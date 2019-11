The Home Depot celebrará llamada en conferencia sobre las ganancias del tercer trimestre de 2019 el 19 de noviembre

ATLANTA, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, el minorista especializado en reformas para el hogar más grande del mundo, anunció hoy que celebrará su Llamada en Conferencia sobre las Ganancias del Tercer Trimestre de 2019 el martes 19 de noviembre, a las 9 a.m. ET.

Podrá accederse a una webcast ingresando a http://ir.homedepot.com/events-and-presentations y seleccionando el ícono Third Quarter Earnings Conference Call. La webcast estará archivada y disponible para consulta a partir del mediodía, aproximadamente, del 19 de noviembre.

The Home Depot es el minorista especializado en reformas para el hogar más grande del mundo, con 2,290 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE.UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2018, The Home Depot tuvo ventas por US$ 108,200 millones, y ganancias por US$ 11,100 millones. La compañía emplea a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD), y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

FUENTE The Home Depot

