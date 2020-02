The Home Depot contrata 80,000 empleados para la primavera

ATLANTA, 11 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo, contratará a 80,000 empleados esta primavera en preparación para su estación más atareada del año. En los próximos meses, las personas que buscan trabajo pueden solicitar empleo a tiempo completo o parcial cerca de su casa, pues el 90% de la población de los Estados Unidos vive a menos de 10 millas de una tienda de The Home Depot.

Muchos de los empleos a tiempo parcial serán en el centro de jardinería de The Home Depot, lo cual brindará a los empleados la posibilidad de trabajar con sus manos y ayudar a los vecinos a iniciar proyectos primaverales. Además de estos empleos, la compañía contratará personal para transporte nocturno, promoción de ventas y otros servicios al cliente en los departamentos de sus establecimientos, así como empleados de depósito para sus centros de distribución. Para ayudar a los empleados a ponerse al día rápidamente, la compañía ofrece innovadores programas y herramientas de capacitación, incluso una aplicación móvil de juego, aprendizaje electrónico y adiestramiento en el trabajo.

Ya se trate de estudiantes, padres o personas retiradas que buscan una segunda carrera, The Home Depot ofrece beneficios personalizados en apoyo de cualquier etapa de la vida para todos sus empleados, tanto a tiempo parcial como completo, incluso reintegro de gastos de matrícula, cuidado de personas dependientes para niños y ancianos, y descuentos en artículos tales como teléfonos celulares y computadoras portátiles. Además, todos los empleados pueden obtener licencia familiar paga después de un año de servicio.

"Cuando uno se suma a The Home Depot, se está sumando a un equipo ganador basado en nuestros valores fundamentales y nuestra cultura centrada en los empleados", dice Tim Hourigan, vicepresidente ejecutivo de recursos humanos. "Más del 90% de los líderes de nuestras tiendas empezaron aquí como empleados por hora, lo cual es testimonio de nuestro compromiso con el desarrollo profesional de nuestra gente".

Para aquellos que buscan una sensación de comunidad en el lugar de trabajo, The Home Depot ofrece a sus empleados muchas oportunidades para devolver a la comunidad, tanto en el trabajo como a través de Team Depot, la fuerza de voluntarios dirigida por empleados de la compañía. Team Depot permite a todos los empleados devolverle a su comunidad mediante proyectos voluntarios, desde respuestas ante desastres hasta viviendas para veteranos. Desde 2011, los empleados de The Home Depot han influido en más de 45,000 hogares e instalaciones para veteranos en los 50 estados.

Las personas interesadas que busquen trabajo pueden visitar careers.homedepot.com para una solicitud rápida y sencilla, o enviar la palabra JOBS al 52270 para obtener un enlace para solicitar puestos locales.

The Home Depot es una de las Compañías Más Admiradas de Fortune, así como uno de los Mejores Empleadores para la Diversidad en 2020, según Forbes.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo, con 2,291 establecimientos minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2018, The Home Depot tuvo ventas por US$ 108,200 millones y ganancias por US$ 11,100 millones. La Compañía tiene más de 400,000 empleados. Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y la empresa figura en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor 500.

