home Depot. "Nuestro compromiso con el deporte universitario viene de lejos, y estamos encantados de añadir la NCAA y sus torneos de March Madness a nuestra lista. Estamos deseando conectar con nuestros clientes de una forma divertida y auténtica y ayudarlos a afrontar sus proyectos de primavera".

La colaboración de tres años con la NCAA, CBS Sports y TNT Sports se basa en la fuerte conexión de The Home Depot con los deportes universitarios, que incluye una asociación de 26 años con la cobertura de fútbol universitario de CBS Sports, una colaboración de 22 temporadas con College GameDay y patrocinios de las cuatro principales conferencias deportivas de la red de universidades Historically Black Colleges and Universities (HBCU): Central Intercollegiate Athletic Association (CIAA), Mid-Eastern Athletic Conference (MEAC), Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) y Southwestern Athletic Conference (SWAC).

"Estamos encantados de dar la bienvenida a The Home Depot, una de las marcas más reconocidas en el deporte universitario, al programa NCAA Corporate Champions and Partners", declaró Dan Gavitt, vicepresidente principal de baloncesto de la NCAA. "Agradecemos que Home Depot amplíe su apoyo a los estudiantes universitarios deportistas para incluir los campeonatos de la NCAA, como March Madness. Estamos deseando trabajar con Home Depot en sus activaciones para atraer a los aficionados durante nuestros campeonatos".

A partir del 17 de marzo, una amplia colección de guías de proyectos, vídeos paso a paso y "Tips from the Tool Shaq" estará disponible en www.homedepot.com/HowTo. La campaña incluirá anuncios en televisión lineal, incluyendo CBS, TBS, TNT, TruTV y ESPN Network; contenido digital y social; integraciones y activaciones experienciales, incluida una herramienta Tool Shaq in situ que permitirá a los asistentes a la Final Four masculina y femenina vivir la campaña "Cómo March Madness" de primera mano.

Para más información sobre la colaboración entre The Home Depot y la NCAA, visite homedepot.com o síganos en Instagram.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el principal minorista del mundo especializado en mejoras para el hogar. A finales del ejercicio 2023, la empresa gestionaba un total de 2,335 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa emplea a unos 465,000 trabajadores. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y la empresa está incluida en la media industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

ACERCA DE LA NCAA

La NCAA es una asociación diversa de más de 1,100 universidades miembros que priorizan los aspectos académicos, el bienestar y la equidad para crear mayores oportunidades para casi medio millón de estudiantes deportistas cada año. La NCAA ofrece un camino hacia la educación superior y más allá para los estudiantes deportistas que persiguen objetivos académicos y compiten en deportes de la NCAA. Más de 54,000 estudiantes deportistas disfrutan de toda la magia de los deportes interuniversitarios compitiendo cada año en los campeonatos de la NCAA. Visite ncaa.org y ncaa.com para obtener más información sobre la asociación y sus programas de apoyo a los miembros de la NCAA, entre los que se incluyen sus estudiantes deportistas.

Todas las marcas comerciales relacionadas con la NCAA son propiedad de la National Collegiate Athletic Association.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/THE_HOME_DEPOT_LOGO_v1.jpg

FUENTE The Home Depot